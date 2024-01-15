Ultra sessiz çalışma

Yenilikçi temizleyicimiz ile kesintisiz uykunun keyfini çıkarın. Uyku modundayken fısıltıdan daha sessiz seviyede, yalnızca 19 dB (6) ile çalışır. Ayrıca dijital ekran ışığı kısılır ve ışıktan kaynaklı rahatsızlık en aza indirilir. Bu ayar sayesinde evinizdeki hava gece vakti dahil olmak üzere her zaman temiz olur.