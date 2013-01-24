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    H-Line Ekran

    75BDL3003H/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      H-Line Ekran

      75BDL3003H/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Dikkatleri toplayın

      Philips H-Line Ultra parlak Profesyonel 4K UHD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Hava alanlarından alışveriş merkezlerine kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      H-Line Ekran

      Dikkatleri toplayın

      Philips H-Line Ultra parlak Profesyonel 4K UHD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Hava alanlarından alışveriş merkezlerine kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Dikkatleri toplayın

      Philips H-Line Ultra parlak Profesyonel 4K UHD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Hava alanlarından alışveriş merkezlerine kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      H-Line Ekran

      Dikkatleri toplayın

      Philips H-Line Ultra parlak Profesyonel 4K UHD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Hava alanlarından alışveriş merkezlerine kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün

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        H-Line Ekran

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        Yüksek parlaklık özelliğine sahip 7/24 ekran.

        • 75 inç
        • 3000 cd/m²
        • Ultra HD
        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

        FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

        FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

        Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

        OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

        OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

        Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

        QuadViewer. Tek ekranda dört kaynak sinyali oynatın.

        QuadViewer. Tek ekranda dört kaynak sinyali oynatın.

        Tek bir Philips Profesyonel Ekranı çerçevesiz 2x2 video duvarına dönüştürün. Dört farklı kaynağı bağlayarak tek seferde birden fazla kanalı zahmetsizce oynatabilirsiniz. Ekrana hangi bölgenin hangi içeriği oynatacağını söylemeniz yeterli. Birden fazla kameradan gelen yayının net bir şekilde görülmesi gerektiği yayın kontrolü odaları gibi odalar için idealdir.

        İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

        Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

        Yüksek parlaklık (3000 cd/m2). Yarı açık mekanlarda kullanmak için idealdir

        Aydınlık veya yarı açık mekanlarda büyük etki yaratın. Yüksek parlaklık özelliğine sahip bu 3000 cd/m2 ekran, yüksek oranda ortam ışığının bulunduğu büyük ve işlek alanlarda dikkat çekmek için idealdir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          74,5  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          189,3  cm
          Panel teknolojisi
          IPS
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 3840 x 2160
          Parlaklık
          3000  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1200:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          En-boy oranı
          16:9
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          Piksel aralığı
          0,429 x 0,429 mm
          Ekran renkleri
          1,07 Milyar
          İzleme açısı (yatay)
          89  derece
          İzleme açısı (dikey)
          89  derece
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
          • Aşamalı Tarama
          Ekran çözünürlüğü
          3840 x 2160

        • Bağlantı

          Video girişi
          • VGA (Analog D-Sub)
          • DisplayPort (1.2)
          • DVI-D
          • HDMI (x2)
          • Komponent Video (RCA) 3x
          • Kompozit (Paylaşım bileşeni Y)
          Video çıkışı
          DisplayPort
          Ses girişi
          • 3,5 mm jak
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          Audio çıkışı
          • 3,5mm jak
          • Harici hoparlör konektörü
          • SPDIF
          Harici kontrol
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • RJ45
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
          Diğer bağlantılar
          • AC çıkışı
          • OPS
          • USB

        • Boyutlar

          Çerçeve genişliği
          15,3 mm
          Set Genişliği
          1681,2  mm
          Set Yüksekliği
          955,6  mm
          Set Derinliği
          142,4  mm
          Set Genişliği (inç)
          66,19  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          37,62  inç
          Set Derinliği (inç)
          5,61  inç
          VESA Montaj
          600 x 400 mm, M8
          Ürün ağırlığı
          54,1  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          119,27  lb
          Akıllı yuva yüksekliği
          300  mm
          Akıllı yuva genişliği
          136  mm

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Yatay (24/7)
          • Dikey (24/7)
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • HDMI (Tek Kablo)
          • LAN (RJ45)
          Sinyal loop through
          • RS232
          • DisplayPort
          • IR Loopthrough
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Kurulum kolaylığı
          Akıllı Yuva
          Diğer kolaylıklar
          Taşıma kolları
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Resim içinde Resim (PIP)
          PIP
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Tüketim (Tipik)
          400  W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          MTBF
          50.000  saat
          Yükseklik
          0 ~ 3000 m

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Uzaktan Kumanda
          • RS232 kablosu
          • HDMI kablosu
          • IR sensör kablosu (1,8 M)
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • VGA kablosu
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          IR Işık Hareket Sensörü (CRD41)
          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          RS232 papatya zinciri kablosu

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Rusça
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          • Arapça
          • Japonca
          • Portekizce
          Yasal onaylar
          • CE
          • BSMI
          • CB
          • FCC, Sınıf B
          • EAC
          • EnergyStar 7.0
          • PSB
          • UL
          Garanti
          3 yıl garanti

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • AIF
          • AIFF
          • ASF
          • LPCM
          • M3U
          • M4A
          • MP3
          • MP4
          • WAV
          • WMA
          • PLS
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • PNG
          USB Video Oynatma
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WMV

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1600 x 1200, 60 Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60 Hz
          • 3840 x 2160, 30 Hz
          • 3840 x 2160, 60 Hz
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 720 x 400, 70 Hz
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
          Video formatları
          • 1080i, 25, 30 Hz
          • 1080p, 50, 60 Hz
          • 3840 x 2160, 30 Hz
          • 3840 x 2160, 60 Hz
          • 480i, 30, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576i, 25, 50 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • RS232 kablosu
        • HDMI kablosu
        • IR sensör kablosu (1,8 M)
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • VGA kablosu
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: IR Işık Hareket Sensörü (CRD41)

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