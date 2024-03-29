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    • 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV
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      The One 4K Ambilight TV

      75PUS8909/12

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      4K Ambilight TV

      The One ile eğlenceyi artırın! Bu 4K Ambilight TV, istediğiniz her şeyi sunar: efsanevi görüntü kalitesi; sevdiğiniz akış hizmetlerine sahip, hızlı tepki veren ana ekran ve inanılmaz oyun deneyimi. Evde geçireceğiniz en güzel akşamlara hazır olun.

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      The One 4K Ambilight TV

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      4K Ambilight TV

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      4K Ambilight TV

      Aradığınız tüm özelliklere sahip The One

      • 189cm (75 inç) AMBILIGHT TV
      • P5 Perfect Görüntü Motoru
      • Titan OS akıllı platform
      • Dolby Vision ve Atmos
      Etkileyici Ambilight özellikli The One.

      Etkileyici Ambilight özellikli The One.

      Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.

      Heyecan verici görüntü kalitesi sunan The One. Philips P5 görüntü motoru.

      Heyecan verici görüntü kalitesi sunan The One. Philips P5 görüntü motoru.

      Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.

      TITAN OS özellikli The One.

      TITAN OS özellikli The One.

      Yeni TITAN OS akıllı TV platformumuzla sevdiğiniz içerikleri daha hızlı ve daha kolayca bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.

      Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

      Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

      Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdaymış gibi deneyimleyin.

      Oyuna başlayın! 144 Hz*, ultra düşük veri gecikmesi, VRR, FreeSync.

      Oyuna başlayın! 144 Hz*, ultra düşük veri gecikmesi, VRR, FreeSync.

      HDMI 2.1 özellikli Ambilight TV'niz, son derece hızlı tepki veren oyun deneyimi ve akıcı grafiklerle yeni nesil oyun ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya virajları mükemmel şekilde alın. Hem VRR hem de FreeSync desteklenir. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar. Masaüstü bilgisayarda oyun oynarken HDMI üzerinden 144 Hz VRR'nin keyfini çıkarabilirsiniz.

      DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

      DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

      İlk kullanımdan itibaren harika, net TV sesi elde edersiniz. Daha fazlasını istediğiniz zaman ise DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.

      Akıllı ev ağlarına ve sesli asistanlara kolaylıkla bağlanın.

      Akıllı ev ağlarına ve sesli asistanlara kolaylıkla bağlanın.

      Matter ve Control4 ile kusursuz uyum sayesinde The One'ı kolaylıkla mevcut akıllı ev ağınıza dahil edebilirsiniz. TV'yi sesinizle kontrol etmek için uzaktan kumandanızdaki Alexa düğmesine basarak Alexa'dan isteyebilirsiniz. Alternatif olarak Google Asistan destekli cihazlar aracılığıyla Google'dan isteyebilirsiniz.

      Ultra net ve canlı görüntü.

      Ne izliyor olursanız olun, canlı renklere sahip parlak, ultra net görüntünün keyfini çıkarın. Ayrıca bu 4K (UHD) Ambilight TV, tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur; böylece HDR içerik akışı izlerken karanlık ve parlak alanlarda bile daha fazla ayrıntı görürsünüz.

      Geri dönüştürülmüş plastikli uzaktan kumanda. Çevreye duyarlı ambalaj.

      The One, her odada harika görünür. Ayrıca Ambilight özelliğini, ekran kapalıyken anlık mod aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. TV uzaktan kumandası geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış, ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılmış ve içindeki ilaveler geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.

      Mükemmel TV sesi sunar. Kolaylıkla soundbar veya hoparlör eklenebilir.

      Mükemmel TV sesi sunar. Kolaylıkla soundbar veya hoparlör eklenebilir.

      Matter ve Control4 ile uyumludur.

      Matter ve Control4 ile uyumludur.

      Teknik Özellikler

      • Ambilight

        Ambilight Özellikleri
        • Duvar rengine uyarlanma
        • Dinlenme ışık modu
        • Ambilight Müzik
        • AmbiSleep
        • Gün Doğumu Alarmı
        • Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle çalışır
        • Ambilight FTI Animasyonu
        Ambilight Versiyonu
        3 taraflı

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (inç)
        75  inç
        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        189  cm
        Ekran
        4K Ultra HD LED
        Ekran çözünürlüğü
        3840x2160
        Fotoğraf motoru
        P5 Perfect Görüntü Motoru

      • Ekran giriş çözünürlüğü

        Çözünürlük - Yenileme hızı
        • 576p - 50 Hz
        • 640x480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920x1080p -24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz
        • 2560x1440 - 60/120/144 Hz
        • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/Alım/İletim

        Dijital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        TV Program rehberi*
        8 günlük Elektronik Program Rehberi
        Sinyal gücü göstergesi
        Var
        Teletext
        1000 sayfa Yardımlı Metin
        HEVC desteği
        Var

      • Smart TV

        SmartTV uygulamaları*
        • Netflix
        • HBO
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • TITAN kanalı
        • NFT uygulaması*
        İS
        TITAN OS
        Bellek boyutu (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV Özellikleri

        Kullanıcı Etkileşimi
        Ekran yansıtma
        Etkileşimli TV
        HbbTV
        Sesli asistan*
        Dahili Amazon Alexa
        Akıllı Ev deneyimi
        • Amazon Alexa ile çalışır
        • Google asistan ile çalışır
        • MATTER
        • Control4

      • Multimedya Uygulamaları

        Video Oynatma Formatları
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Müzik Çalma Formatları
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Altyazı Formatları Desteği
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Fotoğraf Görüntüleme Formatları
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ses

        Çıkış gücü (RMS)
        50 W
        Hoparlör yapılandırması
        2 x 10 W orta-yüksek hoparlör, 30 W subwoofer
        Codec
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Ses Geliştirme
        • Dolby Bas Güçlendirme
        • Net Konuşma Sesleri
        • A.I. Ses
        • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
        • Dolby Ses Sabitleyicisi
        • Gece Modu
        • Ses Kişiselleştirme

      • Bağlantı

        HDMI bağlantı sayısı
        4
        HDMI özellikleri
        • 4K
        • Ses Dönüş Kanalı
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Uzaktan kumanda geçişi
        • Sistem ses kontrolü
        • Sistem bekleme
        • Tek dokunuşla oynatma
        USB sayısı
        2
        Kablosuz bağlantı
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
        • Bluetooth 5.2
        HDCP 2.3
        Evet, tüm HDMI'larda
        HDMI ARC
        HDMI2'de bulunur
        HDMI 2.1 özellikleri
        • HDMI 2 üzerinden eARC
        • EARC / VRR / ALLM desteklenir
        EasyLink 2.0
        • Philips TV/SB için HDMI-CEC
        • TV arayüzü üzerinden harici ayar

      • Desteklenen HDMI video özellikleri

        Oyun
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+ Uyumlu

      • AB Enerji kartı

        EPREL kayıt numaraları
        1884075
        SDR için enerji sınıfı
        E
        SDR için açık mod güç talebi
        91  Kwh/1000 sa
        HDR için enerji sınıfı
        G
        HDR için açık mod güç talebi
        268  Kwh/1000 sa
        Kapalı mod güç tüketimi
        geçersiz
        Ağa bağlı bekleme modu
        2,0  W
        Kullanılan panel teknolojisi
        LED LCD

      • Güç

        Şebeke elektriği
        AC 220 - 240 V 50/60 Hz
        Bekleme modunda güç tüketimi
        0,5 W'tan daha az
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        • Otomatik kapama zamanlayıcı
        • Eco modu
        • Işık sensörü
        • Görüntü dondurma (radyo için)

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Uzaktan Kumanda
        • 2 adet AAA Pil
        • Masa üstü stant
        • Güç kablosu
        • Hızlı Kullanım Kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

      • Tasarım

        TV'nin renkleri
        Antrasit gri çerçeve
        Stant tasarımı
        Antrasit gri stand

      • Boyutlar

        2 stant arasındaki mesafe
        807  mm
        Duvara montaja uyumlu
        300 x 300 mm
        Stantsız olarak TV (G x Y x D)
        1671 x 970 x 84 mm
        Stantla birlikte TV (G x Y x D)
        1671 x 1033 x 371 mm
        Ambalaj kutusu (G x Y x D)
        1879 x 1106 x 190 mm
        TV'nin stantsız ağırlığı
        32,0 kg
        TV'nin stantlı ağırlığı
        32,7 kg
        Ambalajla birlikte ağırlık
        40,8 kg

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      Yorumlar

      • This television contains lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with existing exemption clauses under the RoHS Directive.
      • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
      • Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
      • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
      • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
      • Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
      • Sesli kontrol hizmetlerinin kullanılabilirliği ve işlevleri ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir.
      • HBO Max uygulama hizmeti Ağustos 2024'te kullanıma sunulacak.
      • Matter / Control4: Bu özellik, 2024 yılında bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacaktır.

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