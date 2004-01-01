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Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
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Ücretsiz Philips DockStudio uygulaması docking hoparlörlere birçok benzersiz özellik kazandırır. Tüm dünyadaki binlerce İnternet radyo istasyonunu dinleyebilir, müzik koleksiyonunuzda gezinebilir ve dinlediğiniz parçayı Facebook'ta veya dinlediğiniz sanatçının fotoğraflarını Flickr hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bu uygulama, ortam içeriklerinizi keşfetmenize, oynatmanıza ve PC ve Android cihazlar arasında sorunsuz şekilde senkronize etmenize olanak sağlayan Songbird müzik fonksiyonuyla birlikte gelir. Saat modunda, birden çok özelleştirilmiş müzik alarmı ayarlamanıza olanak tanır ve güncellenmiş hava raporlarını verir. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Google play'den yükleyebilirsiniz.
Android telefonunuzu docking hoparlöre bağladığınızda istasyonunun saati ile telefonunuzun saati otomatik olarak senkronize edilir.
Sevdiğiniz şarkıların tamamını, dışarıya muhteşem ses veren bir hoparlörde dinleyin. Bu Philips docking hoparlörü, Android cihazlarınızdan Bluetooth üzerinden müzik çalar. Ücretsiz Philips DockStudio uygulamasını yüklemeniz yeterlidir. Cihazınız bağlandığında Bluetooth otomatik olarak açılıp bağlanacaktır. Rakipsiz kullanım kolaylığıyla güçlü ve mükemmel sesin keyfine varacaksınız. Başka hiçbir şey kulağa bu kadar güzel gelemez.
Songbird basit, kullanımı kolay bir PC programı ve Android uygulamasıdır. Uygulama, ortam dosyalarını keşfetmenize, oynatmanıza ve PC'niz ile zahmetsizce senkronize etmenize olanak sağlar. Sezgisel ve güçlü müzik yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, servisler ve web sitelerinden keşfedin. Kendi kitaplığınızdan veya İnternet'ten ortam dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile Android cihazlarınız arasında zahmetsizce senkronize edin.
Philips FlexiDock, Android telefonlar için mükemmeldir. Akıllı tasarımı sayesinde, bağlantı soketi altta, yanda ve hatta üstte olan birçok Android telefonla uyumludur. İlk defa böyle bir esnekliğe sahip olan bu ürün, farklı üreticiler tarafından üretilen ve mikro USB bağlantı soketinin konumu ve yönü standart olmayan Android telefonlarla sorunsuz çalışır. Üstelik bağlantı sistemi telefonu hem yatay hem de dikey konumda yerleştirmenize izin verdiğinden, telefonunuzu hoparlörün tam ortasında tutabilirsiniz.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
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