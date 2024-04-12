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    OLED
    4K Ambilight TV

    Model numarası

    77OLED809/12

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    77OLED809/12 OLED 4K Ambilight TV YENİ
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          • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
          • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
          • Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
          • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
          • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
          • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
          • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir
          • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
          • Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
          • Sesli kontrol hizmetlerinin kullanılabilirliği ve işlevleri ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir.
          • Apple TV uygulaması ve Apple TV+'ın kullanılabilirliği ülkenize veya bölgenize göre değişiklik gösterebilir. Lütfen Google Play ve Apple Inc. destek sayfalarını kontrol edin.
          • 144 Hz HDMI VRR, G-sync ve FreeSync özellikleri, HDMI üzerinden OLED TV'nize bağlı bir bilgisayarda oyun oynarken kullanılabilir

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