Kutudaki diğer öğeler
- 2 x AAA Pil
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Uzaktan Kumanda
- Masa üstü stand
Her yönden yetenekli
Her dizinin, filmin ve oyunun gerçek gibi hissettirdiği bir görüntü kalitesini deneyimleyin. Bowers & Wilkins ürünü zengin sesin heyecanını yaşayın ve Ambilight'ın etkileyici renkleri sayesinde rahatlayın. Bu OLED+ TV ile hepsine sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her yönden yetenekli
Her dizinin, filmin ve oyunun gerçek gibi hissettirdiği bir görüntü kalitesini deneyimleyin. Bowers & Wilkins ürünü zengin sesin heyecanını yaşayın ve Ambilight'ın etkileyici renkleri sayesinde rahatlayın. Bu OLED+ TV ile hepsine sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Her yönden yetenekli
Her dizinin, filmin ve oyunun gerçek gibi hissettirdiği bir görüntü kalitesini deneyimleyin. Bowers & Wilkins ürünü zengin sesin heyecanını yaşayın ve Ambilight'ın etkileyici renkleri sayesinde rahatlayın. Bu OLED+ TV ile hepsine sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her yönden yetenekli
Her dizinin, filmin ve oyunun gerçek gibi hissettirdiği bir görüntü kalitesini deneyimleyin. Bowers & Wilkins ürünü zengin sesin heyecanını yaşayın ve Ambilight'ın etkileyici renkleri sayesinde rahatlayın. Bu OLED+ TV ile hepsine sahip olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses
Toplam:
Yeni nesil Ambilight'ımız, OLED+ TV izleme deneyimini daha da büyülü bir hale getiriyor. TV'nin etrafındaki her zamankinden daha ayrıntılı ve daha iyi tanımlanmış Ambilight halesi, ekrandaki renklerle mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir. O kadar sürükleyicidir ki onsuz televizyondan nasıl keyif aldığınızı merak edeceksiniz.
Filmlerin, dizilerin ve müziğin keyfini çıkarın. Bowers & Wilkins'in şık ve ince ses çözümü, odayı dolduran zengin ses için önden çıkışlı sürücülere sahiptir. Özel merkez kanalı sayesinde diyaloglar son derece net duyulur ve arkadan çıkışlı subwoofer, efektlere ve müziğe gerçek bir derinlik katar.
Siyahlar göz alıcıdır ve güzel parlak bir görüntü, gölgede veya ışıkta her ayrıntıyı piksel mükemmelliğindeki HDR'de göreceğiniz anlamına gelir. İyi aydınlatılmış bir odada izliyorsanız TV'niz otomatik olarak ayarlanır, böylece her zaman en iyi deneyimi yaşarsınız.
Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.
Hollywood'a hoş geldiniz! Philips OLED+ TV'niz, IMAX sinemalarında gösterilmek için yapılmış filmlerin tüm etkisini yaşamanızı sağlar. Ev sineması denildiğinde aklınıza gelen ölçekleri unutun. Her sahnede daha fazlasını görün. Ambilight ile unutulmaz film deneyimlerine hazır olun.
Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.
DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Atıştırmalık hazırlarken mutfaktan filmin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Odadan çıkmanız gerektiğinde bile önemli maç yorumlarını takip edin.
İçeriklerinizi dilediğiniz gibi oynatın. HDMI 2.1 uyumlu OLED+ TV'niz, son derece hızlı tepki veren oyun deneyimi ve olağanüstü akıcı grafiklerle yeni nesil ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya araçlarınızı mükemmel şekilde kaydırın. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar.
İstediğiniz içeriği kolayca bulmak, OLED+ TV'nizle yapabileceklerinizin yalnızca bir tanesidir. Google Asistan ile doğrudan konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın veya TV'yi Google Asistan uyumlu cihazlar aracılığıyla kontrol edin. Alexa'dan TV'yi Alexa özellikli cihazlar aracılığıyla kontrol etmesini isteyebilirsiniz.
Philips 4K UHD TV'niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.
Neredeyse çerçevesiz ekran ve benzersiz ultra düz dönebilen stand ile üstün tasarım. Uzaktan kumanda yumuşak, sürdürülebilir kaynaklı Muirhead deri ile üretilmiştir ve elinize aldığınızda düğmelerin ışığı yanar. Ambalajlarımızda ve içindeki ilavelerimizde geri dönüştürülmüş karton ve kağıt kullanılmaktadır.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Ekran giriş çözünürlüğü
Android TV
İşleme
Smart TV Özellikleri
Tuner/Alım/İletim
Güç
Ses
Bağlantı
Desteklenen HDMI video özellikleri
Multimedya Uygulamaları
Tasarım
Boyutlar
Aksesuarlar
AB Enerji kartı
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