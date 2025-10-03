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7000 series Yüz tanıma özellikli akıllı kapı kilidi

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7000 seriesYüz tanıma özellikli akıllı kapı kilidi

DDL720CCCKW/00

7000 series Yüz tanıma özellikli akıllı kapı kilidi

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Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 518.7 kB
  • 3 October 2025

Hızlı başlangıç kılavuzu

  • PDF dosya, 6.1 MB
  • 26 March 2025

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