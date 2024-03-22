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    LED

    4K Ambilight TV

    43PUS8309/62
    Genel Derecelendirme / 5
    • 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV
      -{discount-value}
      Energy Label Europe G here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 76.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      43PUS8309/62
      Genel Derecelendirme / 5

      4K Ambilight TV

      Bir sonraki TV'nizden daha fazlasını mı istiyorsunuz? Bu 4K UHD Ambilight TV, ultra net görüntü, üstün Dolby Atmos ses ve Ambilight heyecanını sunuyor. Artık oyunlar daha epik, filmler daha gerçekçi! Ayrıca müziğe göre değişen ışık gösterisini unutmayın. Tüm faydaları görün

      LED 4K Ambilight TV

      4K Ambilight TV

      Bir sonraki TV'nizden daha fazlasını mı istiyorsunuz? Bu 4K UHD Ambilight TV, ultra net görüntü, üstün Dolby Atmos ses ve Ambilight heyecanını sunuyor. Artık oyunlar daha epik, filmler daha gerçekçi! Ayrıca müziğe göre değişen ışık gösterisini unutmayın. Tüm faydaları görün

      4K Ambilight TV

      Bir sonraki TV'nizden daha fazlasını mı istiyorsunuz? Bu 4K UHD Ambilight TV, ultra net görüntü, üstün Dolby Atmos ses ve Ambilight heyecanını sunuyor. Artık oyunlar daha epik, filmler daha gerçekçi! Ayrıca müziğe göre değişen ışık gösterisini unutmayın. Tüm faydaları görün

      LED 4K Ambilight TV

      4K Ambilight TV

      Bir sonraki TV'nizden daha fazlasını mı istiyorsunuz? Bu 4K UHD Ambilight TV, ultra net görüntü, üstün Dolby Atmos ses ve Ambilight heyecanını sunuyor. Artık oyunlar daha epik, filmler daha gerçekçi! Ayrıca müziğe göre değişen ışık gösterisini unutmayın. Tüm faydaları görün

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        LED

        4K Ambilight TV

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        4K Ambilight TV

        Yalnızca izlemeyin, keyfini çıkarın.

        • 108 cm (43 inç) AMBILIGHT TV
        • Pixel Precise Ultra HD
        • Titan OS akıllı platform
        • Dolby Atmos ses kalitesi
        Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV.

        Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV.

        Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.

        Ultra net ve canlı görüntü.

        Ultra net ve canlı görüntü.

        Bu 4K (UHD) LED Ambilight TV'de izlediğiniz her içeriği çok seveceksiniz. Philips Pixel Precise Ultra HD motoru, görüntü kalitesini optimize ederek ultra net görüntüler, zengin renkler ve akıcı hareketler sunar. Her zaman, mümkün olan en iyi görüntüleme deneyimini yaşarsınız.

        Kolayca bulun. TITAN OS.

        Kolayca bulun. TITAN OS.

        Yeni TITAN OS akıllı TV platformumuzla sevdiğiniz içerikleri daha hızlı ve daha kolayca bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.

        Sinematik ses kalitesi için Dolby Atmos.

        Sinematik ses kalitesi için Dolby Atmos.

        Dolby Atmos, etrafınızdaki ve üstünüzdeki alana ses efektlerini ileterek sizi daha derine çeker. İster yukarıdan uçan uzay gemileri, ister arkadan gizli gizli gelen adımlar olsun, kendinizi aksiyonun tam ortasında hissedersiniz.

        Oyun oynamak için ideal. VRR ve tüm konsollarda düşük veri gecikmesi.

        Oyun oynamak için ideal. VRR ve tüm konsollarda düşük veri gecikmesi.

        HDMI 2.1, hızlı oyun deneyimi ve kusursuz grafiklerle konsolunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. VRR desteklenir ve konsolunuzu açtığınızda düşük veri gecikmesi ayarı otomatik olarak etkinleşir. Ambilight'ın oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar.

        Sesli asistanlarla uyumlu.

        Sesli asistanlarla uyumlu.

        Sesli asistanlar arasından seçim yapabilirsiniz! Uzaktan kumandanızdaki Alexa düğmesine basarak film ve programlar bulmak, öneriler almak, uyumlu akıllı ev cihazlarını yönlendirmek ve daha fazlası için sesinizi kullanabilirsiniz. TV'nizi Google akıllı hoparlörler aracılığıyla da kontrol edebilirsiniz.

        Geri dönüştürülmüş plastikli uzaktan kumanda. Çevreye duyarlı ambalaj.

        Bu Ambilight TV'nin ince stantı, altına soundbar yerleştirilebilecek kadar büyüktür ve TV izlemediğinizde Ambilight'ı anlık ortam aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. TV uzaktan kumandasında geri dönüştürülmüş plastik kullanılmıştır, ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılır ve içindeki ilaveler geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Özellikleri
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme ışık modu
          • Ambilight Müzik
          • AmbiSleep
          • Gün Doğumu Alarmı
          • Ambilight FTI Animasyonu
          Ambilight Versiyonu
          3 taraflı

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          43  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          108  cm
          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          Fotoğraf motoru
          Pixel Precise Ultra HD

        • Ekran giriş çözünürlüğü

          Çözünürlük - Yenileme hızı
          • 640x480 - 60 Hz
          • 576p - 50 Hz
          • 720p - 50 Hz, 60 Hz
          • 1920x1080p -24/25/30/50/60 Hz
          • 2560x1440 - 60 Hz
          • 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Hz

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Var
          Teletext
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          HEVC desteği
          Var

        • Smart TV

          SmartTV uygulamaları*
          • Netflix
          • HBO
          • YouTube
          • Amazon Prime Video
          • TITAN kanalı
          • NFT uygulaması*
          • STB Kumanda Uygulaması
          İS
          TITAN OS
          Bellek boyutu (Flash)*
          8 GB

        • Smart TV Özellikleri

          Kullanıcı Etkileşimi
          Ekran yansıtma
          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Sesli asistan*
          Dahili Amazon Alexa
          Akıllı Ev deneyimi
          • Amazon Alexa ile çalışır
          • Google asistan ile çalışır

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
          Müzik Çalma Formatları
          MP3, WAV, AAC, FLAC
          Altyazı Formatları Desteği
          SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20 W
          Hoparlör yapılandırması
          2 x 10 W tam aralıklı hoparlör
          Codec
          • Dolby Digital
          • Dolby Atmos
          • DTS:X
          Ses Geliştirme
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Net Konuşma Sesleri
          • A.I. Ses
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • Gece Modu
          • Ses Kişiselleştirme

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          3
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          USB sayısı
          2
          Kablosuz bağlantı
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          • Bluetooth 5.2
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          HDMI ARC
          HDMI1'de bulunur
          HDMI 2.1 özellikleri
          • HDMI 1 üzerinden eARC
          • EARC / VRR / ALLM desteklenir
          EasyLink 2.0
          • Philips TV/SB için HDMI-CEC
          • TV arayüzü üzerinden harici ayar

        • Desteklenen HDMI video özellikleri

          Oyun
          • ALLM
          • HDMI VRR
          HDR
          • HLG
          • HDR10
          • HDR10+ Uyumlu

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          1828891
          SDR için enerji sınıfı
          G
          SDR için açık mod güç talebi
          54  Kwh/1000 sa
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık mod güç talebi
          111  Kwh/1000 sa
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Ağa bağlı bekleme modu
          2,0  W
          Kullanılan panel teknolojisi
          LED LCD

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          0,5 W'tan daha az
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Eco modu
          • Işık sensörü

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 x AAA Pil
          • Masa üstü stant
          • Güç kablosu
          • Hızlı Kullanım Kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Mat siyah çerçeve
          Stant tasarımı
          Siyah kemerli standlar

        • Boyutlar

          2 stant arasındaki mesafe
          782  mm
          Duvara montaja uyumlu
          100 x 200 mm
          Stantsız olarak TV (G x Y x D)
          963 x 571 x 78 mm
          Stantla birlikte TV (G x Y x D)
          963 x 630 x 242 mm
          Ambalaj kutusu (G x Y x D)
          1070 x 145 x 650 mm
          TV'nin stantsız ağırlığı
          8,5 kg
          TV'nin stantlı ağırlığı
          8,9 kg
          Ambalajla birlikte ağırlık
          10,7 kg

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            Yorumlar

            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp
            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
            • Sesli kontrol hizmetlerinin kullanılabilirliği ve işlevleri ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir.

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