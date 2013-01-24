Kutudaki diğer öğeler
- AC Güç Kablosu
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- RS232 kablosu
- HDMI kablosu
- IR sensör kablosu (1,8 M)
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- VGA kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: IR Işık Hareket Sensörü (CRD41)
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Philips H-Line Ultra parlak Profesyonel 4K UHD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Hava alanlarından alışveriş merkezlerine kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dikkatleri toplayın
Philips H-Line Ultra parlak Profesyonel 4K UHD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Hava alanlarından alışveriş merkezlerine kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Dikkatleri toplayın
Philips H-Line Ultra parlak Profesyonel 4K UHD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Hava alanlarından alışveriş merkezlerine kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dikkatleri toplayın
Philips H-Line Ultra parlak Profesyonel 4K UHD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Hava alanlarından alışveriş merkezlerine kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün
H-Line Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.
Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.
Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.
Tek bir Philips Profesyonel Ekranı çerçevesiz 2x2 video duvarına dönüştürün. Dört farklı kaynağı bağlayarak tek seferde birden fazla kanalı zahmetsizce oynatabilirsiniz. Ekrana hangi bölgenin hangi içeriği oynatacağını söylemeniz yeterli. Birden fazla kameradan gelen yayının net bir şekilde görülmesi gerektiği yayın kontrolü odaları gibi odalar için idealdir.
Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.
Aydınlık veya yarı açık mekanlarda büyük etki yaratın. Yüksek parlaklık özelliğine sahip bu 3000 cd/m2 ekran, yüksek oranda ortam ışığının bulunduğu büyük ve işlek alanlarda dikkat çekmek için idealdir.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Boyutlar
Kullanılabilirlik
Güç
Ses
Çalışma koşulları
Aksesuarlar
Çeşitli
Multimedya Uygulamaları
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü