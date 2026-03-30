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  • Yaşayacağınız en sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi
  • Yaşayacağınız en sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi
  • Energy Label Europe B
    Yaşayacağınız en sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi
  • Yaşayacağınız en sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi
  • Yaşayacağınız en sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi
  • Yaşayacağınız en sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi

Üretimden kaldırıldı

BrillianceNVIDIA G-SYNC™ teknolojili LCD monitör

272G5DYEB/00

Yaşayacağınız en sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi
Rekabete daha önce hiç olmadığı gibi hakim olun. NVIDIA G-SYNC™ teknolojisi bulunan Philips 27 inç 272G5DYEB oyun monitörü oyunların takılmasını önlüyor ve şimdiye kadarki en sorunsuz ve hızlı oyun deneyimini sunuyor.
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NVIDIA G-SYNC™ teknolojisi

Yaşayacağınız en sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi

  • G Line

  • 144 Hz

  • 68,6 cm (27 inç)

Sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi için NVIDIA G-SYNC™

Sorunsuz ve hızlı oyun deneyimi için NVIDIA G-SYNC™

NVIDIA G-SYNC™ en sorunsuz ve hızlı oyun deneyimini sunan, çığır açan, yeni bir ekran teknolojisidir. G-SYNC™ tarafından sunulan bu devrim niteliğindeki performans, ekran yenileme hızını GeForce GTX destekli bilgisayarınızın GPU'su ile senkronize ederek sağlanmaktadır. Bu sayede ekranın donması gibi sorunlar ortadan kaldırılırken, takılma ve giriş gecikmesi gibi sorunlar en aza indirilir. Sonuç olarak sahneler gecikme olmadan görüntülenir, nesneler daha keskin görünür ve oyun oynarken hiçbir teknik sorun yaşamamanız sağlanır. Böylece, mükemmel görüntü deneyiminin ve ciddi rekabet avantajının tadını çıkarabilirsiniz.

Ultra pürüzsüz muhteşem görüntüler için 144 Hz en yüksek yenileme

Ultra pürüzsüz muhteşem görüntüler için 144 Hz en yüksek yenileme

Yoğun mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Gecikmesiz pürüzsüz görüntülere sahip bir ekran görüntülemek istersiniz. Bu Philips ekranı standart bir ekrandan 2,4x hızlı bir şekilde ekranı saniyede 144 kat genişletebilir. Daha düşük bir erkan hızı düşmanlarınızı ekranınıza farklı noktalardan atlarken görmenize yol açar ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 144 Hz çerçeve hızı ile düşman hareketini ultra pürüzsüz şekilde gösteren ekranda bu kritik görüntüleri ekranda görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve erkan kaldırması ile bu Ekranı mükemmel oyun partnerinizdir

SmartResponse: Oyun hızını artıran 1 ms'lik tepki süresi

SmartResponse: Oyun hızını artıran 1 ms'lik tepki süresi

SmartResponse, tepki sürelerini hızlı tepki gerektiren oyunlar ve filmler gibi özel uygulama gereksinimlerine göre otomatik olarak ayarlayarak titreşimsiz, aralıksız ve gölgesiz görüntüler üreten özel bir Philips teknolojisidir.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin Windows 7 veya üzeri olduğundan emin olun. Grafik kartı ise NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU veya üzeri ve son sürücüye güncellenmiş olmalıdır.

  2. G-Sync modu, ULMB modu ve 3D Vision modu aynı anda kullanılamaz. Bu modlardan biri etkinse diğer ikisinin devre dışı olması gerekir.

  3. ULMB sadece 85 Hz, 100 Hz ve 120 Hz sinyallerinde etkindir. 3D Vision sadece 100 Hz ve 120 Hz sinyallerinde etkindir.

  4. G-SYNC™ özelliği için NVIDIA Graphics ve DisplayPort bağlantısı gereklidir. Lütfen daha fazla bilgi için www.geforce.com/g-sync adresine başvurun.

  5. 144 Hz performansıyla ilgili daha fazla soru için lütfen doğrudan kart satıcınıza başvurun.

  6. Telif Hakkı 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC ve 3D Vision; NVIDIA Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

  7. BATMAN: ARKHAM ORIGINS yazılımı Telif Hakkı 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. WB Games Montreal ve Splash Damage tarafından geliştirilmiştir. BATMAN ve tüm karakterler, ayırt edici özellikleri ve ilgili öğeler DC Comics'in ticari markalarıdır. Telif Hakkı 2013. Tüm Hakları Saklıdır.

  8. WB GAMES LOGO, WB SHIELD™ ve Telif Hakkı Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)