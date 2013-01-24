Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Süt pompasıyla vakumlama yapmak için.
Silikon diyafram, manuel göğüs pompanızda vakumlama oluşturur.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süt pompasıyla vakumlama yapmak için.
Silikon diyafram, manuel göğüs pompanızda vakumlama oluşturur.
Süt pompasıyla vakumlama yapmak için.
Silikon diyafram, manuel göğüs pompanızda vakumlama oluşturur.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süt pompasıyla vakumlama yapmak için.
Silikon diyafram, manuel göğüs pompanızda vakumlama oluşturur.
Göğüs pompaları için silikon diyafram
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam: