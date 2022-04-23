2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
4.6
5 üzerinden
103
İncelemeler
92%
bu ürünü tavsiye ediyor
rerguven
23/04/2022
Türkiye
Kalite hissi çok kuvvetli
Hak ediyor , mükemmel performans ve uzun kullanım süresi
Avantajlar
sessiz , güçlü ve uzun süreli
Dezavantajlar
yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Epilator Series 8000 BRE700/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Epilator Series 8000 BRE700/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır
twoche
01/03/2022
Türkiye
gerçekten mükemmel bir ürün
Öncelikle bunu şuan fark ettim-kullandığım ne kadar kişisel bakım aleti varsa, hepsi philipsmiş, şarjlı diş fırçası-düzleştiricim-maşam vs. yeni almış olduğum ürün sayesinde artık kuaföre gitmeme sebep olan ağda olayını tamamen bitirmiş oluyorum. ve çok pratik bir ürün olmasından ötürü nereye giderseniz gidin yanınızda götürüp çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. ayrıca şık bir tasarımı olması sebebiyle de mutlu ediyor.
Avantajlar
ıslak ve kuru kullanımının olması-kablosuz kullanımı- her bölge için özel düşüülmüş parçalarının olması
Dezavantajlar
yedek parçalarının satıldığı yer olmaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Epilator Series 8000 BRE730/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Epilator Series 8000 BRE730/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır
Tomris
18/02/2022
Türkiye
Çok beğendim
Ürün çok kullanışlı tek eksisi çok ses çıkarıyor ama bu göz ardı edilebilir bir durum herkese tavsiye ediyorum
Avantajlar
Çok iyi en küçük tüyleri bile aldı
Dezavantajlar
Çok sesli
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Epilator Series 8000 BRE730/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Epilator Series 8000 BRE730/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır