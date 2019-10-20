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Üretimden kaldırıldı

Araç Şarj Cihazı

DLP2520/00

Çift USB araç şarj cihazı

Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Maksimum 15,5 W çıkış ve toplam 3,1 A.

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Maksimum 15,5 W çıkış

Çift USB araç şarj cihazı

  • 2 USB şarj bağlantı noktası

2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

Otomobilin 12V prizinden şarj edin

Yolda kolay ve rahat şarj etme için kompakt şarj cihazı, otomobilin 12V prizine takılır ve cihazınıza bağlanır.

Tabletler, akıllı telefonlar ve çoğu USB cihazıyla uyumludur

Teknik Özellikler

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