    Akıllı sensörlü, enerji tasarruflu hava temizleme cihazı

      600 Serisi Hava Temizleyici

      AC0651/10

      Genel Derecelendirme / 5
      Yorum Yorum
      2 Ödüller

      Akıllı sensörlü, enerji tasarruflu hava temizleme cihazı

      Gerçek zamanlı hava kalitesi geri bildirimi sunan ve en yüksek enerji verimliliğine sahip hava temizleme sistemimiz. Minimum enerji tüketirken alerjenleri ve kirleticileri giderir. Kompakt ve şık tasarımı evinize sorunsuzca uyum sağlar. Philips Air+ uygulamasıyla uzaktan kontrol edin

      Tüm faydaları görün

      600 Serisi Hava Temizleyici

      Akıllı sensörlü, enerji tasarruflu hava temizleme cihazı

      • 44 m2'ye kadar odaları temizler
      • Maks. 12 W ile çalışır
      • 170 m³/sa temiz hava hızı
      • Air+ uygulamasına bağlanır
      Bulunduğu ortamı 17 dakikadan kısa bir sürede temizler (3)

      Bulunduğu ortamı 17 dakikadan kısa bir sürede temizler (3)

      Hava temizleyicimiz 170 m³/sa CADR ile odanın her köşesine temiz hava sağlayarak 44 m²'ye kadar alana sahip odaları tamamen temizler. 17 dakikadan kısa bir sürede PM2.5 parçacıkları, bakteri, polen, toz, evcil hayvan kepeği gibi kirleticilere veda edin (3)

      0,003 mikron kadar küçük partikülleri %99,97 oranında filtreler (1)

      0,003 mikron kadar küçük partikülleri %99,97 oranında filtreler (1)

      NanoProtect HEPA teknolojisine sahip 2 katmanlı filtreleme sistemimiz 0,003 mikron kadar küçük parçacıkların %99,97'sini ortadan kaldırır (1). NanoProtect HEPA teknolojisi kirletici maddeleri hapsetmekle kalmayıp elektrostatik yük kullanarak aynı zamanda kirleticileri çeker ve daha yüksek enerji verimliliğiyle geleneksel HEPA H13 filtresine kıyasla 2 kata kadar daha fazla havayı temizler (2).

      Evinize en uygun hava için AeraSense sensörler

      Evinize en uygun hava için AeraSense sensörler

      Hava temizleme cihazı, AeraSense sensörleri kullanarak havayı saniyede 1000 defa tarar ve gerçek zamanlı olarak hava kalitenizi bildirir. Evinizdeki hava kirliliği seviyelerini hızlı bir şekilde öğrenmek için cihazların dijital ekranını veya Air+ uygulamasını kontrol edin.

      Havadaki alerjen ve aerosolleri temizler (4)

      Havadaki alerjen ve aerosolleri temizler (4)

      VitaShield teknolojisi, bilinen en küçük virüsten bile daha küçük olan 0,003 mikron kadar küçük aerosolleri ve parçacıkları yakalar. Harici bir laboratuvarda, havadaki H1N1 virüsünün giderilmesi açısından bağımsız olarak test edilmiştir. Ayrıca testlerde HCoV-E229 virüsünü %99,99 oranında giderdiği görülmüştür (5).

      Güvenebileceğiniz dayanıklılık ve kalite için kapsamlı testlerden geçmiştir

      Güvenebileceğiniz dayanıklılık ve kalite için kapsamlı testlerden geçmiştir

      Philips'i seçtiğinizde hava bakımı ve sağlık teknolojilerinde 80 yılı aşkın deneyime sahip güvenilir bir marka tercih etmiş olursunuz. Hava temizleyicilerimiz, piyasaya sunulmadan önce 170 sıkı denetim testinden geçer ve Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi tarafından onaylanır.

      Enerji tasarruflu tasarım

      Enerji tasarruflu tasarım

      Minimum enerji tüketimiyle daha temiz hava elde edin ve elektrik faturanızda tasarruf sağlayın. Maks. 12 W ile çalışan hava temizleyicimiz diğer hava temizleme cihazlarına kıyasla enerji açısından 2 kat daha verimlidir (7). Uyku modunda yalnızca 2 W tüketim ile geleneksel bir ampulden 30 kat daha az enerji tüketir.

      Ultra sessiz çalışma

      Ultra sessiz çalışma

      Yenilikçi temizleyicimiz ile kesintisiz uykunun keyfini çıkarın. Uyku modundayken fısıltıdan daha sessiz seviyede, yalnızca 19 dB (6) ile çalışır. Ayrıca dijital ekran ışığı kısılır ve ışıktan kaynaklı rahatsızlık en aza indirilir. Bu ayar sayesinde evinizdeki hava gece vakti dahil olmak üzere her zaman temiz olur.

      Philips Air+ uygulamasıyla hava temizleme cihazınızı kontrol edin

      Philips Air+ uygulamasıyla hava temizleme cihazınızı kontrol edin

      Ekstra rahatlık ve kontrol için uygulamamızı kullanın. Uygulamada hava temizleyicinizi açıp kapatabilir, hız ayarlarını yapabilir, evinizdeki hava kalitesini kontrol edebilir ve filtre durumunuzu izleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama içi makalelerimizle hava temizleme hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve dış mekan hava kalitesi verilerini kontrol edebilirsiniz. Bu verilere her zaman, her yerde erişebilirsiniz.

      Sezgisel renkli halka ekran

      Sezgisel renkli halka ekran

      Temizleyicinin arayüzündeki renk halkası aracılığıyla anında hava kalitesine ilişkin geri bildirim alın. Cihazınız havayı temizledikçe renk halkası kırmızıdan maviye döner.

      Otomatik mod ve 3 manuel hız seviyesi: Orta, turbo, uyku modu

      Otomatik mod ve 3 manuel hız seviyesi: Orta, turbo, uyku modu

      Hava temizleme cihazımızın sunduğu uyku, orta ve turbo olmak üzere 3 farklı hız ayarıyla hava temizleme deneyiminizi özelleştirin. Otomatik modda cihaz, gerçek zamanlı hava kalitesi geri bildirimine göre evinizdeki havayı temizlemek için en iyi hızı seçer.

      Filtre ömrü Göstergesi

      Filtre ömrü Göstergesi

      Hava temizleme cihazımız, filtre değiştirme zamanı geldiğinde sizi uyarır. Ayrıca, Air+ uygulamasını kullanarak filtre durumunuzu izleyebilirsiniz. Orijinal Philips filtreleri, 12 aya kadar optimum performans sağlayarak tüm yıl boyunca havanızın temiz olmasını sağlar.

      Kompakt boyut ve şık tasarım

      Kompakt boyut ve şık tasarım

      Hava temizleme cihazımız kompakt boyutu ve zarif tasarımı sayesinde, evinizin hava kalitesini iyileştirirken estetik bir görünüm sunarak her türlü alanı mükemmel bir şekilde tamamlar. Sadece 34 cm yüksekliğinde olan bu ürün, masaya veya rafa konmak için idealdir.

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Ürün Tipi
        Hava temizleyici
        Teknoloji
        HEPA NanoProtect
        Renk
        Beyaz, Açık Gri
        Birincil Malzeme
        Plastik
        İnternet bağlantısı
        Evet
        Wi-Fi kapsama alanı
        2,4 GHz
        Sesli kontrol
        Hayır

      • Teknik Özellikler

        Maksimum güç
        12 W
        Hava kalitesi sensörleri
        PM2.5
        Min. gürültü seviyesi
        19 dB(A)
        Maks. gürültü seviyesi
        49 dB(A)

      • Performans

        CADR (Temiz hava dağıtım hızı) (parçacık, GB/T)
        170 m³/sa
        Filtre katmanları
        HEPA, Ön filtre
        Partikül filtreleme
        0,003 mikron boyutunda %99,97
        Maks. oda boyutu
        44 m2

      • Kullanım

        Kablo uzunluğu
        1,6 m
        Planlayıcı
        Evet (uygulamada)
        Otomatik mod
        Evet
        Uyku modu
        Evet
        Hız ayarı
        Evet (Uyku, Orta, Turbo)
        Gece ortam ışığı
        Hayır
        Hava kalitesi geri bildirimi
        Renkli halka
        Arayüz
        Dijital (dokunmatik)
        Önerilen filtre değişimi
        1 yıl

      • Güvenlik özelliği

        Çocuk kilidi
        Hayır

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Yüksekliği
        34,1 cm
        Ürün Ağırlığı
        2,2 kg
        Ürün Genişliği
        23,7 cm
        Ürün Uzunluğu
        24,3 cm
        Paket Uzunluğu
        26,3 cm
        Paket Genişliği
        26,3 cm
        Paket Yüksekliği
        37,5 cm
        Paket Ağırlığı
        3,2 kg

      • Enerji tasarrufu

        Bekleme modunda güç tüketimi
        <1 W
        Gerilim
        100-240 V
        Frekans
        50/60 Hz

      • Bakım

        Garanti
        2 yıl

      • Uyumluluk

        Birlikte Verilen Aksesuarlar 1
        2'si 1 arada HEPA filtresi
        İlgili Aksesuarlar 1
        FY0611

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Çin

      • (1)Filtreden geçen havada; DIN71460-1 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol ile test edilmiştir.
      • (2)NanoProtect HEPA filtresi içeren Philips hava temizleyiciler, HEPA H13 filtresine göre daha yüksek Temiz Hava Dağıtım Hızına ve enerji verimliliğine sahiptir; GB/T 18801'e göre test edilmiştir.
      • (3) Filtreden geçen havadan tek seferlik temizleme için teorik olarak hesaplama, 48 m³'lük bir oda boyutunun CADR 170 m³/sa değerine bölünmesiyle yapılır (odanın 20 m²'lik bir zemin alanına ve 2,4 m yüksekliğe sahip olduğu varsayılır).
      • (4)Filtreden geçen havadan.
      • (5) Harici bir laboratuvarda mikrobiyal azalma oranı testi, HCoV-229E virüs aerosolleriyle kontamine olmuş bir test odasında 1,5 saat boyunca turbo modda çalışan cihazla gerçekleştirilmiştir. Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 ile benzerlik gösterse de HCoV-229E aynı virüs değildir.
      • (6) IEC 60704'e göre yapılan ölçümlere dayalı olarak cihazdan 1,5 metre uzakta hesaplanan ortalama ses basıncı. Ses basıncının düzeyi odanın yapısına, dekorasyona, cihazın ve dinleyen kişinin konumuna göre farklılık gösterir.
      • (7) Maks. güçte Watt başına beyan edilen CADR, Amazon Almanya'da Mart 2023'te en çok satan 20 hava temizleyiciyle kıyaslanmıştır
      • (8) Önerilen kullanım ömrü, Philips kullanıcısının ortalama kullanım süresi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kentsel alanlardaki dış ortam hava kirliliği seviyesi verilerine göre hesaplanır. Gerçek kullanım ömrü, kullanım ortamlarından ve sıklıklarından etkilenir.
