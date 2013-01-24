Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
İnce ve güçlü powerbank
Güçlü 10.000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. PD özellikli USB-C, en yeni cihazınızı şarj etmeniz için maksimum güç sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnce ve güçlü powerbank
Güçlü 10.000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. PD özellikli USB-C, en yeni cihazınızı şarj etmeniz için maksimum güç sunar.
İnce ve güçlü powerbank
Güçlü 10.000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. PD özellikli USB-C, en yeni cihazınızı şarj etmeniz için maksimum güç sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnce ve güçlü powerbank
Güçlü 10.000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. PD özellikli USB-C, en yeni cihazınızı şarj etmeniz için maksimum güç sunar.
USB power bank
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder
USB-C; cep telefonları, açık hava kameraları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni şarj konektörüdür. PD (Güç akışı) 15 W, 27 W, 45 W ve 100 W'ye kadar güç akışı standardını tanımlayan USB güç akışı standardıdır.
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Aksesuarlar
Uyumluluk
Güç