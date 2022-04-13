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Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör
Üretimden kaldırıldı
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BRE620/00
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Philips epilasyon ürünlerimi suyla yıkayabilir miyim?
Philips epilasyon cihazımda model ve seri numarası nerede bulunur?
Philips bakım veya güzellik ürünümle seyahat edebilir miyim?
Philips Epilatörüm gürültülü çalışıyor
Philips Epilatörümü kullandıktan sonra cildim tahriş oluyor