AC0651/10
Akıllı sensörlü, enerji tasarruflu hava temizleme cihazı
Gerçek zamanlı hava kalitesi geri bildirimi sunan ve en yüksek enerji verimliliğine sahip hava temizleme sistemimiz. Minimum enerji tüketirken alerjenleri ve kirleticileri giderir. Kompakt ve şık tasarımı evinize sorunsuzca uyum sağlar. Philips Air+ uygulamasıyla uzaktan kontrol edinTüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hava Temizleyici
Hava temizleyicimiz 170 m³/sa CADR ile odanın her köşesine temiz hava sağlayarak 44 m²'ye kadar alana sahip odaları tamamen temizler. 17 dakikadan kısa bir sürede PM2.5 parçacıkları, bakteri, polen, toz, evcil hayvan kepeği gibi kirleticilere veda edin (3)
NanoProtect HEPA teknolojisine sahip 2 katmanlı filtreleme sistemimiz 0,003 mikron kadar küçük parçacıkların %99,97'sini ortadan kaldırır (1). NanoProtect HEPA teknolojisi kirletici maddeleri hapsetmekle kalmayıp elektrostatik yük kullanarak aynı zamanda kirleticileri çeker ve daha yüksek enerji verimliliğiyle geleneksel HEPA H13 filtresine kıyasla 2 kata kadar daha fazla havayı temizler (2).
Hava temizleme cihazı, AeraSense sensörleri kullanarak havayı saniyede 1000 defa tarar ve gerçek zamanlı olarak hava kalitenizi bildirir. Evinizdeki hava kirliliği seviyelerini hızlı bir şekilde öğrenmek için cihazların dijital ekranını veya Air+ uygulamasını kontrol edin.
VitaShield teknolojisi, bilinen en küçük virüsten bile daha küçük olan 0,003 mikron kadar küçük aerosolleri ve parçacıkları yakalar. Harici bir laboratuvarda, havadaki H1N1 virüsünün giderilmesi açısından bağımsız olarak test edilmiştir. Ayrıca testlerde HCoV-E229 virüsünü %99,99 oranında giderdiği görülmüştür (5).
Philips'i seçtiğinizde hava bakımı ve sağlık teknolojilerinde 80 yılı aşkın deneyime sahip güvenilir bir marka tercih etmiş olursunuz. Hava temizleyicilerimiz, piyasaya sunulmadan önce 170 sıkı denetim testinden geçer ve Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi tarafından onaylanır.
Minimum enerji tüketimiyle daha temiz hava elde edin ve elektrik faturanızda tasarruf sağlayın. Maks. 12 W ile çalışan hava temizleyicimiz diğer hava temizleme cihazlarına kıyasla enerji açısından 2 kat daha verimlidir (7). Uyku modunda yalnızca 2 W tüketim ile geleneksel bir ampulden 30 kat daha az enerji tüketir.
Yenilikçi temizleyicimiz ile kesintisiz uykunun keyfini çıkarın. Uyku modundayken fısıltıdan daha sessiz seviyede, yalnızca 19 dB (6) ile çalışır. Ayrıca dijital ekran ışığı kısılır ve ışıktan kaynaklı rahatsızlık en aza indirilir. Bu ayar sayesinde evinizdeki hava gece vakti dahil olmak üzere her zaman temiz olur.
Ekstra rahatlık ve kontrol için uygulamamızı kullanın. Uygulamada hava temizleyicinizi açıp kapatabilir, hız ayarlarını yapabilir, evinizdeki hava kalitesini kontrol edebilir ve filtre durumunuzu izleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama içi makalelerimizle hava temizleme hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve dış mekan hava kalitesi verilerini kontrol edebilirsiniz. Bu verilere her zaman, her yerde erişebilirsiniz.
Temizleyicinin arayüzündeki renk halkası aracılığıyla anında hava kalitesine ilişkin geri bildirim alın. Cihazınız havayı temizledikçe renk halkası kırmızıdan maviye döner.
Hava temizleme cihazımızın sunduğu uyku, orta ve turbo olmak üzere 3 farklı hız ayarıyla hava temizleme deneyiminizi özelleştirin. Otomatik modda cihaz, gerçek zamanlı hava kalitesi geri bildirimine göre evinizdeki havayı temizlemek için en iyi hızı seçer.
Hava temizleme cihazımız, filtre değiştirme zamanı geldiğinde sizi uyarır. Ayrıca, Air+ uygulamasını kullanarak filtre durumunuzu izleyebilirsiniz. Orijinal Philips filtreleri, 12 aya kadar optimum performans sağlayarak tüm yıl boyunca havanızın temiz olmasını sağlar.
Hava temizleme cihazımız kompakt boyutu ve zarif tasarımı sayesinde, evinizin hava kalitesini iyileştirirken estetik bir görünüm sunarak her türlü alanı mükemmel bir şekilde tamamlar. Sadece 34 cm yüksekliğinde olan bu ürün, masaya veya rafa konmak için idealdir.
Genel Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Performans
Kullanım
Güvenlik özelliği
Ağırlık ve Boyutlar
Enerji tasarrufu
Bakım
Uyumluluk
Menşei
