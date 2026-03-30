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  • Brilliance Kıvrımlı UltraWide LCD ekran
    Geniş. Güzel. Kıvrımlı
  • Geniş. Güzel. Kıvrımlı
  • Geniş. Güzel. Kıvrımlı
  • Geniş. Güzel. Kıvrımlı
  • Brilliance Kıvrımlı UltraWide LCD ekran
    Geniş. Güzel. Kıvrımlı
  • Geniş. Güzel. Kıvrımlı
  • Geniş. Güzel. Kıvrımlı
  • Geniş. Güzel. Kıvrımlı

Üretimden kaldırıldı

BrillianceKıvrımlı UltraWide LCD ekran

BDM3490UC/00

Geniş. Güzel. Kıvrımlı
Philips Brilliance Kıvrımlı UltraWide ekranın hassas kıvrımı sayesinde kendinizi masaüstünün merkezinde hissederek daha önce yaşamadığınız sürükleyici bir deneyim yaşarsınız.
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Etrafımızdaki dünyadan esinlenerek tasarlandı

Geniş. Güzel. Kıvrımlı

  • 86,7 cm / 34 inç

  • WQHD (3440 x 1440)

Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı

Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı

Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.

Kusursuz görünüm için kenardan kenara cam ve dar çerçeve

Kusursuz görünüm için kenardan kenara cam ve dar çerçeve

Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

UltraWide QHD 3440 x 1440 piksel ile CrystalClear görüntüler

UltraWide QHD 3440 x 1440 piksel ile CrystalClear görüntüler

Bu Philips ekranlar, CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısı ve 178/178 geniş izleme açısıyla bu yeni monitörler görüntülere ve grafiklere hayat verir. UltraWide 21:9 format yan yana karşılaştırma ve daha fazla hesap tablosu sütunu için daha fazla alan ve üretkenlik sağlar. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılar isteyen veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan finans çalışanları için Philips CrystalClear görüntüler sunar.

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Feragatnameler

  1. Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı

  2. Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir

  3. İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

  4. ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir

  5. MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org adresini ziyaret edin.

  6. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir