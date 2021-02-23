2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
is35,5
23/02/2021
Türkiye
Seyahat için ideal bir ürün
Küçük, güçlü, kullanışlı, ergonomik. Harika bir ürün. Sık yolcululuk yapanlar için ideal.
Avantajlar
Ergonomik bir ürün
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-01-23
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-01-23
Egesen
15/09/2019
Türkiye
Mükemmel çalışıyor.
Sıcak hava kademeleri mükemmel. Dizayn güzel. Sapın bükülebilir olması harika. Saklama poşeti ayrı sürpriz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır