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    DryCare Essential

    Saç kurutma makinesi

    BHD002/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz* Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz* Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*
      -{discount-value}

      DryCare Essential Saç kurutma makinesi

      BHD002/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*

      Bu Philips Essential Care saç kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar. HP4961/22 modeline kıyasla %35 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 139,99 TL
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      DryCare Essential Saç kurutma makinesi

      Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*

      Bu Philips Essential Care saç kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar. HP4961/22 modeline kıyasla %35 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*

      Bu Philips Essential Care saç kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar. HP4961/22 modeline kıyasla %35 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 139,99 TL
      Benzer ürünler bul

      DryCare Essential Saç kurutma makinesi

      Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*

      Bu Philips Essential Care saç kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar. HP4961/22 modeline kıyasla %35 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        DryCare Essential

        DryCare Essential

        Saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*

        Philips ses uzmanlarınca tasarlandı

        • Kompakt
        • 1600 W
        • 3 ısı ve hız ayarı
        • Soğuk hava üfleme

        Daha sessiz kurutma için tasarlandı

        Hava giriş ızgarasının tasarımı hava akımını artırırken, saç kurutma makinesinin şekli ve boyutu saç kurutma makinesindeki hava akımını iyileştirir. Sonuç daha hızlı, daha etkili kurutma gücüdür. Philips Essential Care 1600 W, HP4961/22 modeline kıyasla %35 ses iyileştirmesi sunar. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz.

        Kompakt tasarım sayesinde kolay kullanım

        Bu kompakt ve ergonomik saç kurutma makinesi akıllı ve modern tasarımı sayesinde hafif, tutması kolay ve hemen hemen her yere konabilecek kadar küçüktür.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Kurutma başlığı, hassas şekillendirme için hava akımını belirli alanlarda yoğunlaştırır. Düzeltme yapmak ya da stilinizi ayarlamak için idealdir.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası, tutma yerinin tabanında yer alır. Evde veya otelde kolayca saklamak için bu halkayı kullanın.

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        1,8 m kablo.

        Nazik kurutma için 1600 W

        Bu 1600 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akımı ve nazik kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

        Hassas kurutma için 3 değişken hız ayarı

        Bu saç kurutma makinesi mükemmel tarzı elde etmeyi hızlı ve kolay hale getirmek için 3 tane önceden seçilmiş hız ve ısı kombinasyonu sunar.

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Olmazsa olmaz profesyonel bir ayar olan Cool Shot soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından tarzınızı tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          Difüzör
          Hayır
          Çift voltaj
          Hayır
          Katlanabilir tutma yeri
          Hayır
          Asma kancası
          Evet
          İyon bakımı
          Hayır
          Ek parça sayısı
          1
          Seyahat kesesi
          Hayır
          Seramik
          Hayır
          Coolshot
          Evet
          Başlık/Kurutma Başlığı
          Evet

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Renk/kaplama
          ABS son derece parlak ve mat
          Frekans
          50-60  Hz
          Motor
          DC Motor
          Gerilim
          220-240 V
          Watt
          1600  W
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Güç
          1600  W

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-Box Boyutları
          594 x 343 x 206 mm
          A-Box Ağırlığı
          530 g
          Ürün boyutu
          274 x 78 x 174 mm
          Ürün ağırlığı (ambalaj hariç)
          425 g
          F-Box ağırlığı
          120 g

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