4K Ambilight TV
Bir sonraki TV'nizden daha fazlasını mı istiyorsunuz? Bu 4K UHD Ambilight TV, ultra net görüntü, üstün Dolby Atmos ses ve Ambilight heyecanını sunuyor. Artık oyunlar daha epik, filmler daha gerçekçi! Ayrıca müziğe göre değişen ışık gösterisini unutmayın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
4K Ambilight TV
Bir sonraki TV'nizden daha fazlasını mı istiyorsunuz? Bu 4K UHD Ambilight TV, ultra net görüntü, üstün Dolby Atmos ses ve Ambilight heyecanını sunuyor. Artık oyunlar daha epik, filmler daha gerçekçi! Ayrıca müziğe göre değişen ışık gösterisini unutmayın. Tüm faydaları görün
4K Ambilight TV
Bir sonraki TV'nizden daha fazlasını mı istiyorsunuz? Bu 4K UHD Ambilight TV, ultra net görüntü, üstün Dolby Atmos ses ve Ambilight heyecanını sunuyor. Artık oyunlar daha epik, filmler daha gerçekçi! Ayrıca müziğe göre değişen ışık gösterisini unutmayın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
4K Ambilight TV
Bir sonraki TV'nizden daha fazlasını mı istiyorsunuz? Bu 4K UHD Ambilight TV, ultra net görüntü, üstün Dolby Atmos ses ve Ambilight heyecanını sunuyor. Artık oyunlar daha epik, filmler daha gerçekçi! Ayrıca müziğe göre değişen ışık gösterisini unutmayın. Tüm faydaları görün
4K Ambilight TV
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Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.
Bu 4K (UHD) LED Ambilight TV'de izlediğiniz her içeriği çok seveceksiniz. Philips Pixel Precise Ultra HD motoru, görüntü kalitesini optimize ederek ultra net görüntüler, zengin renkler ve akıcı hareketler sunar. Her zaman, mümkün olan en iyi görüntüleme deneyimini yaşarsınız.
Yeni TITAN OS akıllı TV platformumuzla sevdiğiniz içerikleri daha hızlı ve daha kolayca bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.
Dolby Atmos, etrafınızdaki ve üstünüzdeki alana ses efektlerini ileterek sizi daha derine çeker. İster yukarıdan uçan uzay gemileri, ister arkadan gizli gizli gelen adımlar olsun, kendinizi aksiyonun tam ortasında hissedersiniz.
HDMI 2.1, hızlı oyun deneyimi ve kusursuz grafiklerle konsolunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. VRR desteklenir ve konsolunuzu açtığınızda düşük veri gecikmesi ayarı otomatik olarak etkinleşir. Ambilight'ın oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar.
Sesli asistanlar arasından seçim yapabilirsiniz! Uzaktan kumandanızdaki Alexa düğmesine basarak film ve programlar bulmak, öneriler almak, uyumlu akıllı ev cihazlarını yönlendirmek ve daha fazlası için sesinizi kullanabilirsiniz. TV'nizi Google akıllı hoparlörler aracılığıyla da kontrol edebilirsiniz.
Bu Ambilight TV'nin ince stantı, altına soundbar yerleştirilebilecek kadar büyüktür ve TV izlemediğinizde Ambilight'ı anlık ortam aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. TV uzaktan kumandasında geri dönüştürülmüş plastik kullanılmıştır, ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılır ve içindeki ilaveler geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Ekran giriş çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Smart TV
Smart TV Özellikleri
Multimedya Uygulamaları
Ses
Bağlantı
Desteklenen HDMI video özellikleri
AB Enerji kartı
Güç
Aksesuarlar
Tasarım
Boyutlar
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