Sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi için NVIDIA G-SYNC™

NVIDIA G-SYNC™ en sorunsuz ve hızlı oyun deneyimini sunan, çığır açan, yeni bir ekran teknolojisidir. G-SYNC™ tarafından sunulan bu devrim niteliğindeki performans, ekran yenileme hızını GeForce GTX destekli bilgisayarınızın GPU'su ile senkronize ederek sağlanmaktadır. Bu sayede ekranın donması gibi sorunlar ortadan kaldırılırken, takılma ve giriş gecikmesi gibi sorunlar en aza indirilir. Sonuç olarak sahneler gecikme olmadan görüntülenir, nesneler daha keskin görünür ve oyun oynarken hiçbir teknik sorun yaşamamanız sağlanır. Böylece, mükemmel görüntü deneyiminin ve ciddi rekabet avantajının tadını çıkarabilirsiniz.