UltraWide QHD 3440 x 1440 piksel ile CrystalClear görüntüler

Bu Philips ekranlar, CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısı ve 178/178 geniş izleme açısıyla bu yeni monitörler görüntülere ve grafiklere hayat verir. UltraWide 21:9 format yan yana karşılaştırma ve daha fazla hesap tablosu sütunu için daha fazla alan ve üretkenlik sağlar. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılar isteyen veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan finans çalışanları için Philips CrystalClear görüntüler sunar.