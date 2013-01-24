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Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
Bu Philips Essential Care saç kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar. HP4961/22 modeline kıyasla %35 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
Bu Philips Essential Care saç kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar. HP4961/22 modeline kıyasla %35 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
Bu Philips Essential Care saç kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar. HP4961/22 modeline kıyasla %35 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
Bu Philips Essential Care saç kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar. HP4961/22 modeline kıyasla %35 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hava giriş ızgarasının tasarımı hava akımını artırırken, saç kurutma makinesinin şekli ve boyutu saç kurutma makinesindeki hava akımını iyileştirir. Sonuç daha hızlı, daha etkili kurutma gücüdür. Philips Essential Care 1600 W, HP4961/22 modeline kıyasla %35 ses iyileştirmesi sunar. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz.
Bu kompakt ve ergonomik saç kurutma makinesi akıllı ve modern tasarımı sayesinde hafif, tutması kolay ve hemen hemen her yere konabilecek kadar küçüktür.
Kurutma başlığı, hassas şekillendirme için hava akımını belirli alanlarda yoğunlaştırır. Düzeltme yapmak ya da stilinizi ayarlamak için idealdir.
Kauçuk asma halkası, tutma yerinin tabanında yer alır. Evde veya otelde kolayca saklamak için bu halkayı kullanın.
1,8 m kablo.
Bu 1600 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akımı ve nazik kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.
ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
Bu saç kurutma makinesi mükemmel tarzı elde etmeyi hızlı ve kolay hale getirmek için 3 tane önceden seçilmiş hız ve ısı kombinasyonu sunar.
Olmazsa olmaz profesyonel bir ayar olan Cool Shot soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından tarzınızı tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
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Ağırlık ve boyutlar