DryCare Essential

Tam kontrol için 3 ısı ve 2 hız ayarı

Mükemmel bir stil yaratmak için ısı ve hız ayarlarını kolayca ayarlayabilir ve kontrol edebilirsiniz. Tam kontrol, hassas kurutma ve şekillendirme için 3 ısı ve 2 hız ayarı arasından seçiminizi yapın