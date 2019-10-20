2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLP2520/00
Çift USB araç şarj cihazı
Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Maksimum 15,5 W çıkış ve toplam 3,1 A.
2 USB şarj bağlantı noktası
2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder
Yolda kolay ve rahat şarj etme için kompakt şarj cihazı, otomobilin 12V prizine takılır ve cihazınıza bağlanır.
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