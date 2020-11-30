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Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
Philips DryCare Essential, yalnızca 1600 W enerji kullanarak 2100 W'lık bir kurutma makinesinin kurutma performansına eşdeğer performans sergileyen yenilikçi bir fan tasarımına sahiptir.* Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
Philips DryCare Essential, yalnızca 1600 W enerji kullanarak 2100 W'lık bir kurutma makinesinin kurutma performansına eşdeğer performans sergileyen yenilikçi bir fan tasarımına sahiptir.* Tüm faydaları görün
Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
Philips DryCare Essential, yalnızca 1600 W enerji kullanarak 2100 W'lık bir kurutma makinesinin kurutma performansına eşdeğer performans sergileyen yenilikçi bir fan tasarımına sahiptir.* Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
Philips DryCare Essential, yalnızca 1600 W enerji kullanarak 2100 W'lık bir kurutma makinesinin kurutma performansına eşdeğer performans sergileyen yenilikçi bir fan tasarımına sahiptir.* Tüm faydaları görün