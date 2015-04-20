2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AJ4300W/12
Güne kendi tarzınızda başlayın!
Size ve eşinize özel çift alarm sayesinde güzel bir şekilde uyanın. Her ikinizin de en sevdiği radyo programları veya uyandırma zil sesi ile uyanabilmesi için FM istasyonu ayarlanabilir. Ürüne dahil olan USB bağlantı noktasını herhangi bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabilirsiniz.
FM, Digital istasyon ayarı
Çift alarm
Zaman ve alarm yedekleme
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Philips radyonun çalma süresini, dijital zamanlayıcıda istediğiniz süreyi dakika olarak ayarlayarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Zamanlayıcı otomatik olarak geri saymaya başlar ve sürenin sonunda radyoyu kapatır.
Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.
Yorumlar