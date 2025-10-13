Baristina Espresso makinesi
Gerçek Espresso tadını seviyorsunuz ama zahmetli mi geliyor?
En sevdiğiniz çekirdekleri ekleyin, portrafiltreyi çevirin ve muhteşem bir espressonun tadını çıkarın. Yoğun bir aroma için çekirdekleri otomatik öğütür. Portafiltreye mükemmel bir şekilde sıkıştırır ve ideal basınçla demler. İşte bu kadar basit!
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Baristina Espresso makinesi
Gerçek Espresso tadını seviyorsunuz ama zahmetli mi geliyor? Öyleyse Baristina'ya göz atın. Süt beyazı Süt beyazı portafiltre Taze kahve gibisi yoktur
Taze öğütülmüş çekirdekler sayesinde en iyi kahve aromasını elde edersiniz.
Gerçek espressoyu hazırlamak çok kolay
16 bar basıncı çekirdeklerinizin tüm aromasını ortaya çıkarır
Kaydır, Demle ve Keyfini Çıkar
Kolu çevirin ve gerisini Baristina'ya bırakın.
İstediğiniz seçimi yapın
Espresso, lungo ya da Ekstra Yoğun. Seçim sizin
Küçük baristanız
Mükemmel öğütme, ideal basınç ve doğru dozaj. İşte gerçek espresso böyle yapılır. Öğütme boyutunu ayarlamakla uğraşmana gerek yok. Bırakın baristina sizin için her şeyi halletsin
Temizlik artık çok kolay.
Portafiltreyi durulayın veya bir bezle temizleyin. Temizlemesi oldukça kolay.
Küçük ama güçlü!
Her mutfak tezgahına sığacak kadar kompakttır ve barista tarzı kahve hazırlayacak kadar güçlüdür.
Daha az atık daha çok lezzet.
Öğütülmüş kahve çekirdekleri posa haline gelir ve doğal gübre olarak kullanmak için idealdir.
Sade, çevreci ve temiz
Enerji tasarruflu*. %50 geri dönüştürülmüş plastik**. %100 plastik içermeyen ambalaj.
Şşt, sessizlik!
Baristina espressoyu son derece sessiz bir şekilde hazırlar.
Menşei
Üretildiği yer:
Romanya Tasarlandığı yer:
Hollanda
Enerji tasarrufu
Bekleme modu güç tüketimi
Yok Kapalı mod güç tüketimi
0,2 W Ağa bağlı bekleme modu güç tüketimi
Yok Otomatik olarak bekleme moduna geçmeden önceki süre
0 dk Ölçüm standardı
EN 50564:2011
Teknik özellikler
Pompa basıncı
16 Bar Öğütücü malzemesi
Seramik Gürültü seviyesi
72 dB Gerilim
220-240 V Frekans
50 Hz Ürün ağırlığı
5 kg Ürün boyutları
180 mm (genişlik), 345 mm (yükseklik), 380 mm (derinlik) Kablo uzunluğu
85 cm
Kahve ayarları
İçecekler Yoğunluk artırma
Evet Kahve hacmi
Ayarlanabilir
Genel özellikler
Kahve çekirdeği kapasitesi
170 gram Su haznesi kapasitesi
1,2 L Maksimum fincan yüksekliği
135 mm Espresso yapım süresi
< 60 saniye Makinede yıkanabilir parçalar
Damlama tepsisi
Damlama tepsisi kapağı Su filtresi uyumluluğu
Yok Otomatik kapanma
Evet Dahil olan aksesuarlar
Portafiltre
Servis
2 yıl garanti
Evet
Sürdürülebilirlik
Bekleme modundayken enerji tüketimi
2,6 Wh Kahve hazırlama güç tüketimi
122,8 Wh Ambalaj malzemesi
%95'ten fazla oranda geri dönüştürülmüş ve %100 geri dönüştürülebilir Makine malzemesi
Kullanılan plastiklerin %50'sinden fazlası geri dönüştürülmüştür (su ve kahveyle temas eden plastikler hariç)
* İsveç enerji verimliliği standartlarına göre A+ enerji etiketi. ** Su ve kahve ile temas eden parçalar hariç.
