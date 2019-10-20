2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLP2521C/00
Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları
Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni cihazlarınızı PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın. 1 metre C - C kablo birlikte verilir.
USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları
Power Delivery
Metal muhafaza
2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder
Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
USB-C; cep telefonları, açık hava kameraları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni şarj konektörüdür. PD (Güç akışı) 15 W, 27 W, 45 W ve 100 W'ye kadar güç akışı standardını tanımlayan USB güç akışı standardıdır.
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