    En sessiz hava temizleyicimiz sessizliğiyle konfor sunarken havayı da temizler.
      PureProtect Quiet 2200 Serisi Akıllı Hava Temizleyici

      AC2220/10

      En sessiz hava temizleyicimiz sessizliğiyle konfor sunarken havayı da temizler.

      En sessiz hava temizleyicimizle evinizde temiz ve sağlıklı havanın keyfini çıkarın. Minimum düzeyde enerji ve sesle alerjen ve kirleticilerin %99,97'sini dakikalar içinde temizler. Şık tasarımı ve uzaktan kontrol edilebilme özelliği sayesinde evinize ve yaşam tarzınıza mükemmel bir uyum sağlar.

      PureProtect Quiet 2200 Serisi Akıllı Hava Temizleyici

      En sessiz hava temizleyicimiz sessizliğiyle konfor sunarken havayı da temizler.

      Alerjenleri ve kirleticileri etkili bir şekilde yakalar.

      • 109 m2'ye kadar odaları temizler
      • En sessiz hava temizleyicimiz
      • 3 yıllık filtre ömrü
      • 420 m3/sa temiz hava hızı (CADR)
      • HEPA ve Aktif Karbon Filtresi
      109 m2'ye kadar odalarda kapsamlı temizleme

      109 m2'ye kadar odalarda kapsamlı temizleme

      420 m3/sa'lik güçlü filtreleme (CADR)(1) ile 109 m2'ye kadar alanları kolayca arındırabilir, 20 m2'lik bir odayı ise 7 dakikadan kısa sürede temizleyebilir(2).

      En sessiz hava temizleyicimiz, sessizliğiyle konfor sunacak şekilde tasarlandı

      En sessiz hava temizleyicimiz, sessizliğiyle konfor sunacak şekilde tasarlandı

      SilentWings teknolojisine sahip en sessiz hava temizleyicimizi keşfedin. Baykuşların sessiz uçuşundan esinlenen fan-bıçak tasarımımız, 13 dB(A) kadar sessiz bir temizleme sağlar.

      3 katmanlı HEPA filtresi en küçük parçacıkların %99,97'sini hapseder

      3 katmanlı HEPA filtresi en küçük parçacıkların %99,97'sini hapseder

      Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbondan oluşan 3 katmanlı filtreleme, bilinen en küçük virüsten bile daha küçük olan 0,003 mikrona kadar parçacıkları %99,97 oranında yakalar(4)!

      3 yıllık uzun ömürlü filtre

      3 yıllık uzun ömürlü filtre

      3 yıllık optimum performans sunan orijinal filtreler(5), değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır. Hava temizleyici filtre ömrünü hesaplar ve değiştirilmesi gerektiğinde sizi uyarır.

      Gece lambası modu ile çocuğunuz rahatça uyusun

      Gece lambası modu ile çocuğunuz rahatça uyusun

      Çocuğunuzun uyku vakti gelmeden önce havayı iyice temizlemek için çocuğunuzun Uyku Modunu seçin. Ardından hafif bir gece lambası yanarken cihaz sessizce uyku moduna geçecektir.

      Toz, polen veya evcil hayvan tüyündeki alerjenlerin %99,99'unu yakalar

      Toz, polen veya evcil hayvan tüyündeki alerjenlerin %99,99'unu yakalar

      Alerjik bir bünyeye sahip olanlar için tüm gün koruma. Alerji veya saman nezlesi belirtilerinin bilinen tetikleyicileri olan(7) toz akarları, polenler, evcil hayvan veya küf sporu alerjenlerinin %99,99'unu ortadan kaldırır(6). Alerji dostu olduğu ECARF sertifikası ile onaylanmıştır.

      Havadaki virüs ve bakterileri etkili bir şekilde azaltır

      Havadaki virüs ve bakterileri etkili bir şekilde azaltır

      Havayla taşınan virüslerin ve bakterilerin %99,9'unu ortadan kaldırır. Bağımsız testlerde H1N1 influenza virüsünü(8) ve Staphylococcus bakterisini(9) gidermiştir.

      Kokuları ve kirletici gazları hapseder

      Kokuları ve kirletici gazları hapseder

      Aktif Karbon katmanı kokuları hapseder ve kapalı alanlardaki havayı zararlı hale getiren kirletici gazların (sanayi ve trafik kirliliğinden kaynaklanan NO2; ev boyası, deterjanlar ve mobilyalardan kaynaklanan Tolüen ve VOC'ler) %95'inden fazlasını giderir(10). Güvenli ve etkili tasarım; iyon, kimyasal veya ozon salımı yapmaz.

      Ampulden daha düşük enerji tüketimi

      Ampulden daha düşük enerji tüketimi

      Elektrik faturanızı düşük tutarken daha temiz havanın keyfini çıkarın. Maksimum güçte yalnızca 28 W ile çalışan hava temizleyici, klasik bir ampulden daha az enerji tüketir.

      Gerçek zamanlı olarak iç mekan hava kalitenizi algılar ve uyum sağlar

      Gerçek zamanlı olarak iç mekan hava kalitenizi algılar ve uyum sağlar

      Cihaz otomatik modda çalışma hızını her ortam için kendisi ayarlar.

      Philips Air+ uygulamasıyla hava temizleyicinizi her yerden kontrol edin

      Philips Air+ uygulamasıyla hava temizleyicinizi her yerden kontrol edin

      İç ve dış mekan hava kalitesi izleme ve uzaktan kontrolün yanı sıra Google ve Alexa üzerinden sesli komutlar için hava temizleyicisini Air+ uygulamasıyla eşleştirin. Rutininize uyum sağlayarak sesi ve enerji tüketimini minimum düzeye indiren yapay zeka teknolojisi için uygulamada Auto+ modunu seçin.

      Temiz havada uyuyun ve temiz havaya uyanın

      Temiz havada uyuyun ve temiz havaya uyanın

      Uyanma saatinizden önce ortamdaki havayı tazeleyerek güne ferah başlamak için Uyandırma Hazırlığı modunu seçin. Gece yatmadan önce ise Uykuya Hazırlık modu, odadaki havayı derinlemesine temizler ve yumuşak, sıcak tonlu gece ışığıyla huzurlu bir ortam sunar.

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Renk
        Kutup Beyazı
        İnternet bağlantısı
        Var (Air+ uygulaması)
        Sesli kontrol
        Var (Alexa, Google Home)

      • Teknik Özellikler

        Maksimum güç
        28 W
        Hava kalitesi sensörleri
        PM2.5
        Min. gürültü seviyesi
        13 dB
        Maks. gürültü seviyesi
        45 dB

      • Performans

        CADR (Temiz hava dağıtım hızı) (parçacık, GB/T)
        420 m3/sa
        Filtre katmanları
        HEPA, Aktif Karbon, Ön Filtre
        Partikül filtreleme
        0,003 mikron boyutunda %99,97
        Maks. oda boyutu
        109 m2

      • Kullanım

        Kablo uzunluğu
        1,5 m
        Planlayıcı
        Var (Uygulamada)
        Otomatik mod
        Evet
        Uyku modu
        Evet
        Hız ayarı
        Evet (5 seviye)
        Otomatik ekran karartma
        Evet
        Gece ortam ışığı
        Evet
        Hava kalitesi geri bildirimi
        Renk halkası, sayısal
        Önerilen filtre değişimi
        3 yıl

      • Güvenlik özelliği

        Çocuk kilidi
        Evet

      • Enerji tasarrufu

        Gerilim
        100-240 V

      • Bakım

        Servis
        2 yıl uluslararası garanti

      • Uyumluluk

        Birlikte Verilen Aksesuarlar 1
        FY2200/30

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ürün boyutları (G x D x Y)
        48,6 x 28,0 x 28,0 cm
        Ürün ağırlığı
        4,1 kg
        Ambalaj boyutları (U x G x Y)
        54,0 x 34,8 x 34,8 cm
        Ambalajla birlikte ağırlık
        5,72 kg

      Yorumlar

      • (1)CADR, GB/T18801-2022'ye göre onaylı bir üçüncü taraf laboratuvar tarafından test edilmiştir
      • (2)NRCC-54013 standardına göre hesaplanmıştır
      • (3)Ses basıncı, IEC 60704, 1,5 m'de.
      • (4)Filtreden geçen havadan, NaCl aerosol 0,003 um ve 0,3 um ile DIN71460 standardına uygun olarak iUTA enstitüsü tarafından test edilmiştir
      • (5)Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır
      • (6) Filtreden geçen havadan, Avusturya OFI enstitüsü SOP 350.003'e göre ev tozu akarları, huş poleni ve kedi alerjenleri ile test edilmiştir
      • (7)Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA - Alerjik Rinit ve Astım Üzerindeki Etkisi) 2008, J. Bousquet ve yaklaşık 50 diğer Kanaat Önderi tarafından yazılmıştır, Allergy 2008: 63 (Ek 86): 8-160
      • (8)Harici laboratuvar tarafından, influenza (H1N1) ile 30 m3 test odasında 1 saat boyunca turbo modu kullanılarak Mikrobiyal Azalma Oranı Testi gerçekleştirilmiştir
      • (9) GB21551.3-2010 standardına göre S. Albus ile test edilmiştir, 30 m3 oda, 1 saat, Turbo modu, 3. taraf laboratuvar
      • (10)GB/T 18801-2022 standardına uygun olarak TVOC, Tolüen ve NO2 ile 30 m3 odada, 1 saat boyunca Turbo modu kullanılarak harici GMT laboratuvar testi gerçekleştirilmiştir.
