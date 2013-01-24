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    DryCare

    Profesyonel Saç Kurutma Makinesi

    BHD176/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
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      DryCare Profesyonel Saç Kurutma Makinesi

      BHD176/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı

      Philips DryCare Pro AC saç kurutma makinesi, profesyonel AC motoru sayesinde saatte 95 km hıza ulaşan hava akışıyla hızlı ve profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Bu hafif saç kurutma makinesinin kullanımı kolaydır ve rahat bir kurutma deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 414,99 TL
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      DryCare Profesyonel Saç Kurutma Makinesi

      Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı

      Philips DryCare Pro AC saç kurutma makinesi, profesyonel AC motoru sayesinde saatte 95 km hıza ulaşan hava akışıyla hızlı ve profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Bu hafif saç kurutma makinesinin kullanımı kolaydır ve rahat bir kurutma deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı

      Philips DryCare Pro AC saç kurutma makinesi, profesyonel AC motoru sayesinde saatte 95 km hıza ulaşan hava akışıyla hızlı ve profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Bu hafif saç kurutma makinesinin kullanımı kolaydır ve rahat bir kurutma deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 414,99 TL
      Benzer ürünler bul

      DryCare Profesyonel Saç Kurutma Makinesi

      Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı

      Philips DryCare Pro AC saç kurutma makinesi, profesyonel AC motoru sayesinde saatte 95 km hıza ulaşan hava akışıyla hızlı ve profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Bu hafif saç kurutma makinesinin kullanımı kolaydır ve rahat bir kurutma deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

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        DryCare

        DryCare

        Profesyonel Saç Kurutma Makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı

        • 2200 W
        • AC Motor
        • 95 km/sa
        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç, son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlar.

        Hafif

        Hafif

        Daha hafif ve kompakt bir tasarıma sahip olan Philips DryCare Pro saç kurutma makinesi daha rahat kullanım sağlar. Ayrıca ergonomik tasarımlı sapı, cihazı tutmanızı ve kavramanızı kolaylaştırır.

        Stilinizi oluşturmak için soğuk hava üfleme

        Stilinizi oluşturmak için soğuk hava üfleme

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cold Shot düğmesi, yoğun bir soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından modeli tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Hızlı kurutan güçlü AC motor

        Hızlı kurutan güçlü AC motor

        Philips DryCare Pro 2200 W, profesyonel piyasa için geliştirilmiş yüksek performanslı bir AC motora sahiptir. Saatte 95 km hıza ulaşan hava akışıyla hızlı ve etkili sonuçlar almanızı sağlar.

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü hava akımını saça eşit şekilde dağıtarak kurutma sırasında saça hacim kazandırır ve elektriklenmeyi azaltır. En iyi sonuçlar için difüzörü başın üst kısmına ve saç diplerine yakın tutun. Difüzörün ince dokulu uçları saça hacim kazandırır ve bukleleri şekillendirir.

        Hızlı, yüksek performanslı 2200 W kurutma gücü

        Hızlı, yüksek performanslı 2200 W kurutma gücü

        DryCare Pro saç kurutma makinesi, hızlı ve yüksek performanslı hava alışıyla 2200 W'lık profesyonel kurutma ve şekillendirme sonuçları elde etmenizi sağlar.

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

        Altı farklı hız ve ısı ayarı ile tam kontrol

        Altı farklı hız ve ısı ayarı ile tam kontrol

        Mükemmel bir stil yaratmak için ısı ve hız ayarlarını kolayca ayarlayabilir ve kontrol edebilirsiniz. Tam kontrol, hassas kurutma ve şekillendirme için 3 ısı ve 2 hız ayarı arasından seçiminizi yapın.

        Mükemmel şekillendirme sonuçları için 7 mm şekillendirme başlığı

        Mükemmel şekillendirme sonuçları için 7 mm şekillendirme başlığı

        Başlığın 7 mm'lik dar ağzı hassas şekillendirme için hava akışının belirli bölgelere yoğunlaşmasını sağlar. Tarama ve şekillendirme yaparken fırçalama için kullanılacak ideal aparattır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220 - 240  volt
          Frekans
          50-60  Hz
          Watt
          2200  W
          Güç
          2200  W
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Motor
          AC Motor

        • Özellikler

          Katlanabilir tutma yeri
          Hayır
          Soğuk hava üfleme
          Evet
          Çift voltaj
          Hayır
          Seramik kaplama
          Hayır
          İyon bakımı
          Evet
          Asma kancası
          Evet
          Difüzör
          Evet
          Başlık/Kurutma Başlığı
          Evet
          Ek parça sayısı
          2
          Seyahat Çantası ürün ile birlikte verilir
          Hayır

        • Hizmet

          2 yıl garanti
          Evet

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