    • Gerçek Espresso tadını seviyorsunuz ama zahmetli mi geliyor? Gerçek Espresso tadını seviyorsunuz ama zahmetli mi geliyor? Gerçek Espresso tadını seviyorsunuz ama zahmetli mi geliyor?

      Baristina Espresso makinesi

      BAR300/03

      Gerçek Espresso tadını seviyorsunuz ama zahmetli mi geliyor?

      En sevdiğiniz çekirdekleri ekleyin, portrafiltreyi çevirin ve muhteşem bir espressonun tadını çıkarın. Yoğun bir aroma için çekirdekleri otomatik öğütür. Portafiltreye mükemmel bir şekilde sıkıştırır ve ideal basınçla demler. İşte bu kadar basit!

      Baristina Espresso makinesi

      Gerçek Espresso tadını seviyorsunuz ama zahmetli mi geliyor?

      Öyleyse Baristina'ya göz atın.

      Taze kahve gibisi yoktur

      Taze kahve gibisi yoktur

      Taze öğütülmüş çekirdekler sayesinde en iyi kahve aromasını elde edersiniz.

      Gerçek espressoyu hazırlamak çok kolay

      Gerçek espressoyu hazırlamak çok kolay

      16 bar basıncı çekirdeklerinizin tüm aromasını ortaya çıkarır

      Kaydır, Demle ve Keyfini Çıkar

      Kaydır, Demle ve Keyfini Çıkar

      Kolu çevirin ve gerisini Baristina'ya bırakın.

      İstediğiniz seçimi yapın

      İstediğiniz seçimi yapın

      Espresso, lungo ya da Ekstra Yoğun. Seçim sizin

      Küçük baristanız

      Küçük baristanız

      Mükemmel öğütme, ideal basınç ve doğru dozaj. İşte gerçek espresso böyle yapılır. Öğütme boyutunu ayarlamakla uğraşmana gerek yok. Bırakın baristina sizin için her şeyi halletsin

      Temizlik artık çok kolay.

      Temizlik artık çok kolay.

      Portafiltreyi durulayın veya bir bezle temizleyin. Temizlemesi oldukça kolay.

      Küçük ama güçlü!

      Küçük ama güçlü!

      Her mutfak tezgahına sığacak kadar kompakttır ve barista tarzı kahve hazırlayacak kadar güçlüdür.

      Daha az atık daha çok lezzet.

      Daha az atık daha çok lezzet.

      Öğütülmüş kahve çekirdekleri posa haline gelir ve doğal gübre olarak kullanmak için idealdir.

      Sade, çevreci ve temiz

      Sade, çevreci ve temiz

      Enerji tasarruflu*. %50 geri dönüştürülmüş plastik**. %100 plastik içermeyen ambalaj.

      Şşt, sessizlik!

      Şşt, sessizlik!

      Baristina espressoyu son derece sessiz bir şekilde hazırlar.

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Üretildiği yer:
        Romanya
        Tasarlandığı yer:
        Hollanda

      • Enerji tasarrufu

        Bekleme modu güç tüketimi
        Yok
        Kapalı mod güç tüketimi
        0,2 W
        Ağa bağlı bekleme modu güç tüketimi
        Yok
        Otomatik olarak bekleme moduna geçmeden önceki süre
        0 dk
        Ölçüm standardı
        EN 50564:2011

      • Teknik özellikler

        Pompa basıncı
        16 Bar
        Öğütücü malzemesi
        Seramik
        Gürültü seviyesi
        72 dB
        Gerilim
        220-240 V
        Frekans
        50 Hz
        Ürün ağırlığı
        5 kg
        Ürün boyutları
        180 mm (genişlik), 345 mm (yükseklik), 380 mm (derinlik)
        Kablo uzunluğu
        85 cm

      • Kahve ayarları

        İçecekler
        • Espresso
        • Lungo
        Yoğunluk artırma
        Evet
        Kahve hacmi
        Ayarlanabilir

      • Genel özellikler

        Kahve çekirdeği kapasitesi
        170 gram
        Su haznesi kapasitesi
        1,2 L
        Maksimum fincan yüksekliği
        135 mm
        Espresso yapım süresi
        < 60 saniye
        Makinede yıkanabilir parçalar
        • Damlama tepsisi
        • Damlama tepsisi kapağı
        Su filtresi uyumluluğu
        Yok
        Otomatik kapanma
        Evet
        Dahil olan aksesuarlar
        Portafiltre

      • Servis

        2 yıl garanti
        Evet

      • Sürdürülebilirlik

        Bekleme modundayken enerji tüketimi
        2,6 Wh
        Kahve hazırlama güç tüketimi
        122,8 Wh
        Ambalaj malzemesi
        %95'ten fazla oranda geri dönüştürülmüş ve %100 geri dönüştürülebilir
        Makine malzemesi
        Kullanılan plastiklerin %50'sinden fazlası geri dönüştürülmüştür (su ve kahveyle temas eden plastikler hariç)

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Yorumlar

      • * İsveç enerji verimliliği standartlarına göre A+ enerji etiketi.
      • ** Su ve kahve ile temas eden parçalar hariç.
