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Üretimden kaldırıldı

Saatli Radyo

AJ4300W/12

Güne kendi tarzınızda başlayın!

Size ve eşinize özel çift alarm sayesinde güzel bir şekilde uyanın. Her ikinizin de en sevdiği radyo programları veya uyandırma zil sesi ile uyanabilmesi için FM istasyonu ayarlanabilir. Ürüne dahil olan USB bağlantı noktasını herhangi bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güne kendi tarzınızda başlayın!

  • FM, Digital istasyon ayarı

  • Çift alarm

  • Zaman ve alarm yedekleme

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu

Ayarlanabilir ekran parlaklığı sayesinde izleme konforu

Philips radyonun çalma süresini, dijital zamanlayıcıda istediğiniz süreyi dakika olarak ayarlayarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Zamanlayıcı otomatik olarak geri saymaya başlar ve sürenin sonunda radyoyu kapatır.

En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları