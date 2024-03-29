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4K Ambilight TV
The One ile eğlenceyi artırın! Bu 4K Ambilight TV, istediğiniz her şeyi sunar: efsanevi görüntü kalitesi; sevdiğiniz akış hizmetlerine sahip, hızlı tepki veren ana ekran ve inanılmaz oyun deneyimi. Evde geçireceğiniz en güzel akşamlara hazır olun.Tüm faydaları görün
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4K Ambilight TV
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Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.
Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.
Yeni TITAN OS akıllı TV platformumuzla sevdiğiniz içerikleri daha hızlı ve daha kolayca bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.
Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdaymış gibi deneyimleyin.
HDMI 2.1 özellikli Ambilight TV'niz, son derece hızlı tepki veren oyun deneyimi ve akıcı grafiklerle yeni nesil oyun ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya virajları mükemmel şekilde alın. Hem VRR hem de FreeSync desteklenir. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar. Masaüstü bilgisayarda oyun oynarken HDMI üzerinden 144 Hz VRR'nin keyfini çıkarabilirsiniz.
İlk kullanımdan itibaren harika, net TV sesi elde edersiniz. Daha fazlasını istediğiniz zaman ise DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.
Matter ve Control4 ile kusursuz uyum sayesinde The One'ı kolaylıkla mevcut akıllı ev ağınıza dahil edebilirsiniz. TV'yi sesinizle kontrol etmek için uzaktan kumandanızdaki Alexa düğmesine basarak Alexa'dan isteyebilirsiniz. Alternatif olarak Google Asistan destekli cihazlar aracılığıyla Google'dan isteyebilirsiniz.
Ne izliyor olursanız olun, canlı renklere sahip parlak, ultra net görüntünün keyfini çıkarın. Ayrıca bu 4K (UHD) Ambilight TV, tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur; böylece HDR içerik akışı izlerken karanlık ve parlak alanlarda bile daha fazla ayrıntı görürsünüz.
The One, her odada harika görünür. Ayrıca Ambilight özelliğini, ekran kapalıyken anlık mod aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. TV uzaktan kumandası geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış, ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılmış ve içindeki ilaveler geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.
Mükemmel TV sesi sunar. Kolaylıkla soundbar veya hoparlör eklenebilir.
Matter ve Control4 ile uyumludur.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Ekran giriş çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Smart TV
Smart TV Özellikleri
Multimedya Uygulamaları
Ses
Bağlantı
Desteklenen HDMI video özellikleri
AB Enerji kartı
Güç
Aksesuarlar
Tasarım
Boyutlar
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