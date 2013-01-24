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    Adaptör

    CP9885
    • Saklama kabı adaptörü Saklama kabı adaptörü Saklama kabı adaptörü
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      Adaptör

      CP9885

      Saklama kabı adaptörü

      Bu adaptör, sütü doğrudan saklama kabına sağmak veya kabı biberona dönüştürmek için kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Adaptör

      Saklama kabı adaptörü

      Bu adaptör, sütü doğrudan saklama kabına sağmak veya kabı biberona dönüştürmek için kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Saklama kabı adaptörü

      Bu adaptör, sütü doğrudan saklama kabına sağmak veya kabı biberona dönüştürmek için kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Adaptör

      Saklama kabı adaptörü

      Bu adaptör, sütü doğrudan saklama kabına sağmak veya kabı biberona dönüştürmek için kullanılabilir. Tüm faydaları görün

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        Adaptör

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        Saklama kabı adaptörü

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        • Biberon

        Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

        Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

        Teknik Özellikler

        • Değiştirilebilir parça

          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:
          SCF618

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