Aşırı kurutmayı önleyen seramik kurutma özelliği

Philips DryCare saçınızın aşırı kurumasını engellemek üzere seramik parçaya sahiptir. Bu parça kızılötesi ısı yayar. Bu sıcaklık sayesinde saç iç kısımdan hassas bir şekilde kurutulup düzleştirilir. Aşırı kuruma önlenirken bir yandan da saç hızlı ve etkili bir biçimde kurutulmuş olur.