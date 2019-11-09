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Üretimden kaldırıldı

Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

AJ3123/12

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Güne Kendi Tarzınızda Başlayın!
Bu şık radyolu çalar saat AJ3123/12 hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosuyla en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

Güne Kendi Tarzınızda Başlayın!

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

09/11/2019

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Ürün gayet güzel tam istediğim gibi. Diğer markalarda güç kesildiği zaman yassı pil kullanılmış enerji yetersiz geldiğinden sürekli ayar gerekiyor.Fakat Philips kalem pil kullanmış çok uzun gidiyor ayar falan gerekmeden kullanıyorum.çok memnunum.

Avantajlar

çok iyi

Dezavantajlar

hiç yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3123 Dijital istasyon ayarlı saatli radyo için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ3123 Dijital istasyon ayarlı saatli radyo için yapılmıştır

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