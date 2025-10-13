  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Yumuşacık Süt Köpüğü Yumuşacık Süt Köpüğü Yumuşacık Süt Köpüğü
    • Play Pause

      Baristina Süt köpürtücü

      BAR311/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Yumuşacık Süt Köpüğü

      Özel Baristina süt köpürtücünüz sıcak ve soğuk sütü saniyeler içinde köpürterek her türlü kahvede ustalaşmanızı sağlar. Sadece kullanımı değil temizlemesi de oldukça kolaydır.

      Tüm faydaları görün

      Baristina Süt köpürtücü

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Kahve makinesi aksesuarları ve parçalar

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      Baristina
      - {discount-value}

      Baristina

      Süt köpürtücü

      toplam

      recurring payment

      Yumuşacık Süt Köpüğü

      İster sıcak ister soğuk olsun her tür süt için kullanılabilir

      • Süt beyazı
      Yumuşacık Süt köpüğüyle lezzetli kahveler

      Yumuşacık Süt köpüğüyle lezzetli kahveler

      İdeal sıcaklık ve hız ayarıyla mükemmel bir süt köpüğü elde edin

      İster sıcak ister soğuk​

      İster sıcak ister soğuk​

      Sıcak veya soğuk ayarda latte macchiato'dan buzlu kahvelere kadar her tür kahvede uzmanlaşın.

      Dilediğiniz sütle , dilediğiniz zaman

      Dilediğiniz sütle , dilediğiniz zaman

      Farklı türde sütlerden ve bitkisel alternatiflerden mümkün olan en iyi köpüğü üretir.

      Temizlemesi kolaydır

      Temizlemesi kolaydır

      Pürüzsüz ve yapışmaz yüzeyi sayesinde köpürtücünüzü temizlemek için sadece durulamanız ve silmeniz yeterlidir; çırpıcıyı ve kapağı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Üretildiği yer:
        Çin
        Tasarlandığı yer:
        Hollanda

      • Teknik özellikler

        Gerilim
        220-240 V / 120 V
        Frekans
        50-60 Hz / 60 Hz
        Ürün ağırlığı
        0,79 kg
        Ürün boyutları
        112 mm (genişlik), 195 mm (yükseklik), 112 mm (derinlik)
        Kablo uzunluğu
        75 cm

      • Genel özellikler

        Makinede yıkanabilir parçalar
        Çırpıcı, kapak ve kaşık
        Dahil olan aksesuarlar
        Kaşık
        İçecekler
        • Sıcak köpük
        • Soğuk köpük
        Kapasite
        120 ml
        Köpürtme süresi
        <130 saniye

      • Servis

        2 yıl garanti
        Evet

      • Sürdürülebilirlik

        Bekleme modundayken enerji tüketimi
        <0,25 W
        Kahve hazırlama güç tüketimi
        15,3 Wh
        Ambalaj malzemesi
        %100 geri dönüşümlü
        Makine malzemesi
        Kullanılan plastiklerin %50'sinden fazlası geri dönüştürülmüştür

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      Kaydet

      Philips ailesine siz de katılın

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.