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    Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

    AJ3123/12
    Genel Derecelendirme / 5
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      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      AJ3123/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güne Kendi Tarzınızda Başlayın!

      Bu şık radyolu çalar saat AJ3123/12 hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosuyla en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      Güne Kendi Tarzınızda Başlayın!

      Bu şık radyolu çalar saat AJ3123/12 hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosuyla en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar.

      Güne Kendi Tarzınızda Başlayın!

      Bu şık radyolu çalar saat AJ3123/12 hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosuyla en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

      Güne Kendi Tarzınızda Başlayın!

      Bu şık radyolu çalar saat AJ3123/12 hem güzel görünür hem de sizi zamanında uyandırır. Dahili FM radyosuyla en sevdiğiniz radyo istasyonuyla ya da alarm sesiyle uyanma seçeneği sunar.

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        Dijital istasyon ayarlı saatli radyo

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        Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın

        En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Önceden ayarlanmış FM dijital istasyon ayarı

        Dijital FM radyo sayesinde Philips ses sisteminizdeki müzik arşivinize yeni müzik seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma

        Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

        Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteleme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

        Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

        Kolay alarm / saat ayarı

        Kolay alarm / saat ayarı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Basitçe bir zaman birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • 24 saatlik alarm sıfırlama
          • Sesli Alarm
          • Radyo Alarmı
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          • Uyku zamanlayıcısı
          Saat/Sürüm
          Dijital
          Ekrandaki Basamak Sayısı
          4
          Ekran Tipi
          4 haneli ekran

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          100mW
          Ses Sistemi
          Mono
          Hoparlör çapı
          2,25 inç
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dijital

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM Anteni
          Radyo Bantları
          FM
          İstasyon hafızaları
          10
          Tuner geliştirmesi
          otomatik tarama

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Kullanım Kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Boyutlar

          Ürün genişliği
          177,1  mm
          Ürün yüksekliği
          48,1  mm
          Ürün derinliği
          122,8  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ambalaj Genişliği
          179  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          140  mm
          Ambalaj Derinliği
          54  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,61  kg
          Ürün ağırlığı
          0,53  kg

        • Güç

          Pil tipi
          AAA
          Pil sayısı
          2
          Şebeke elektriği
          Evet

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım kılavuzu
        • Garanti belgesi

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