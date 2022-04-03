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  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
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  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
  • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir

Üretimden kaldırıldı

DryCare EssentialEnerji tasarruflu saç kurutma makinesi

BHD029/00

3.4
| (5) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor
Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
Philips DryCare Essential, yalnızca 1600 W enerji kullanarak 2100 W'lık bir kurutma makinesinin kurutma performansına eşdeğer performans sergileyen yenilikçi bir fan tasarımına sahiptir.*
Tüm avantajları görüntüleyin

Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir

  • DryCare Essential

  • İyonik

1600 W enerji kullanımıyla 2100 W'lık kurutma performansı

1600 W enerji kullanımıyla 2100 W'lık kurutma performansı

Yeni fan tasarımı yalnızca 1600 W enerji kullanımıyla 2100 W'lık bir kurutma makinesinin kurutma performansına (ortalama 5 g/dk kurutma hızı) eşdeğer bir performansa ulaşmanızı sağlar. Bu da %23'lük enerji tasarrufuna eşittir*

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saçınıza bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç kırıklardan arındırılmış, parlak ve elektriklenmeyen saçlardır.

Eşit Isı Dağıtımı sayesinde daha az aşırı ısınma

Eşit Isı Dağıtımı sayesinde daha az aşırı ısınma

Eşit Isı Dağıtımı özelliği sayesinde saç kurutma makineniz, yüksek sıcaklıklarda bile saçınızı kuruturken ısıyı saçınıza her zaman eşit dağıtan, benzersiz şekilde tasarlanmış bir hava çıkışı kullanarak hassas bölgelerin zarar görmesini önler. Böylece üstün koruma sayesinde saçlarınızın aşırı ısınması önlenir, saçlarınız hep sağlıklı ve parlak kalır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.4

5 üzerinden

5

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2

03/04/2022

Türkiye

Türkiye

Beğendim

Cihazı beğenerek kullanıyorum. Enerji tasarrufu özelliğini göz önünde bulundurarak satın aldım. Digerleri gibi çok ağır bir cihaz değil. Isısı da gayet iyi.

Avantajlar

Hafif

Dezavantajlar

Fon özelliği

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Essential BHD029/00 Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Essential BHD029/00 Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi için yapılmıştır

21/12/2017

Türkiye

Türkiye

Güzel Ürün

Ürün güzel kullanıma sahip olmasına rağmen başlık kısmının sürekli çıkması biraz rahatsız edici fakat buna rağmen kullanışlı güzel bir ürün. Kış aylarında kolaylıkla saçlarımı yıpratmadan kuruta biliyorum. Çocuğumun sıkılmadan saçlarını kısa sürede kuruta biliyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Essential BHD029/00 Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Essential BHD029/00 Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi için yapılmıştır

02/10/2017

Türkiye

Türkiye

Ürün kullanışlı ve güzel ancak daha iyi bi performans beklerdim

Ürünü kullanışlı ama beklentilerin biraz altında bi performansa sahip. Bu fiyata göre bi tık daha gelişmiş olmasını beklerdim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Essential BHD029/00 Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Essential BHD029/00 Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2100 W'lık Philips kurutma makinesi ile kıyaslandığında (HP8230, IEC61855)