  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Taze ve saf içimli su Taze ve saf içimli su Taze ve saf içimli su

      Philips Musluk Üzeri

      AWP3705P1/10

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Taze ve saf içimli su

      Philips X-Guard mikro filtreleme sistemi sayesinde klor ve lezzeti düşüren maddelerin %99'una kadar azalmasını sağlayarak musluğu her açtığınızda sağlıklı ve lezzetli bir suyun tadını çıkarın.

      Tüm faydaları görün

      Philips Musluk Üzeri

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Musluk suyu filtreleme

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      Philips
      - {discount-value}

      Philips

      Musluk Üzeri

      toplam

      recurring payment

      Taze ve saf içimli su

      doğrudan musluktan

      • X-Guard
      • Dijital gösterge ekranı

      Gösterge, filtrenin ömrünü belirtir

      Dijital filtre ömrü ekranı, zamanında filtre değiştirmeyi hatırlatır

      Farklı modlar arasında kolayca geçiş yapın

      Filtrelenmiş su akışı içme ve yemeklerde kullanmaya yöneliktir, filtrelenmemiş akış ve filtrelenmemiş duş modları ise bulaşık yıkama ve diğer temizlik amaçları için uygundur.

      Kolay filtre değişimi için QuickTwist tasarımı

      Tek bir döndürme hareketiyle süresi dolan filtreyi kolayca yeni filtreyle değiştirin.

      Tek dokunuşla kurulum, tesisatçı gerekmez

      Doğru adaptör takıldıktan sonra filtreyi musluğa takıp bırakın. Artık kullanmaya hazırsınız!

      Kloru ve lezzeti düşüren maddeleri etkili bir şekilde azaltır

      Yüksek kaliteli doğal aktif karbon ile bu X-Guard filtre, kloru ve lezzeti düşüren maddeleri %99'a varan oranda azaltarak sağlıklı ve lezzetli su elde etmenizi sağlar.

      Şişe su maliyetinden çok daha düşük fiyata lezzetli su

      Şişe suyu maliyetinin ve neden olduğu atığın çok daha azına harika lezzetli su.

      Teknik Özellikler

      • Filtre teknik özellikleri

        Yedek filtre kartuşu
        • AWP305
        • AWP315
        Filtreleme kapasitesi
        1000 l

      • Su giriş koşulları

        Su giriş sıcaklığı
        5-38℃  °C
        Su giriş kalitesi
        Şebeke musluk suyu
        Su giriş basıncı
        0,15 - 0,35 Mpa  bar

      • Genel özellikler

        Su akış hızı
        2 l/dk

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      Kaydet

      Philips ailesine siz de katılın

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.