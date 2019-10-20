Çift USB araç şarj cihazı

Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Maksimum 15,5 W çıkış ve toplam 3,1 A.