Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Güç kablosu
- Eğilebilir masaüstü stand
- Garanti belgesi
Hareketin parçası olun!
Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hareketin parçası olun!
Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Hareketin parçası olun!
Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hareketin parçası olun!
Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Profesyonel LED LCD TV
Toplam:
Ambilight Spectra 2 ile izleme deneyiminize yeni boyutlar ekleyin. Bu patentli Philips teknolojisi TV'nin her 2 yanından olmak üzere ekranın arkasından duvara bir ışık huzmesi yansıtarak ekranı daha da genişletir. Ambilight, TV'nin etrafındaki ışığın rengini ve parlaklığını görüntüye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve üstün bir izleme deneyimi sağlar. Ambilight Spectra 2 ile filmler gerçek gibidir!
Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.
100Hz Clear LCD, hareketli görüntülerde üstün bir netlik sağlar. Çift Oynatım Hızı Eklentisi, hareketli görüntülerin netliğini geleneksel LCD netliğinin iki katından fazla artırarak 2 milisaniyelik tepki süresi performansı sağlar. Artık, hareketli sahnelerde bile net görüntülerin keyfini çıkarabileceksiniz.
Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.
TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.
Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sesten rahatsız olmasını engeller.
Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.
Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.
Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.
İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.
Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Ses
Bağlantı
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
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