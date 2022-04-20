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Üretimden kaldırıldı

StyleCare BHH822/00 Multi-Styler

BHH822/00

5
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
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5.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

20/04/2022

Türkiye

Türkiye

Çok Memnunum!

1 adet sap kısmı 2 başlık, 2 bağlama tokası, 1 ayırma aparatı çıkıyor kutunun içerisinden. Düzleştiricinin performansı 10/9 başlığını değiştirip rahatlıkla kullanmaya başlayabiliyorsun, maşayı da kalın olmasından dolayı çok sevdim, 10/10 çabuk ısınıyor uzun süre tutmadan şekil verebiliyorsunuz..

Avantajlar

kolay değiştirilebilir başlıklar

Dezavantajlar

küçük olması

Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır

Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır

24/04/2019

Türkiye

Türkiye

beğendim- sizlerede tavsiye ederim.

Uzun zaman önce saç düzleştirmeyi bırakmıştım. Çünkü saçlarım çok kötü durumdaydı, boya ve kullandığım bazı saç düzleştiriciler saçımı çok yıprattı.Bu ürünle tanıştığıma çok sevindim. Şimdiye kadar kullandıklarım arasında en iyi ürün diyebilirim. Tek seferde istediğim düzlüğü veriyor, tekrar bir kez daha üzerinden geçmeme gerek kalmıyor. Ürünün tasarımında da en çok beğendiğim yer parmak yanmasını önlemek için yapılan uç bölgelerdeki özel bölüm oldu. Yani açıkçası ben çok beğendim. Sizlere de TÜM SAMİMİYETİMLE tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır

22/10/2018

Türkiye

Türkiye

Çok pratik ve havalı

Hızlı ısınması sebebiyle, acil durumlar için tam bir kurtarıcı. Özel tasarımı, kendinizi özel hissettiriyor. Prarik ve mükemmel bir işleyişi var. Almayı düşünenlere tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır

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