Yumuşacık Süt Köpüğü
Özel Baristina süt köpürtücünüz sıcak ve soğuk sütü saniyeler içinde köpürterek her türlü kahvede ustalaşmanızı sağlar. Sadece kullanımı değil temizlemesi de oldukça kolaydır.
Yumuşacık Süt Köpüğü İster sıcak ister soğuk olsun her tür süt için kullanılabilir Yumuşacık Süt köpüğüyle lezzetli kahveler
İdeal sıcaklık ve hız ayarıyla mükemmel bir süt köpüğü elde edin
İster sıcak ister soğuk
Sıcak veya soğuk ayarda latte macchiato'dan buzlu kahvelere kadar her tür kahvede uzmanlaşın.
Dilediğiniz sütle , dilediğiniz zaman
Farklı türde sütlerden ve bitkisel alternatiflerden mümkün olan en iyi köpüğü üretir.
Temizlemesi kolaydır
Pürüzsüz ve yapışmaz yüzeyi sayesinde köpürtücünüzü temizlemek için sadece durulamanız ve silmeniz yeterlidir; çırpıcıyı ve kapağı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
Menşei
Üretildiği yer:
Çin Tasarlandığı yer:
Hollanda
Teknik özellikler
Gerilim
220-240 V / 120 V Frekans
50-60 Hz / 60 Hz Ürün ağırlığı
0,79 kg Ürün boyutları
112 mm (genişlik), 195 mm (yükseklik), 112 mm (derinlik) Kablo uzunluğu
75 cm
Genel özellikler
Makinede yıkanabilir parçalar
Çırpıcı, kapak ve kaşık Dahil olan aksesuarlar
Kaşık İçecekler Kapasite
120 ml Köpürtme süresi
<130 saniye
Servis
2 yıl garanti
Evet
Sürdürülebilirlik
Bekleme modundayken enerji tüketimi
<0,25 W Kahve hazırlama güç tüketimi
15,3 Wh Ambalaj malzemesi
%100 geri dönüşümlü Makine malzemesi
Kullanılan plastiklerin %50'sinden fazlası geri dönüştürülmüştür
