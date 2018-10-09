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  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
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  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
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  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
  • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*

Üretimden kaldırıldı

DryCare EssentialSaç kurutma makinesi

BHD002/00

5
| (1) Değerlendirme
Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
Bu Philips Essential Care saç kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar. HP4961/22 modeline kıyasla %35 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Philips ses uzmanlarınca tasarlandı

Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*

  • Kompakt

  • 1600 W

  • 3 ısı ve hız ayarı

  • Soğuk hava üfleme

ThermoProtect sıcaklık ayarı

ThermoProtect sıcaklık ayarı

ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

Odaklanmış hava akımı için 20 mm başlık

Odaklanmış hava akımı için 20 mm başlık

Başlık hassas şekillendirme ve son dokunuşlar için hava akımını yoğunlaştırır.

3 esnek sıcaklık ve hız ayarı

3 esnek sıcaklık ve hız ayarı

Bu saç kurutma makinesi mükemmel tarzı elde etmeyi hızlı ve kolay hale getirmek için 3 tane önceden seçilmiş hız ve ısı kombinasyonu sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

4
3
2
1

09/10/2018

Türkiye

Türkiye

56 Adet Satın aldım

Compakt (Küçük) Ve Hafif Bir Yapıya Sahip Plastik Kalitesi Çok İyi Saçlara Fön çekebilmek Kolay Diğer modellere göre daha az güce ihtiyaç duyuyor doğa dostu fiyatı oldukça uygun kablosu biraz kısa salon tipi değil ama seyahatlerde bavul valize kolaylıkla sığar Satın alın pişmanlık duymazsınız !

Bu değerlendirme Essential BHD004 Hair Dryer için yapılmıştır

Bu değerlendirme Essential BHD004 Hair Dryer için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları