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Bodygroom series 1000 BG1024/16 body groomer
Üretimden kaldırıldı
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BG1024/16
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Tümü (7)
Philips bakım setimi prize takılıyken kullanabilir miyim?
Philips bakım setimi, düzelticimi veya saç kesme makinemi nasıl şarj ederim?
Philips bakım setimi nasıl temizlerim?
Philips Bakım Setimi hangi bölgelerde kullanabilirim?
Philips Bakım Setimdeki simgeler ne anlama geliyor?
Philips bakım setimin/saç kesme makinemin pili çabuk bitiyor
Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem garip bir ses çıkarıyor
Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem çalışmıyor
Philips Bakım Setimi kullandığımda cildim tahriş oldu
Philips Bakım Setim saçımı eşit derecede düzeltmiyor