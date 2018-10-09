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Üretimden kaldırıldı

EssentialCare BHD004/03 Hairdryer

BHD004/03

5

| (1) Değerlendirme

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

4
3
2
1

09/10/2018

Türkiye

Türkiye

56 Adet Satın aldım

Compakt (Küçük) Ve Hafif Bir Yapıya Sahip Plastik Kalitesi Çok İyi Saçlara Fön çekebilmek Kolay Diğer modellere göre daha az güce ihtiyaç duyuyor doğa dostu fiyatı oldukça uygun kablosu biraz kısa salon tipi değil ama seyahatlerde bavul valize kolaylıkla sığar Satın alın pişmanlık duymazsınız !

Bu değerlendirme Essential BHD004 Hair Dryer için yapılmıştır

Bu değerlendirme Essential BHD004 Hair Dryer için yapılmıştır

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