Güne kendi tarzınızda başlayın!

Size ve eşinize özel çift alarm sayesinde güzel bir şekilde uyanın. Her ikinizin de en sevdiği radyo programları veya uyandırma zil sesi ile uyanabilmesi için FM istasyonu ayarlanabilir. Ürüne dahil olan USB bağlantı noktasını herhangi bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabilirsiniz.