2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
2200 W
AC Motor
95 km/sa
İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç, son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlar.
Daha hafif ve kompakt bir tasarıma sahip olan Philips DryCare Pro saç kurutma makinesi daha rahat kullanım sağlar. Ayrıca ergonomik tasarımlı sapı, cihazı tutmanızı ve kavramanızı kolaylaştırır.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cold Shot düğmesi, yoğun bir soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından modeli tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ypzy6791
27/12/2018
Türkiye
philips bhd176
3 gun once teknosadan aldim harika bir uflemesi var saclarda elektirklenme yapmiyor.motoruda ac motor harika bence.alacaklar kacirmayin derim su an en uygun teknosada satiliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare BHD176/00 Pro Hairdryer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare BHD176/00 Pro Hairdryer için yapılmıştır