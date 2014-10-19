2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CP9885
Saklama kabı adaptörü
Bu adaptör, sütü doğrudan saklama kabına sağmak veya kabı biberona dönüştürmek için kullanılabilir.
Biberon
Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.