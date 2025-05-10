Eller serbest kullanım kolaylığı ile

Philips DD720-FVP-7HWS akıllı kilidin 1 metre* yakınına geldiğinizde radar sensörü etkinleşerek yüz tanıma modülünü tetikler. Çift ön kamera, benzersiz yüz özelliklerinizi üç boyutlu olarak yakalayıp fotoğrafları, videoları, makyajı ve daha fazlasını etkili bir şekilde tespit eder. Böylece yüz kilidiyle açma işlevi zahmetsizce çalışır ve kapıyı manuel olarak açmaya gerek kalmaz.