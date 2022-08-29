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    OLED+

    4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

    65OLED907/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her yönden yetenekli Her yönden yetenekli Her yönden yetenekli
      -{discount-value}
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      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 202.0KB)

      OLED+ 4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

      65OLED907/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Her yönden yetenekli

      Her dizinin, filmin ve oyunun gerçek gibi hissettirdiği bir görüntü kalitesini deneyimleyin. Bowers & Wilkins ürünü zengin sesin heyecanını yaşayın ve Ambilight'ın etkileyici renkleri sayesinde rahatlayın. Bu OLED+ TV ile hepsine sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      OLED+ 4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

      Her yönden yetenekli

      Her dizinin, filmin ve oyunun gerçek gibi hissettirdiği bir görüntü kalitesini deneyimleyin. Bowers & Wilkins ürünü zengin sesin heyecanını yaşayın ve Ambilight'ın etkileyici renkleri sayesinde rahatlayın. Bu OLED+ TV ile hepsine sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Her yönden yetenekli

      Her dizinin, filmin ve oyunun gerçek gibi hissettirdiği bir görüntü kalitesini deneyimleyin. Bowers & Wilkins ürünü zengin sesin heyecanını yaşayın ve Ambilight'ın etkileyici renkleri sayesinde rahatlayın. Bu OLED+ TV ile hepsine sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      OLED+ 4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

      Her yönden yetenekli

      Her dizinin, filmin ve oyunun gerçek gibi hissettirdiği bir görüntü kalitesini deneyimleyin. Bowers & Wilkins ürünü zengin sesin heyecanını yaşayın ve Ambilight'ın etkileyici renkleri sayesinde rahatlayın. Bu OLED+ TV ile hepsine sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        OLED+

        OLED+

        4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

        Toplam:

        Her yönden yetenekli

        Bowers & Wilkins Ses ile OLED+ 4K UHD Android TV

        • Bowers & Wilkins Ses
        • 3 taraflı Ambilight TV
        • P5 AI Perfect Görüntü Motoru
        • 164 cm (65 inç) Android TV
        Her zamankinden daha sürükleyici. 3 taraflı Ambilight.

        Her zamankinden daha sürükleyici. 3 taraflı Ambilight.

        Yeni nesil Ambilight'ımız, OLED+ TV izleme deneyimini daha da büyülü bir hale getiriyor. TV'nin etrafındaki her zamankinden daha ayrıntılı ve daha iyi tanımlanmış Ambilight halesi, ekrandaki renklerle mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir. O kadar sürükleyicidir ki onsuz televizyondan nasıl keyif aldığınızı merak edeceksiniz.

        Efsanevi Bowers & Wilkins ses kalitesi.

        Efsanevi Bowers & Wilkins ses kalitesi.

        Filmlerin, dizilerin ve müziğin keyfini çıkarın. Bowers & Wilkins'in şık ve ince ses çözümü, odayı dolduran zengin ses için önden çıkışlı sürücülere sahiptir. Özel merkez kanalı sayesinde diyaloglar son derece net duyulur ve arkadan çıkışlı subwoofer, efektlere ve müziğe gerçek bir derinlik katar.

        Her ışıkta mükemmel bir izleme deneyimi.

        Her ışıkta mükemmel bir izleme deneyimi.

        Siyahlar göz alıcıdır ve güzel parlak bir görüntü, gölgede veya ışıkta her ayrıntıyı piksel mükemmelliğindeki HDR'de göreceğiniz anlamına gelir. İyi aydınlatılmış bir odada izliyorsanız TV'niz otomatik olarak ayarlanır, böylece her zaman en iyi deneyimi yaşarsınız.

        İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

        İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

        Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

        IMAX deneyimini evinize getirin. IMAX Enhanced sertifikalı.

        IMAX deneyimini evinize getirin. IMAX Enhanced sertifikalı.

        Hollywood'a hoş geldiniz! Philips OLED+ TV'niz, IMAX sinemalarında gösterilmek için yapılmış filmlerin tüm etkisini yaşamanızı sağlar. Ev sineması denildiğinde aklınıza gelen ölçekleri unutun. Her sahnede daha fazlasını görün. Ambilight ile unutulmaz film deneyimlerine hazır olun.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Atıştırmalık hazırlarken mutfaktan filmin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Odadan çıkmanız gerektiğinde bile önemli maç yorumlarını takip edin.

        Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz ultra düşük gecikme. G-sync, VRR, Freesync

        Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz ultra düşük gecikme. G-sync, VRR, Freesync

        İçeriklerinizi dilediğiniz gibi oynatın. HDMI 2.1 uyumlu OLED+ TV'niz, son derece hızlı tepki veren oyun deneyimi ve olağanüstü akıcı grafiklerle yeni nesil ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya araçlarınızı mükemmel şekilde kaydırın. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar.

        Android TV. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Android TV. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        İstediğiniz içeriği kolayca bulmak, OLED+ TV'nizle yapabileceklerinizin yalnızca bir tanesidir. Google Asistan ile doğrudan konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın veya TV'yi Google Asistan uyumlu cihazlar aracılığıyla kontrol edin. Alexa'dan TV'yi Alexa özellikli cihazlar aracılığıyla kontrol etmesini isteyebilirsiniz.

        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Philips 4K UHD TV'niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.

        Üstün tasarım. Geleceğe hazır.

        Neredeyse çerçevesiz ekran ve benzersiz ultra düz dönebilen stand ile üstün tasarım. Uzaktan kumanda yumuşak, sürdürülebilir kaynaklı Muirhead deri ile üretilmiştir ve elinize aldığınızda düğmelerin ışığı yanar. Ambalajlarımızda ve içindeki ilavelerimizde geri dönüştürülmüş karton ve kağıt kullanılmaktadır.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          yeni nesil 3 taraflı
          Ambilight Özellikleri
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Ambilight Müzik
          • Oyun Modu
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu
          • AmbiSleep
          • AmbiWakeup
          • Ambilight Aurora
          • Ambilight Başlangıç Animasyonu
          • Philips Kablosuz Ev Hoparlörü

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD OLED
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164
          Ekran çözünürlüğü
          3840 x 2160
          Yerel yenileme hızı
          120
          Pixel motoru
          P5 AI Perfect Görüntü Motoru
          Görüntü geliştirme
          • Geniş Renk Gamı %99 DCI/P3
          • Dolby Vision
          • Perfect Natural Motion
          • Yapay Zeka Destekli Görüntü Kalitesi modu
          • CalMAN Ready
          • Micro Dimming Perfect
          • Film yapımcısı modu
          • HDR10+ Uyarlanabilir
          • IMAX enhanced modu

        • Ekran giriş çözünürlüğü

          Çözünürlük - Yenileme hızı
          • 576p - 50 Hz
          • 640x480 - 60 Hz
          • 720p - 50 Hz, 60 Hz
          • 2560x1440 - 60 Hz, 120 Hz
          • 1920x1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
          • 3840x2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz
          • ,60 Hz,100 Hz,120 Hz.

        • Android TV

          İS
          Android TV™ 11 (R)
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Arama
          • YouTube
          • BBC iplayer
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness Uygulaması
          • Spotify
          • Apple TV
          • YouTube Music
          Oyun bulutu
          • Geforce Now
          • Stadia

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Smart TV Özellikleri

          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB kaydı*
          Sesli asistan*
          • Dahili Google Asistan
          • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
          • Alexa ile çalışır

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          HEVC desteği
          Evet

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Işık sensörü
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Ekonomik mod

        • Ses

          Ses
          • Bowers & Wilkins Ses
          • 3.1 Kanal
          • Çıkış gücü: 80 Watt (RMS)
          Codec
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • DTS-HD(M6)
          • Dolby Digital MS12 V2.5
          Hoparlör yapılandırması
          8,5 W x6, woofer 30 W
          Ses Geliştirme
          • A.I. Ses
          • Net Konuşma Sesleri
          • Dolby Atmos
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • Gece modu
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
          • Oda Kalibrasyonu

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          USB sayısı
          3
          Kablosuz bağlantı
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          • Bluetooth 5.0
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          HDMI ARC
          Tüm bağlantı noktaları bulunur
          HDMI 2.1 özellikleri
          • HDMI 2 üzerinden eARC
          • EARC / VRR / ALLM desteklenir
          • Maks. 48 Gbps veri hızı
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          Diğer bağlantılar
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Kulaklık çıkışı
          • Uydu Konektörü
          • Servis konektörü
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma

        • Desteklenen HDMI video özellikleri

          Oyun
          • HDMI VRR
          • ALLM
          • HGiG
          • AMD FreeSync Premium
          • Dolby Vision Oyun
          • Nvidia G-Sync uyumlu
          HDMI 1/2
          • HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps
          • 4K 120 Hz'ye kadar
          HDMI 3/4
          HDMI 2.0
          HDR
          • Dolby Vision
          • HDR10
          • HDR10+
          • HDR10+ Uyarlanabilir
          • HLG
          • UHDA

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          • .ASS
          • .SSA
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          • FLAC
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Metal kaplama çerçeve
          Stand tasarımı
          • Saten krom plaka
          • +/- 15 derece dönebilir
          Uzaktan kumanda
          Muirhead derili

        • Boyutlar

          Kutu genişliği
          1660,0
          Kutu yüksekliği
          1035,0
          Kutu derinliği
          170,0
          Set Genişliği
          1444,3
          Set Yüksekliği
          869,2
          Set Derinliği
          69,1
          Set genişliği (stand ile)
          1444,3
          Set yüksekliği (stand ile)
          890,4
          Set derinliği (stand ile)
          290,0
          Ürün ağırlığı
          25,7
          Ürün ağırlığı (+stand)
          29,0
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          35,4
          Stand derinliği
          290,0
          Stand yüksekliği
          22,0
          Stand genişliği
          550,0
          Duvara montaja uyumlu
          300 x 300 mm
          Set derinliği (duvara monte)
          152,2
          Set yüksekliği (duvara monte)
          869,2
          Set genişliği (duvara monte)
          1444,3

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 2 x AAA Pil
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Uzaktan Kumanda
          • Masa üstü stand

        • AB Enerji kartı

          SDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için enerji sınıfı
          F
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Kullanılan panel teknolojisi
          OLED
          EPREL kayıt numaraları
          1241377
          HDR için açık mod güç talebi
          94
          SDR için açık mod güç talebi
          112

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 2 x AAA Pil
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Uzaktan Kumanda
        • Masa üstü stand

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            • Philips OLED TV panellerinin titreşimsiz görüntü sunduğu ve ekranlarının rahatsız edici parlama göstermediği UL tarafından onaylanmıştır.
            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Bellek boyutu (Flash): 16 G, mevcut disk alanı farklılık gösterebilir (ör. önceden yüklü uygulamalar, işletim sistemi vb. gibi özelliklere dayanır)
            • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Disney+ aboneliği gereklidir. https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney ve ilgili kuruluşlarının koşullarına tabidir. Disney+ belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Google Asistan, Android O (8) veya üzeri işletim sistemine sahip Philips Android TV'lerde kullanılabilir. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

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