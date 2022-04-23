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Üretimden kaldırıldı

Epilator Series 8000 BRE730/10 Wet & Dry epilator

BRE730/10

4.6
| (103) İncelemeler | 92% bu ürünü tavsiye ediyor
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4.6

5 üzerinden

103

İncelemeler

92%

bu ürünü tavsiye ediyor

23/04/2022

Türkiye

Türkiye

Kalite hissi çok kuvvetli

Hak ediyor , mükemmel performans ve uzun kullanım süresi

Avantajlar

sessiz , güçlü ve uzun süreli

Dezavantajlar

yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Epilator Series 8000 BRE700/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Epilator Series 8000 BRE700/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır

01/03/2022

Türkiye

Türkiye

gerçekten mükemmel bir ürün

Öncelikle bunu şuan fark ettim-kullandığım ne kadar kişisel bakım aleti varsa, hepsi philipsmiş, şarjlı diş fırçası-düzleştiricim-maşam vs. yeni almış olduğum ürün sayesinde artık kuaföre gitmeme sebep olan ağda olayını tamamen bitirmiş oluyorum. ve çok pratik bir ürün olmasından ötürü nereye giderseniz gidin yanınızda götürüp çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. ayrıca şık bir tasarımı olması sebebiyle de mutlu ediyor.

Avantajlar

ıslak ve kuru kullanımının olması-kablosuz kullanımı- her bölge için özel düşüülmüş parçalarının olması

Dezavantajlar

yedek parçalarının satıldığı yer olmaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Epilator Series 8000 BRE730/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Epilator Series 8000 BRE730/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır

18/02/2022

Türkiye

Türkiye

Çok beğendim

Ürün çok kullanışlı tek eksisi çok ses çıkarıyor ama bu göz ardı edilebilir bir durum herkese tavsiye ediyorum

Avantajlar

Çok iyi en küçük tüyleri bile aldı

Dezavantajlar

Çok sesli

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Epilator Series 8000 BRE730/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Epilator Series 8000 BRE730/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır

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