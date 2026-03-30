2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
271P4QPJEB/00
P Line
68,6 cm (27 inç)
Full HD ekran
PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı masadan uzaklaştığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan dahili bir "insan sensörüdür". Böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşürür ve monitörün kullanım ömrünü artırır
Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, İnternette gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş seyir açısı sağlayarak 90 derece dönme modunda bile net görüntüler verir.
DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlar. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekler. Bu yüksek performans ve sıfır gecikme süresiyle, en hızlı görüntülemeyi ve en yüksek yenileme hızlarını elde edersiniz: DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanımı için değil, zorlu oyunlar ve filmler, video düzenleme ve çok daha fazlası için de en iyi seçimdir. Çeşitli adaptörlerin kullanımıyla cihazlar arasında uyumluluk da sağlanır.
Yorumlar
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir