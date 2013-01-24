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Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik
Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Healthcare TV'lerin avantajlarından yararlanın. Hastalarınıza ücretli içerik sunun, bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik
Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Healthcare TV'lerin avantajlarından yararlanın. Hastalarınıza ücretli içerik sunun, bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün
Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik
Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Healthcare TV'lerin avantajlarından yararlanın. Hastalarınıza ücretli içerik sunun, bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik
Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Healthcare TV'lerin avantajlarından yararlanın. Hastalarınıza ücretli içerik sunun, bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün
Profesyonel LED TV
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.
SmartInfo, hastane ve sağlık bilgilerini hastalarınıza kolaylıkla sunmanızı sağlar. TV İntranet'e ya da İnternet'e bağlı olmasa bile hastalarınız bu etkileşimli hastane web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve kolaylıkla hastalarınızın en güncel bilgilerden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.
TV, Serial Xpress Protocol Easy ile tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcıların harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.
Bu TV sağlık kuruluşlarında kullanım için özel olarak tasarlanmış, şık bir beyaz uzaktan kumanda ile birlikte gelir. Sert yüzeyi ve yumuşak arka kısmı sayesinde bu kumanda kolaylıkla temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir. Bunun yanı sıra düşük pil kontrolü ve hırsızlık korumalı pil seçenekleri etkili hastane faaliyetlerine katkı sağlar.
Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.
Çoklu uzaktan kumanda özelliği her bir kumandanın yalnızca bir TV'yi çalıştırmasını sağlar. Aynı odada en fazla 14 tane TV bulunsa bile uzaktan kumandalar karşılıklı parazit yapmaz.
Hemşire çağırma sistemi uyumluluğu Philips Sağlık TV'lerini kullanıcı/hasta için eğlence seçenekleri sağlamanın yanı sıra acil sağlık durumlarında kullanışlı erişim sağlayan, son derece entegre bir araç haline getirir.
Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.
Yönetici yerel kumanda kilidini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek TV'nin kontrol düğmeleri ile izinsiz olarak kullanılmasını önleyebilir ve otel sahiplerini ek yüklerden kurtarabilir.
Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.
Görüntü/Ekran
Ses
Tasarım
Tuner/Alım/İletim
Arka Bağlantı
Yan Bağlantı
Bağlantı Geliştirmeleri
Özellikler
Otel Özellikleri
Sağlık özellikleri
Multimedya
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar