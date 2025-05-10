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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DDL720CCCKW/00
Yüzünüz anahtarınızdır
Philips DDL720-FVP-7 HWS ile yüz tanıma özelliğini kullanarak kilidi kolayca açın. Çift kamera, 3 boyutlu yüz özelliklerini yakalamak ve tanımak için insan gözünün görüşünü taklit eder ve kapınızın kilidini dokunmadan açmanıza olanak tanır. Yüzünüz anahtarınızdır.
3D yüz tanıma özellikli kilit açma
Radar hareket algılama
4 inç LCD ekran
Philips DD720-FVP-7HWS akıllı kilidin 1 metre* yakınına geldiğinizde radar sensörü etkinleşerek yüz tanıma modülünü tetikler. Çift ön kamera, benzersiz yüz özelliklerinizi üç boyutlu olarak yakalayıp fotoğrafları, videoları, makyajı ve daha fazlasını etkili bir şekilde tespit eder. Böylece yüz kilidiyle açma işlevi zahmetsizce çalışır ve kapıyı manuel olarak açmaya gerek kalmaz.
DDL720-FVP-7HWS, Home Access Uygulaması ile çalışır. Ağa bağlandıktan sonra; kilitleme işlemi kayıtlarına, kapı zili bildirimlerine ve kilit açma geçmişine her zaman, her yerden erişebilirsiniz. Olağan dışı hareketleri bildiren anında açılır uyarılar sayesinde kapınızın önünden haberdar olun ve güvende kalın.
Ziyaretçiler kapı zilini çaldığında, Home Access uygulamasından anında bildirim alırsınız. İki yönlü bir sesli görüşme başlatmak ve kapınızın önünü uzaktan görüntülemek için bildirime dokunun. Ayrıca videolu kapı dürbünü, kapı ziline her basıldığında otomatik olarak fotoğraf çeker veya video kaydeder. Zile hemen yanıt veremeseniz bile, günlüklerde ziyaretçi bilgilerini kolayca kontrol edebilirsiniz.
Yorumlar
Home Access Uygulaması: DDL720-FVP-7HWS, Home Access Uygulaması ile çalışır.
Bulut depolama: Yalnızca bulut depolama hizmetine abone olanlar geçmişte kaydedilen videolara erişebilir, abone olmayanlar yalnızca yüksek çözünürlüklü anlık görüntüleri görüntüleyebilir.
1 metre: Radar sensörünün maksimum algılama mesafesi 1 metredir. Kapıda bekleme uyarıları varsayılan olarak devre dışıdır ancak Home Access Uygulaması üzerinden etkinleştirilebilir. Uygulama üzerinden kapıda bekleme algılamasının hassasiyetini ayarlayabilirsiniz: 1 metrede yüksek hassasiyet, 0,5 metrede düşük hassasiyet. Kapıda bekleme süresini 10, 20, 30 veya 60 saniye olarak ayarlayın.
Mekanik elektronik yuva: Dış motor ve elektronik algılama özelliklerine sahip yuvaları ifade eder. Sensör mandalı tetiklendiğinde ve kapı kilidi kapalı olduğunda dış motor, kilit dilini devreye alarak kilitleme işlemini tamamlar.
10 saniye: Dahili test verilerinden elde edilmiştir.
Etkin mod: Yalnızca algılama anahtarına sahip bir yuva mevcutsa kullanılabilir. Algılama anahtarı olmayan bir yuva kullanılırsa etkin mod işlevi kullanılamaz.
Özellikler: Etkin mod, devreye alma ve kapı dili anormalliği uyarılarını etkinleştirmek için dahili algılama modülüne sahip standart 311 yuva gerektirir. Algılama anahtarı olmayan mekanik bir yuva kullanıldığında bu işlevler kullanılamaz.
3 ay: Bunlar dahili test verileridir. Gerçek pil ömrü kullanım sıklığına göre değişebilir.
Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.