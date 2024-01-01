AWP3705P1/10
Taze ve saf içimli su
Philips X-Guard mikro filtreleme sistemi sayesinde klor ve lezzeti düşüren maddelerin %99'una kadar azalmasını sağlayarak musluğu her açtığınızda sağlıklı ve lezzetli bir suyun tadını çıkarın.Tüm faydaları görün
Musluk Üzeri
Dijital filtre ömrü ekranı, zamanında filtre değiştirmeyi hatırlatır
Filtrelenmiş su akışı içme ve yemeklerde kullanmaya yöneliktir, filtrelenmemiş akış ve filtrelenmemiş duş modları ise bulaşık yıkama ve diğer temizlik amaçları için uygundur.
Tek bir döndürme hareketiyle süresi dolan filtreyi kolayca yeni filtreyle değiştirin.
Doğru adaptör takıldıktan sonra filtreyi musluğa takıp bırakın. Artık kullanmaya hazırsınız!
Yüksek kaliteli doğal aktif karbon ile bu X-Guard filtre, kloru ve lezzeti düşüren maddeleri %99'a varan oranda azaltarak sağlıklı ve lezzetli su elde etmenizi sağlar.
Şişe suyu maliyetinin ve neden olduğu atığın çok daha azına harika lezzetli su.
