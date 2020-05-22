Taze ve saf içimli su
Philips X-Guard mikro filtreleme sistemi sayesinde klor ve lezzeti düşüren maddelerin %99'una kadar azalmasını sağlayarak musluğu her açtığınızda sağlıklı ve lezzetli bir suyun tadını çıkarın.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taze ve saf içimli su doğrudan musluktan Kolay filtre değişimi için QuickTwist tasarımı
Tek bir döndürme hareketiyle süresi dolan filtreyi kolayca yeni filtreyle değiştirin.
Şişe su maliyetinden çok daha düşük fiyata lezzetli su
Şişe suyu maliyetinin ve neden olduğu atığın çok daha azına harika lezzetli su.
Kloru ve lezzeti düşüren maddeleri etkili bir şekilde azaltır
Yüksek kaliteli doğal aktif karbon ile bu X-Guard filtre, kloru ve lezzeti düşüren maddeleri %99'a varan oranda azaltarak sağlıklı ve lezzetli su elde etmenizi sağlar.
Su giriş koşulları
Su giriş sıcaklığı
5-38
°C Su giriş kalitesi
Musluk/şebeke suyu Su giriş basıncı
0,15 - 0,35 Mpa
bar
Genel özellikler
Filtreleme kapasitesi
1000 l
