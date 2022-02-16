Merhaba, BRE635/05 ürünümüz ile ilgili yapmış olduğunuz geri bildirim için teşekkür ederiz. Ürünümüzden memnun kalmanıza sevindik. Mutlu günlerde kullanmanızı dileriz. Philips kişisel bakım ürünleri ile ilgili 0850 222 7 445 numaralı tüketici danışma merkezimiz ve 0549 772 76 68 numaralı WhatsApp hattımız ile her konuda size destek olmaktan mutluluk duyarız. Aşağıdaki sosyal medya kanallarımızdan da bize ulaşabilirsiniz. www.facebook.com/PhilipsTurkiye https://twitter.com/PhilipsTurkiye