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  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
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  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
  • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı

Üretimden kaldırıldı

DryCareProfesyonel Saç Kurutma Makinesi

BHD176/00

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
Philips DryCare Pro AC saç kurutma makinesi, profesyonel AC motoru sayesinde saatte 95 km hıza ulaşan hava akışıyla hızlı ve profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Bu hafif saç kurutma makinesinin kullanımı kolaydır ve rahat bir kurutma deneyimi sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı

  • 2200 W

  • AC Motor

  • 95 km/sa

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç, son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlar.

Hafif

Hafif

Daha hafif ve kompakt bir tasarıma sahip olan Philips DryCare Pro saç kurutma makinesi daha rahat kullanım sağlar. Ayrıca ergonomik tasarımlı sapı, cihazı tutmanızı ve kavramanızı kolaylaştırır.

Stilinizi oluşturmak için soğuk hava üfleme

Stilinizi oluşturmak için soğuk hava üfleme

Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cold Shot düğmesi, yoğun bir soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından modeli tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

27/12/2018

Türkiye

Türkiye

philips bhd176

3 gun once teknosadan aldim harika bir uflemesi var saclarda elektirklenme yapmiyor.motoruda ac motor harika bence.alacaklar kacirmayin derim su an en uygun teknosada satiliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare BHD176/00 Pro Hairdryer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare BHD176/00 Pro Hairdryer için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları