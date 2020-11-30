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    DryCare Essential

    Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi

    BHD029/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir
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      DryCare Essential Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi

      BHD029/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir

      Philips DryCare Essential, yalnızca 1600 W enerji kullanarak 2100 W'lık bir kurutma makinesinin kurutma performansına eşdeğer performans sergileyen yenilikçi bir fan tasarımına sahiptir.* Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      DryCare Essential Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi

      Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir

      Philips DryCare Essential, yalnızca 1600 W enerji kullanarak 2100 W'lık bir kurutma makinesinin kurutma performansına eşdeğer performans sergileyen yenilikçi bir fan tasarımına sahiptir.* Tüm faydaları görün

      Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir

      Philips DryCare Essential, yalnızca 1600 W enerji kullanarak 2100 W'lık bir kurutma makinesinin kurutma performansına eşdeğer performans sergileyen yenilikçi bir fan tasarımına sahiptir.* Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      DryCare Essential Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi

      Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir

      Philips DryCare Essential, yalnızca 1600 W enerji kullanarak 2100 W'lık bir kurutma makinesinin kurutma performansına eşdeğer performans sergileyen yenilikçi bir fan tasarımına sahiptir.* Tüm faydaları görün

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        DryCare Essential

        DryCare Essential

        Enerji tasarruflu saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hızlı kurutur, daha az enerji tüketir

        • DryCare Essential
        • İyonik
        1600 W enerji kullanımıyla 2100 W'lık kurutma performansı

        1600 W enerji kullanımıyla 2100 W'lık kurutma performansı

        Yeni fan tasarımı yalnızca 1600 W enerji kullanımıyla 2100 W'lık bir kurutma makinesinin kurutma performansına (ortalama 5 g/dk kurutma hızı) eşdeğer bir performansa ulaşmanızı sağlar. Bu da %23'lük enerji tasarrufuna eşittir*

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saçınıza bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç kırıklardan arındırılmış, parlak ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Eşit Isı Dağıtımı sayesinde daha az aşırı ısınma

        Eşit Isı Dağıtımı sayesinde daha az aşırı ısınma

        Eşit Isı Dağıtımı özelliği sayesinde saç kurutma makineniz, yüksek sıcaklıklarda bile saçınızı kuruturken ısıyı saçınıza her zaman eşit dağıtan, benzersiz şekilde tasarlanmış bir hava çıkışı kullanarak hassas bölgelerin zarar görmesini önler. Böylece üstün koruma sayesinde saçlarınızın aşırı ısınması önlenir, saçlarınız hep sağlıklı ve parlak kalır.

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Olmazsa olmaz profesyonel bir ayar olan Cool Shot soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından tarzınızı tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Tam kontrol için 3 ısı ve 2 hız ayarı

        Tam kontrol için 3 ısı ve 2 hız ayarı

        Mükemmel bir stil yaratmak için ısı ve hız ayarlarını kolayca ayarlayabilir ve kontrol edebilirsiniz. Tam kontrol, hassas kurutma ve şekillendirme için 3 ısı ve 2 hız ayarı arasından seçiminizi yapın

        Mükemmel odaklanmış hava akışı için 12 mm kurutma başlığı

        Mükemmel odaklanmış hava akışı için 12 mm kurutma başlığı

        12 mm kurutma başlığı, hassas şekillendirme için hava akışını belirli alanlarda yoğunlaştırır. Rötuşlar yapmak ya da stilinizi ayarlamak için idealdir.

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        1,8 m kablo.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası, tutma yerinin tabanında yer alır. Evde veya otelde kolayca saklamak için bu halkayı kullanın.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          Başlık/Kurutma Başlığı
          Evet
          Ek parça sayısı
          1
          Asma kancası
          Evet
          Soğuk Hava Üfleme
          Evet
          İyonik bakım
          Evet

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Frekans
          50-60  Hz
          Güç
          1600  W
          Motor
          DC Motor
          Kordon uzunluğu
          1,8 m
          Gerilim
          220-240 V

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            • 2100 W'lık Philips kurutma makinesi ile kıyaslandığında (HP8230, IEC61855)
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