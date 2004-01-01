Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
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Fırça kıllarının sıcaklığı, sürtünmeyi azaltırken ısı hasarını en aza indirmek için optimum seviyede kalır. Saçlarınızı ipeksi bir görünümle doğal bir şekilde düzleştirin.
Üçlü fırça ucu tasarımı, başınızı ısıdan korurken saçınızı nazikçe açar ve düzleştirir.
Tek seferde daha fazla saç düzleştirmek için palet şekilli fırça tasarımı.
50 saniyede kullanıma hazır.
LED ışığı, fırçanın kullanıma hazır olduğunu bildirir.
İyonik bakım milyonlarca iyonu serbest bırakır, statik elektriği önler ve harika görünen, parlak saçlara sahip olmanızı sağlar
1,8 m kablo.
Konforlu kullanım için döner kablo.
Saç tipinize göre üç sıcaklık ayarı (150°C, 170°C, 200°C).
Argan yağı katkılı seramik kaplama fırça kılları, saçlarınızda rahatça kayarak doğal görünümlü düz ve parlak bir saça sahip olmanızı sağlar.
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