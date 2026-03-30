2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BDM3490UC/00
86,7 cm / 34 inç
WQHD (3440 x 1440)
Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.
Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.
Bu Philips ekranlar, CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısı ve 178/178 geniş izleme açısıyla bu yeni monitörler görüntülere ve grafiklere hayat verir. UltraWide 21:9 format yan yana karşılaştırma ve daha fazla hesap tablosu sütunu için daha fazla alan ve üretkenlik sağlar. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılar isteyen veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan finans çalışanları için Philips CrystalClear görüntüler sunar.
Yorumlar
Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı
Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir
İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir
MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org adresini ziyaret edin.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir