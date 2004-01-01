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        ThermoProtect, saçtaki ısı hasarını en aza indirir

        ThermoProtect, saçtaki ısı hasarını en aza indirir

        Fırça kıllarının sıcaklığı, sürtünmeyi azaltırken ısı hasarını en aza indirmek için optimum seviyede kalır. Saçlarınızı ipeksi bir görünümle doğal bir şekilde düzleştirin.

        Üçlü fırça ucu tasarımı

        Üçlü fırça ucu tasarımı

        Üçlü fırça ucu tasarımı, başınızı ısıdan korurken saçınızı nazikçe açar ve düzleştirir.

        Büyük ve palet şekilli fırça

        Büyük ve palet şekilli fırça

        Tek seferde daha fazla saç düzleştirmek için palet şekilli fırça tasarımı.

        Kısa sürede ısınma

        Kısa sürede ısınma

        50 saniyede kullanıma hazır.

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        LED ışığı, fırçanın kullanıma hazır olduğunu bildirir.

        Yumuşak, parlak saçlar için iyonik bakım

        Yumuşak, parlak saçlar için iyonik bakım

        İyonik bakım milyonlarca iyonu serbest bırakır, statik elektriği önler ve harika görünen, parlak saçlara sahip olmanızı sağlar

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        1,8 m kablo.

        Dönebilen kablo

        Dönebilen kablo

        Konforlu kullanım için döner kablo.

        Saç tipinize göre 3 sıcaklık ayarı

        Saç tipinize göre 3 sıcaklık ayarı

        Saç tipinize göre üç sıcaklık ayarı (150°C, 170°C, 200°C).

        Argan yağı katkılı seramik kaplama

        Argan yağı katkılı seramik kaplama

        Argan yağı katkılı seramik kaplama fırça kılları, saçlarınızda rahatça kayarak doğal görünümlü düz ve parlak bir saça sahip olmanızı sağlar.

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