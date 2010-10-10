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    Profesyonel LED LCD TV

    40HFL7382A/10
    Genel Derecelendirme / 5
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      -{discount-value}

      Profesyonel LED LCD TV

      40HFL7382A/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Hareketin parçası olun!

      Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED LCD TV

      Hareketin parçası olun!

      Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Hareketin parçası olun!

      Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED LCD TV

      Hareketin parçası olun!

      Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Profesyonel LED LCD TV

        Profesyonel LED LCD TV

        - {discount-value}

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        Hareketin parçası olun!

        son derece ince tasarıma sahip Ambilight ile

        • 40 inç Signature
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Ambilight Spectra 2 izleme deneyimini genişletir

        Ambilight Spectra 2 izleme deneyimini genişletir

        Ambilight Spectra 2 ile izleme deneyiminize yeni boyutlar ekleyin. Bu patentli Philips teknolojisi TV'nin her 2 yanından olmak üzere ekranın arkasından duvara bir ışık huzmesi yansıtarak ekranı daha da genişletir. Ambilight, TV'nin etrafındaki ışığın rengini ve parlaklığını görüntüye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve üstün bir izleme deneyimi sağlar. Ambilight Spectra 2 ile filmler gerçek gibidir!

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

        Mükemmel hareket netliği için 100Hz Clear LCD 2 ms performans

        Mükemmel hareket netliği için 100Hz Clear LCD 2 ms performans

        100Hz Clear LCD, hareketli görüntülerde üstün bir netlik sağlar. Çift Oynatım Hızı Eklentisi, hareketli görüntülerin netliğini geleneksel LCD netliğinin iki katından fazla artırarak 2 milisaniyelik tepki süresi performansı sağlar. Artık, hareketli sahnelerde bile net görüntülerin keyfini çıkarabileceksiniz.

        Entegre Bağlantı Paneli

        Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

        Ekranda karşılama mesajı

        TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

        Ses kısıtlaması

        Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sesten rahatsız olmasını engeller.

        Kurulum menüsü kilitleme

        Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

        Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

        Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

        Programlanabilir Kanal Açma

        Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

        Gelişmiş EPG ve kanal listesi

        İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.

        Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi

        Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight ışık sistemi
          LED geniş renk
          Işık Kısma Fonksiyonu
          Manuel ve Işık Sensörü ile

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          Geniş Ekran
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          40  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          102  cm
          Renkli kabin
          Siyah kabinli fırçalanmış gümüş dekoratif ön yüz
          Parlaklık
          450  cd/m²
          Görüntü geliştirme
          • Aktif Kontrol + Işık sensörü
          • Dijital Parazit Azaltma
          • Işık Geçiş İyileştiricisi
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • 100 Hz Clear LCD
          • HD Doğal Hareket
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Dinamik ekran kontrastı
          500.000:1
          Tepki süresi (tipik)
          2  ms
          İzleme açısı
          176º (Y) / 176º (D)
          Parlaklık tepe oranı
          65  %
          Ekran geliştirme
          Yansıma önleyici ekran
          Renk işleme
          4 trilyon renk (14bit RGB)

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Girişi
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • Hiperbant
          • S Kanalı
          • UHF
          • VHF
          TV sistemi
          DVB COFDM 2K/8K
          Dijital TV
          • DVB Karasal *
          • DVB-C MPEG4*
          • DVB-T MPEG4*
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Kullanılabilirlik

          Çocuk Koruması
          Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
          Kurulum Kolaylığı
          • Program Adı
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Sıralama
          Kullanım Kolaylığı
          • Akıllı Görüntü
          • Akıllı Ses
          Saat
          Uyku Zamanlayıcısı
          Comfort
          • Otel özellikleri
          • Karşılama mesajı
          • Ses kısıtlaması
          Ekran Format Ayarları
          • 16:9 film genişletme
          • Geniş Ekran
          • Süper Büyütme
          • ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
          • Otomatik Format
          Multimedya
          Otomatik USB durdurucu
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          Teletekst
          1200 sayfa Yardımlı Metin
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20W (2x10W)
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Dinamik Bas Geliştirme
          • Incredible Surround
          • Tiz ve Bas Kontrolü
          Ses Sistemi
          • Mono
          • Stereo
          • Nicam Stereo

        • Bağlantı

          Ses Çıkışı - Dijital
          Koaksiyel (cinch)
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          Ön / Yan bağlantılar
          USB
          Ext 1 Scart
          • Sol/Sağ Ses
          • RGB
          HDMI 1
          HDMI v1.3
          Ext 2 Scart
          • Sol/Sağ Ses
          • RGB
          HDMI 2
          HDMI v1.3
          Diğer bağlantılar
          • Kulaklık çıkışı
          • PC Ses girişi
          HDMI 3
          HDMI v1.3
          Ext 3
          • Sol/Sağ Ses girişi
          • YPbPr

        • Güç

          Şebeke elektriği
          220 - 240V, 50/60 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 40 °C
          Bekleme modunda güç tüketimi
          &lt; 0,15 W
          Güç tüketimi (tipik)
          84  W
          Kapalı mod güç tüketimi
          &lt; 0,01
          Yıllık enerji tüketimi
          122,64  kW·s
          Kurşun mevcudiyeti
          Evet*

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Dönebilen masaüstü standı
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti Belgesi
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          Kurulum kumandası 22AV8573/00

        • Boyutlar

          Kutu derinliği
          158  mm
          Ürün ağırlığı
          13  kg
          Set Genişliği
          966  mm
          Set genişliği (stant ile)
          966  mm
          Duvara montaja uyumlu
          200 x 200 mm
          Kutu yüksekliği
          682  mm
          Kutu genişliği
          1150  mm
          Set Yüksekliği
          593  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          18,5  kg
          Set Derinliği
          41,5  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          641  mm
          Set derinliği (stant ile)
          242  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          16  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Eğilebilir masaüstü stand
        • Garanti belgesi

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            Yorumlar

            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
            • Yıllık enerji tüketimi, tipik güç tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün alınarak hesaplanır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
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