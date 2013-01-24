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    DryCare

    Saç kurutma makinesi

    BHD282/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Şık, güçlü ve hafif Şık, güçlü ve hafif Şık, güçlü ve hafif
      -{discount-value}

      DryCare Saç kurutma makinesi

      BHD282/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Şık, güçlü ve hafif

      Philips DryCare 2300W, bir saç kurutma makinesinde isteyeceğiniz her şeye sahiptir. Mükemmel dengeye sahip bu makine 2300 W kurutma gücü sunar, tutması ve kullanması rahattır, parlaklık için İYONİK bakım sunar ve şık, mor bir tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 359,99 TL
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      DryCare Saç kurutma makinesi

      Şık, güçlü ve hafif

      Philips DryCare 2300W, bir saç kurutma makinesinde isteyeceğiniz her şeye sahiptir. Mükemmel dengeye sahip bu makine 2300 W kurutma gücü sunar, tutması ve kullanması rahattır, parlaklık için İYONİK bakım sunar ve şık, mor bir tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün

      Şık, güçlü ve hafif

      Philips DryCare 2300W, bir saç kurutma makinesinde isteyeceğiniz her şeye sahiptir. Mükemmel dengeye sahip bu makine 2300 W kurutma gücü sunar, tutması ve kullanması rahattır, parlaklık için İYONİK bakım sunar ve şık, mor bir tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 359,99 TL
      Benzer ürünler bul

      DryCare Saç kurutma makinesi

      Şık, güçlü ve hafif

      Philips DryCare 2300W, bir saç kurutma makinesinde isteyeceğiniz her şeye sahiptir. Mükemmel dengeye sahip bu makine 2300 W kurutma gücü sunar, tutması ve kullanması rahattır, parlaklık için İYONİK bakım sunar ve şık, mor bir tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        DryCare

        DryCare

        Saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Şık, güçlü ve hafif

        Sizin için tasarlanmış hepsi bir arada kurutma çözümü

        • 2300 W
        • DC Motor
        Yüksek performans 2300 W kurutma

        Yüksek performans 2300 W kurutma

        Philips DryCare 2300 W, ihtiyacınız olan güce sahiptir. Hızlı ve güçlü 2300 W hava akışı sayesinde harika şekillendirme sonuçları sunar.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Philips DryCare, düz ve elektriklenmeyen saçlara sahip olmak için İYONİK parlaklık katan düğmeye sahiptir. Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saçları yumuşatır ve bakım yapar. Sonuç düz ve harika parlak saçlar.

        Kurutmadan sonra stilinizi sabitlemek için Cool Shot

        Kurutmadan sonra stilinizi sabitlemek için Cool Shot

        Philips DryCare, önem taşıyan Cool Shot düğmesine sahiptir. Cool Shot stilinize son dokunuşu yapmak için soğuk hava akımı sağlar.

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        Philips DryCare, ThermoProtect ayarına sahiptir. Bu ayar saçı en etkili ancak en hassas şekilde kurutur. Saç, aşırı ısınma olmadan hızlı bir şekilde kurur.

        Maksimum şekillendirme kontrolü için 3 ısı ve 2 hız ayarı

        Maksimum şekillendirme kontrolü için 3 ısı ve 2 hız ayarı

        Philips DryCare, maksimum şekillendirme kontrolü için 3 ısı ve 2 hız ayarına sahiptir. Bu ayarlarla saç şekillendirmek oldukça kolaydır. Bu ayarları stilinize uygun gücü ve sıcaklığı elde etmek için kullanabilirsiniz.

        Hafif, rahat tasarım

        Hafif, rahat tasarım

        Philips DryCare'in yalnızca 450 gram ağırlığında olması tutmayı ve kullanmayı kolaylaştırır. Hafif tasarımı ise güçten ödün vermeden saç şekillendirmeyi kolaylaştırır.

        2 m güç kablosu

        2 m güç kablosu

        Philips DryCare saç şekillendirme sırasında esneklik ve kolay kullanım için 2 m uzunluğunda güç kablosuna sahiptir.

        Aşırı kurutmayı önleyen seramik kurutma özelliği

        Philips DryCare saçınızın aşırı kurumasını engellemek üzere seramik parçaya sahiptir. Bu parça kızılötesi ısı yayar. Bu sıcaklık sayesinde saç iç kısımdan hassas bir şekilde kurutulup düzleştirilir. Aşırı kuruma önlenirken bir yandan da saç hızlı ve etkili bir biçimde kurutulmuş olur.

        Hacimli, bukleli ve kabarık modeller için hacim difüzörü

        Philips DryCare; hacim, bukle ve kabarıklık katmak üzere hacim difüzörüne sahiptir. En iyi sonuç için difüzörü başın üst kısmına ve saç diplerine doğru tutun. Difüzörün ince yapılı uçları saça hacim kazandırır ve bukleleri şekillendirir.

        Hassas şekillendirme için 14 mm kurutma başlığı

        14 mm'lik başlığın dar ağzı hava akışının belirli bölgelere yoğunlaşmasını sağlar. Saç kurutma makinesi ve fırça ile kullanarak saçınıza istediğiniz şekli verin.

        Parlak ve şık tasarımlı saç kurutma makinesi

        Philips DryCare kurutma makinesi parlak ve şık bir tasarıma sahiptir. İlgi çekici koyu leylak rengi benzersizdir ve makinenin sunduğu sonuçlar kadar harika görünür.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Frekans
          50-60  Hz
          Watt gücü
          2300  W
          Güç
          2300  W
          Kordon uzunluğu
          2,0  m
          Motor
          DC Motor
          Gerilim
          220-240 V
          Renk/kaplama
          Koyu Leylak Rengi

        • Özellikler

          Katlanabilir tutma yeri
          Hayır
          Çift voltaj
          Hayır
          Seyahat kesesi
          Hayır
          İyon bakımı
          Evet
          Difüzör
          Evet
          Başlık/Kurutma Başlığı
          Evet
          Ek parça sayısı
          2
          Asma kancası
          Evet
          Coolshot
          Evet
          Seramik
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        • Servis

          2 yıl garanti
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