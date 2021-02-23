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Üretimden kaldırıldı

EssentialCare BHD006/03 Hairdryer

BHD006/03

5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

23/02/2021

Türkiye

Türkiye

Seyahat için ideal bir ürün

Küçük, güçlü, kullanışlı, ergonomik. Harika bir ürün. Sık yolcululuk yapanlar için ideal.

Avantajlar

Ergonomik bir ürün

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-01-23

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-01-23

15/09/2019

Türkiye

Türkiye

Mükemmel çalışıyor.

Sıcak hava kademeleri mükemmel. Dizayn güzel. Sapın bükülebilir olması harika. Saklama poşeti ayrı sürpriz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential BHD007/00 Saç Kurutma Makinesi için yapılmıştır

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