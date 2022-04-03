2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DryCare Essential
İyonik
Yeni fan tasarımı yalnızca 1600 W enerji kullanımıyla 2100 W'lık bir kurutma makinesinin kurutma performansına (ortalama 5 g/dk kurutma hızı) eşdeğer bir performansa ulaşmanızı sağlar. Bu da %23'lük enerji tasarrufuna eşittir*
İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saçınıza bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç kırıklardan arındırılmış, parlak ve elektriklenmeyen saçlardır.
Eşit Isı Dağıtımı özelliği sayesinde saç kurutma makineniz, yüksek sıcaklıklarda bile saçınızı kuruturken ısıyı saçınıza her zaman eşit dağıtan, benzersiz şekilde tasarlanmış bir hava çıkışı kullanarak hassas bölgelerin zarar görmesini önler. Böylece üstün koruma sayesinde saçlarınızın aşırı ısınması önlenir, saçlarınız hep sağlıklı ve parlak kalır.
3.4
5 üzerinden
5
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
Princess.03
03/04/2022
Türkiye
Beğendim
Cihazı beğenerek kullanıyorum. Enerji tasarrufu özelliğini göz önünde bulundurarak satın aldım. Digerleri gibi çok ağır bir cihaz değil. Isısı da gayet iyi.
Avantajlar
Hafif
Dezavantajlar
Fon özelliği
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Essential BHD029/00 Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Essential BHD029/00 Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi için yapılmıştır
ayşegül01
21/12/2017
Türkiye
Güzel Ürün
Ürün güzel kullanıma sahip olmasına rağmen başlık kısmının sürekli çıkması biraz rahatsız edici fakat buna rağmen kullanışlı güzel bir ürün. Kış aylarında kolaylıkla saçlarımı yıpratmadan kuruta biliyorum. Çocuğumun sıkılmadan saçlarını kısa sürede kuruta biliyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Essential BHD029/00 Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Essential BHD029/00 Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Dmn22
02/10/2017
Türkiye
Ürün kullanışlı ve güzel ancak daha iyi bi performans beklerdim
Ürünü kullanışlı ama beklentilerin biraz altında bi performansa sahip. Bu fiyata göre bi tık daha gelişmiş olmasını beklerdim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Essential BHD029/00 Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Essential BHD029/00 Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi için yapılmıştır
2100 W'lık Philips kurutma makinesi ile kıyaslandığında (HP8230, IEC61855)