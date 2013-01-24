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    USB power bank

    DLP1010C/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • İnce ve güçlü powerbank İnce ve güçlü powerbank İnce ve güçlü powerbank
      -{discount-value}

      USB power bank

      DLP1010C/00
      Genel Derecelendirme / 5

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10.000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. PD özellikli USB-C, en yeni cihazınızı şarj etmeniz için maksimum güç sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      USB power bank

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10.000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. PD özellikli USB-C, en yeni cihazınızı şarj etmeniz için maksimum güç sunar.

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10.000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. PD özellikli USB-C, en yeni cihazınızı şarj etmeniz için maksimum güç sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      USB power bank

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10.000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. PD özellikli USB-C, en yeni cihazınızı şarj etmeniz için maksimum güç sunar.

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        USB power bank

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        İnce ve güçlü powerbank

        PD hızlı şarj ile

        LED güç gösterge ışığı

        Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.

        Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

        Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        Güç Akışı destekli USB-C bağlantı noktası

        USB-C; cep telefonları, açık hava kameraları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni şarj konektörüdür. PD (Güç akışı) 15 W, 27 W, 45 W ve 100 W'ye kadar güç akışı standardını tanımlayan USB güç akışı standardıdır.

        Teknik Özellikler

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          6
          Uzunluk
          19  cm
          Genişlik
          11  cm
          Yükseklik
          23  cm
          Uzunluk
          7,5  inç
          Genişlik
          4,3  inç
          Yükseklik
          9,1  inç
          Brüt ağırlık
          2,044  kg
          Net ağırlık
          1,26  kg
          Dara ağırlığı
          0,784  kg
          Brüt ağırlık
          4,506  lb
          Net ağırlık
          2,778  lb
          Dara ağırlığı
          1,728  lb
          GTIN
          2 48 95229 10379 9

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          36
          Uzunluk
          40  cm
          Genişlik
          34,5  cm
          Yükseklik
          25,5  cm
          Uzunluk
          15,7  inç
          Genişlik
          13,6  inç
          Yükseklik
          10,0  inç
          Brüt ağırlık
          13,014  kg
          Net ağırlık
          7,56  kg
          Dara ağırlığı
          5,454  kg
          Brüt ağırlık
          28,691  lb
          Net ağırlık
          16,667  lb
          Dara ağırlığı
          12,024  lb
          GTIN
          1 48 95229 10379 2

        • Ambalaj boyutları

          Brüt ağırlık
          0,274  kg
          Net ağırlık
          0,21  kg
          Dara ağırlığı
          0,064  kg
          Brüt ağırlık
          0,604  lb
          Net ağırlık
          0,463  lb
          Dara ağırlığı
          0,141  lb
          EAN
          48 95229 10379 5

        • Aksesuarlar

          Kablolar
          Şarj kablosu

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle çalışır
          USB ile şarj olan cihazlar

        • Güç

          Çıkış
          37 Wh
          USB-C Bağlantı Noktası: PD 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A QC Bağlantı Noktası: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A USB Bağlantı Noktası: DC 5 V/2,1 A
          Güç girişi
          5 V, 1 A/2,1 A veya 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
          Mikro USB: 5 V, 1 A/2,1 A USB-C: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
          Pil tipi
          Li-Polimer
          Pil Kapasitesi
          10.000 mAh

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