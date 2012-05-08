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  • Full HD LED monitörle TV eğlencesi
  • Full HD LED monitörle TV eğlencesi
  • Full HD LED monitörle TV eğlencesi
  • Full HD LED monitörle TV eğlencesi
  • Full HD LED monitörle TV eğlencesi
  • Full HD LED monitörle TV eğlencesi
  • Full HD LED monitörle TV eğlencesi
  • Full HD LED monitörle TV eğlencesi

Üretimden kaldırıldı

LCD monitör, LED arka aydınlatma

231TE4LB/00

4
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Full HD LED monitörle TV eğlencesi
Philips Motivo Full HD ekranla muhteşem multimedya performansını keşfedin. Dijital TV tuneri, HDMI girişi ve güçlü sesiyle bu ekran harika bir seçimdir.
Tüm avantajları görüntüleyin

DTV tuner ile

Full HD LED monitörle TV eğlencesi

  • Motivo

  • 58,4 cm (23 inç)

  • Full HD ekran

Doğal renkler için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

PC monitörünüzden TV izlemek için entegre dijital TV tuneri

Farklı kaynaklardan yüksek kaliteli TV sinyali alıp görüntüleyen, monitöre entegre dijital TV tuneri.

1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran

1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran

Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

kaliteli göruntu

Monitör kaliteli hertürlü gereksinimi karşılıyor,yani hem tv.hem monitor renkleri net ve yerinde veriyor.gecikmesi yok.en büyük eksisi HDMI girişi tek pc bağlı su an decoderi baglayamiyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 231TE4LB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 231TE4LB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

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