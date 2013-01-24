Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Şık, güçlü ve hafif
Philips DryCare 2300W, bir saç kurutma makinesinde isteyeceğiniz her şeye sahiptir. Mükemmel dengeye sahip bu makine 2300 W kurutma gücü sunar, tutması ve kullanması rahattır, parlaklık için İYONİK bakım sunar ve şık, mor bir tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şık, güçlü ve hafif
Philips DryCare 2300W, bir saç kurutma makinesinde isteyeceğiniz her şeye sahiptir. Mükemmel dengeye sahip bu makine 2300 W kurutma gücü sunar, tutması ve kullanması rahattır, parlaklık için İYONİK bakım sunar ve şık, mor bir tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün
Şık, güçlü ve hafif
Philips DryCare 2300W, bir saç kurutma makinesinde isteyeceğiniz her şeye sahiptir. Mükemmel dengeye sahip bu makine 2300 W kurutma gücü sunar, tutması ve kullanması rahattır, parlaklık için İYONİK bakım sunar ve şık, mor bir tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Şık, güçlü ve hafif
Philips DryCare 2300W, bir saç kurutma makinesinde isteyeceğiniz her şeye sahiptir. Mükemmel dengeye sahip bu makine 2300 W kurutma gücü sunar, tutması ve kullanması rahattır, parlaklık için İYONİK bakım sunar ve şık, mor bir tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips DryCare 2300 W, ihtiyacınız olan güce sahiptir. Hızlı ve güçlü 2300 W hava akışı sayesinde harika şekillendirme sonuçları sunar.
Philips DryCare, düz ve elektriklenmeyen saçlara sahip olmak için İYONİK parlaklık katan düğmeye sahiptir. Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saçları yumuşatır ve bakım yapar. Sonuç düz ve harika parlak saçlar.
Philips DryCare, önem taşıyan Cool Shot düğmesine sahiptir. Cool Shot stilinize son dokunuşu yapmak için soğuk hava akımı sağlar.
Philips DryCare, ThermoProtect ayarına sahiptir. Bu ayar saçı en etkili ancak en hassas şekilde kurutur. Saç, aşırı ısınma olmadan hızlı bir şekilde kurur.
Philips DryCare, maksimum şekillendirme kontrolü için 3 ısı ve 2 hız ayarına sahiptir. Bu ayarlarla saç şekillendirmek oldukça kolaydır. Bu ayarları stilinize uygun gücü ve sıcaklığı elde etmek için kullanabilirsiniz.
Philips DryCare'in yalnızca 450 gram ağırlığında olması tutmayı ve kullanmayı kolaylaştırır. Hafif tasarımı ise güçten ödün vermeden saç şekillendirmeyi kolaylaştırır.
Philips DryCare saç şekillendirme sırasında esneklik ve kolay kullanım için 2 m uzunluğunda güç kablosuna sahiptir.
Philips DryCare saçınızın aşırı kurumasını engellemek üzere seramik parçaya sahiptir. Bu parça kızılötesi ısı yayar. Bu sıcaklık sayesinde saç iç kısımdan hassas bir şekilde kurutulup düzleştirilir. Aşırı kuruma önlenirken bir yandan da saç hızlı ve etkili bir biçimde kurutulmuş olur.
Philips DryCare; hacim, bukle ve kabarıklık katmak üzere hacim difüzörüne sahiptir. En iyi sonuç için difüzörü başın üst kısmına ve saç diplerine doğru tutun. Difüzörün ince yapılı uçları saça hacim kazandırır ve bukleleri şekillendirir.
14 mm'lik başlığın dar ağzı hava akışının belirli bölgelere yoğunlaşmasını sağlar. Saç kurutma makinesi ve fırça ile kullanarak saçınıza istediğiniz şekli verin.
Philips DryCare kurutma makinesi parlak ve şık bir tasarıma sahiptir. İlgi çekici koyu leylak rengi benzersizdir ve makinenin sunduğu sonuçlar kadar harika görünür.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Servis