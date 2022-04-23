Öncelikle bunu şuan fark ettim-kullandığım ne kadar kişisel bakım aleti varsa, hepsi philipsmiş, şarjlı diş fırçası-düzleştiricim-maşam vs. yeni almış olduğum ürün sayesinde artık kuaföre gitmeme sebep olan ağda olayını tamamen bitirmiş oluyorum. ve çok pratik bir ürün olmasından ötürü nereye giderseniz gidin yanınızda götürüp çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. ayrıca şık bir tasarımı olması sebebiyle de mutlu ediyor.