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Philips H-Line Ultra parlak Profesyonel 4K UHD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Hava alanlarından alışveriş merkezlerine kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün