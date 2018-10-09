2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BHD004/03
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
İZMİRLiALİ35
09/10/2018
Türkiye
56 Adet Satın aldım
Compakt (Küçük) Ve Hafif Bir Yapıya Sahip Plastik Kalitesi Çok İyi Saçlara Fön çekebilmek Kolay Diğer modellere göre daha az güce ihtiyaç duyuyor doğa dostu fiyatı oldukça uygun kablosu biraz kısa salon tipi değil ama seyahatlerde bavul valize kolaylıkla sığar Satın alın pişmanlık duymazsınız !
Bu değerlendirme Essential BHD004 Hair Dryer için yapılmıştır
Bu değerlendirme Essential BHD004 Hair Dryer için yapılmıştır