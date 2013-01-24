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    Araç Şarj Cihazı

    DLP2510/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • 2 USB bağlantı noktalı araç şarj cihazı 2 USB bağlantı noktalı araç şarj cihazı 2 USB bağlantı noktalı araç şarj cihazı
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      Araç Şarj Cihazı

      DLP2510/00
      Genel Derecelendirme / 5

      2 USB bağlantı noktalı araç şarj cihazı

      2 USB çıkışı Maks. 2,4 A Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Araç Şarj Cihazı

      2 USB bağlantı noktalı araç şarj cihazı

      2 USB çıkışı Maks. 2,4 A Tüm faydaları görün

      2 USB bağlantı noktalı araç şarj cihazı

      2 USB çıkışı Maks. 2,4 A Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Araç Şarj Cihazı

      2 USB bağlantı noktalı araç şarj cihazı

      2 USB çıkışı Maks. 2,4 A Tüm faydaları görün

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        Araç Şarj Cihazı

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        2 USB bağlantı noktalı araç şarj cihazı

        12 W çıkış

        • 2 USB şarj bağlantı noktası

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Çıkış
          Maks. 12 W
          Güç girişi
          DC 12 - 24 V

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Yükseklik
          19,5  cm
          Genişlik
          5  cm
          Derinlik
          3,5  cm
          Yükseklik
          7,7  inç
          Genişlik
          2,0  inç
          Derinlik
          1,4  inç
          Brüt ağırlık
          0,084  kg
          Net ağırlık
          0,041  kg
          Dara ağırlığı
          0,043  kg
          Brüt ağırlık
          0,185  lb
          Net ağırlık
          0,090  lb
          Dara ağırlığı
          0,095  lb
          EAN
          48 95229 10929 2

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          36
          Uzunluk
          34,5  cm
          Genişlik
          24,5  cm
          Yükseklik
          22,7  cm
          Uzunluk
          13,6  inç
          Genişlik
          9,6  inç
          Yükseklik
          8,9  inç
          Brüt ağırlık
          4,4  kg
          Net ağırlık
          1,476  kg
          Dara ağırlığı
          2,924  kg
          Brüt ağırlık
          9,700  lb
          Net ağırlık
          3,254  lb
          Dara ağırlığı
          6,446  lb
          GTIN
          1 48 95229 10929 9

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          6
          Uzunluk
          11,5  cm
          Genişlik
          11  cm
          Yükseklik
          20,9  cm
          Uzunluk
          4,5  inç
          Genişlik
          4,3  inç
          Yükseklik
          8,2  inç
          Brüt ağırlık
          0,6  kg
          Net ağırlık
          0,246  kg
          Dara ağırlığı
          0,354  kg
          Brüt ağırlık
          1,323  lb
          Net ağırlık
          0,542  lb
          Dara ağırlığı
          0,780  lb
          GTIN
          2 48 95229 10929 6

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