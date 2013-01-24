Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları

Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni cihazlarınızı PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın. 1 metre C - C kablo birlikte verilir.