Her seferinde hız ve rahatlık. Yuvarlatılmış uçlar konforlu bir tıraş deneyimi sunarken, kendi kendini bileyen bıçaklar sayesinde aynı bölgeden tekrar tekrar geçmenize gerek kalmaz, böylece tıraşınız hızlanır. Ayrıca 20 farklı uzunluk ayarıyla tam istediğiniz uzunlukta ve netlikte şekillendirme yapabilirsiniz.
Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun
Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor
Toplu satın alım fiyatı
Skip this
Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
Aksesuar ekle
Bu ürün
- {discount-value}
Beard Trimmer 3000 Series
Yuvarlatılmış uçlara sahip bıçaklarla şekillendirme
toplam
recurring payment
İstenilen uzunlukta hızlı ve net düzeltme
Eşit ve konforlu sonuçlar için
Yuvarlatılmış uçlara sahip bıçaklar
20 uzunluk ayarı
0,5 mm hassas uzunluk ayarı
%100 su geçirmez
60 dakikaya kadar çalışma süresi
Rahat ve etkili bir bakım deneyimi için tasarlanmıştır
Kendi kendini bileyen çelik bıçaklar, ekstra dayanıklı yapısıyla her kesimde net ve kontrollü sonuçlar sunar. İlk günkü keskinliğini uzun süre korur, üstelik yağlama gerektirmez. Paslanmaz yapısı sayesinde temizliği de son derece kolaydır.
Sakalınızı ihtiyacınız olan netlikte şekillendirin
Sakal düzelticinin Hassas Kadranı 0,5 mm'lik adımlarla 20 uzunluk ayarına sahiptir ve sakalınızı istediğiniz hassaslıkta şekillendirmenize yardımcı olur. Bu sakal düzelticinin Kesim Ayarı (Precision Dial) 0,5 mm aralıklarla 20 farklı uzunluk seçeneği sunar, böylece sakalınızı tam istediğiniz netlikte ve uzunlukta şekillendirmenize yardımcı olur.
İdeal görünümünüz için etkili ve eşit düzeltme
Gelişmiş Lift&Trim taraklar, kılları bıçağa doğru kaldırarak etkili ve eşit düzeltme için her geçişte kılları yakalar.
Kolay temizlik ile rutininizi basitleştirin
Bu makine tamamen yıkanabilir olduğundan, sadece musluk altında durulayarak kolayca temizleyebilir ve bakım rutininizi basitleştirebilirsiniz.
Düzeltme sırasında daha fazla kontrol ve konfor için
360 derece kontrollü tutuş sağlayan yüzeye sahip ergonomik tasarımı sayesinde cihazı rahatça kavrayıp kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu sayede, istediğiniz görünüme konforlu ve kontrollü bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Baştan sona tutarlı ve güçlü performans
Dayanıklı lityum pil, güçlü ve kesintisiz tıraş deneyimi için 60 dakikaya kadar kullanım süresi sunar.
Hiçbir tıraşta kontrolü elden bırakmayın
Işık göstergesi, pil durumunuzu ve tam şarj olup olmadığını size net olarak bildirir, böylece bir sonraki kişisel bakım rutininize her zaman hazır olmanızı sağlar.
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.