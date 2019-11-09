2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.
Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
mkg76
09/11/2019
Türkiye
Mükemmel
Ürün gayet güzel tam istediğim gibi. Diğer markalarda güç kesildiği zaman yassı pil kullanılmış enerji yetersiz geldiğinden sürekli ayar gerekiyor.Fakat Philips kalem pil kullanmış çok uzun gidiyor ayar falan gerekmeden kullanıyorum.çok memnunum.
Avantajlar
çok iyi
Dezavantajlar
hiç yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3123 Dijital istasyon ayarlı saatli radyo için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ3123 Dijital istasyon ayarlı saatli radyo için yapılmıştır