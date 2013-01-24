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Saklama kabı adaptörü
Bu adaptör, sütü doğrudan saklama kabına sağmak veya kabı biberona dönüştürmek için kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saklama kabı adaptörü
Bu adaptör, sütü doğrudan saklama kabına sağmak veya kabı biberona dönüştürmek için kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Saklama kabı adaptörü
Bu adaptör, sütü doğrudan saklama kabına sağmak veya kabı biberona dönüştürmek için kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saklama kabı adaptörü
Bu adaptör, sütü doğrudan saklama kabına sağmak veya kabı biberona dönüştürmek için kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Adaptör
Philips Online Mağaza fiyatı
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