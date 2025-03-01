  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Beard Trimmer 3000 Series Yuvarlatılmış uçlara sahip bıçaklarla şekillendirme

      BT3617/15

      İstenilen uzunlukta hızlı ve net düzeltme

      Her seferinde hız ve rahatlık. Yuvarlatılmış uçlar konforlu bir tıraş deneyimi sunarken, kendi kendini bileyen bıçaklar sayesinde aynı bölgeden tekrar tekrar geçmenize gerek kalmaz, böylece tıraşınız hızlanır. Ayrıca 20 farklı uzunluk ayarıyla tam istediğiniz uzunlukta ve netlikte şekillendirme yapabilirsiniz.

      Beard Trimmer 3000 Series Yuvarlatılmış uçlara sahip bıçaklarla şekillendirme

      İstenilen uzunlukta hızlı ve net düzeltme

      Eşit ve konforlu sonuçlar için

      • Yuvarlatılmış uçlara sahip bıçaklar
      • 20 uzunluk ayarı
      • 0,5 mm hassas uzunluk ayarı
      • %100 su geçirmez
      • 60 dakikaya kadar çalışma süresi
      Rahat ve etkili bir bakım deneyimi için tasarlanmıştır

      Kendi kendini bileyen çelik bıçaklar, ekstra dayanıklı yapısıyla her kesimde net ve kontrollü sonuçlar sunar. İlk günkü keskinliğini uzun süre korur, üstelik yağlama gerektirmez. Paslanmaz yapısı sayesinde temizliği de son derece kolaydır.

      Sakalınızı ihtiyacınız olan netlikte şekillendirin

      Sakal düzelticinin Hassas Kadranı 0,5 mm'lik adımlarla 20 uzunluk ayarına sahiptir ve sakalınızı istediğiniz hassaslıkta şekillendirmenize yardımcı olur. Bu sakal düzelticinin Kesim Ayarı (Precision Dial) 0,5 mm aralıklarla 20 farklı uzunluk seçeneği sunar, böylece sakalınızı tam istediğiniz netlikte ve uzunlukta şekillendirmenize yardımcı olur.

      İdeal görünümünüz için etkili ve eşit düzeltme

      Gelişmiş Lift&Trim taraklar, kılları bıçağa doğru kaldırarak etkili ve eşit düzeltme için her geçişte kılları yakalar.

      Kolay temizlik ile rutininizi basitleştirin

      Bu makine tamamen yıkanabilir olduğundan, sadece musluk altında durulayarak kolayca temizleyebilir ve bakım rutininizi basitleştirebilirsiniz.

      Düzeltme sırasında daha fazla kontrol ve konfor için

      360 derece kontrollü tutuş sağlayan yüzeye sahip ergonomik tasarımı sayesinde cihazı rahatça kavrayıp kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu sayede, istediğiniz görünüme konforlu ve kontrollü bir şekilde ulaşabilirsiniz.

      Baştan sona tutarlı ve güçlü performans

      Dayanıklı lityum pil, güçlü ve kesintisiz tıraş deneyimi için 60 dakikaya kadar kullanım süresi sunar.

      Hiçbir tıraşta kontrolü elden bırakmayın

      Işık göstergesi, pil durumunuzu ve tam şarj olup olmadığını size net olarak bildirir, böylece bir sonraki kişisel bakım rutininize her zaman hazır olmanızı sağlar.

      Teknik Özellikler

      • Aksesuarlar

        Kolaylık
        • USB-A (adaptör dahil değildir)
        • Temizleme fırçası

      • Güç

        Çalışma süresi
        60 dakika
        Pil tipi
        Lityum iyon
        Şarj
        • 4 saat
        • USB-A Şarj (5 V⎓ / ≥1 A)
        Pil durumu
        Şarj göstergesi
        Kullanım
        Kablosuz

      • Tasarım

        Kaplama
        Koyu arduvaz rengi
        Gövde
        Ergonomik tutma yeri

      • Servis

        Garanti
        5 yıla kadar*

      • Kullanım kolaylığı

        Bakım gerektirmez
        Bıçak yağı gerekmez
        Suya dayanıklılık
        Islak ve Kuru

      • Özet

        Vücut bölgesi
        Sakal
        Başlıklar ve aksesuarlar
        2
        Uzunluk ayarları
        0,5-10 mm
        Hassas uzunluk ayarları
        20
        Çözüm
        Düzeltme

      • Şekillendirme başlıkları

        Düzeltme bıçağı
        Kendi kendini bileyen bıçaklar

      • Taraklar

        Sakal
        Kısa 0,5-10 mm

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      • Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir.

