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Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
Philips DryCare Pro AC saç kurutma makinesi, profesyonel AC motoru sayesinde saatte 95 km hıza ulaşan hava akışıyla hızlı ve profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Bu hafif saç kurutma makinesinin kullanımı kolaydır ve rahat bir kurutma deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
Philips DryCare Pro AC saç kurutma makinesi, profesyonel AC motoru sayesinde saatte 95 km hıza ulaşan hava akışıyla hızlı ve profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Bu hafif saç kurutma makinesinin kullanımı kolaydır ve rahat bir kurutma deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
Philips DryCare Pro AC saç kurutma makinesi, profesyonel AC motoru sayesinde saatte 95 km hıza ulaşan hava akışıyla hızlı ve profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Bu hafif saç kurutma makinesinin kullanımı kolaydır ve rahat bir kurutma deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek performans için üretildi, stil için tasarlandı
Philips DryCare Pro AC saç kurutma makinesi, profesyonel AC motoru sayesinde saatte 95 km hıza ulaşan hava akışıyla hızlı ve profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Bu hafif saç kurutma makinesinin kullanımı kolaydır ve rahat bir kurutma deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Profesyonel Saç Kurutma Makinesi
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İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç, son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlar.
Daha hafif ve kompakt bir tasarıma sahip olan Philips DryCare Pro saç kurutma makinesi daha rahat kullanım sağlar. Ayrıca ergonomik tasarımlı sapı, cihazı tutmanızı ve kavramanızı kolaylaştırır.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cold Shot düğmesi, yoğun bir soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından modeli tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Philips DryCare Pro 2200 W, profesyonel piyasa için geliştirilmiş yüksek performanslı bir AC motora sahiptir. Saatte 95 km hıza ulaşan hava akışıyla hızlı ve etkili sonuçlar almanızı sağlar.
Hacim difüzörü hava akımını saça eşit şekilde dağıtarak kurutma sırasında saça hacim kazandırır ve elektriklenmeyi azaltır. En iyi sonuçlar için difüzörü başın üst kısmına ve saç diplerine yakın tutun. Difüzörün ince dokulu uçları saça hacim kazandırır ve bukleleri şekillendirir.
DryCare Pro saç kurutma makinesi, hızlı ve yüksek performanslı hava alışıyla 2200 W'lık profesyonel kurutma ve şekillendirme sonuçları elde etmenizi sağlar.
ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
Mükemmel bir stil yaratmak için ısı ve hız ayarlarını kolayca ayarlayabilir ve kontrol edebilirsiniz. Tam kontrol, hassas kurutma ve şekillendirme için 3 ısı ve 2 hız ayarı arasından seçiminizi yapın.
Başlığın 7 mm'lik dar ağzı hassas şekillendirme için hava akışının belirli bölgelere yoğunlaşmasını sağlar. Tarama ve şekillendirme yaparken fırçalama için kullanılacak ideal aparattır.
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