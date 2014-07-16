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Brilliance NVIDIA G-SYNC™ teknolojili LCD monitör

Üretimden kaldırıldı

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BrillianceNVIDIA G-SYNC™ teknolojili LCD monitör

272G5DYEB/00

Brilliance NVIDIA G-SYNC™ teknolojili LCD monitör

Üretimden kaldırıldı

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Yazılımlar ve sürücüler

Sürücüler windows 8 - English (US)

  • sürüm: 272G5DY
  • ZIP dosya, 28.3 kB
  • 16 July 2014

Sürücüler windows 7 - English (US)

  • sürüm: 272G5DY
  • ZIP dosya, 28.3 kB
  • 16 July 2014

Kılavuzlar ve Belgeler

Tco onaylı bildirim - English (US)

  • PDF dosya, 86.9 kB
  • 31 May 2023

Enerji etiketi

  • PDF dosya, 235 kB
  • 30 May 2023

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