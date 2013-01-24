Kompakt, güçlü ve %35 daha sessiz*

Bu Philips Essential Care saç kurutma makinesi, ihtiyacınız olan gücü ve bakımı sunar. HP4961/22 modeline kıyasla %35 ses iyileştirmesi ile daha sessiz* kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. Artık her yerde güçlü ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün