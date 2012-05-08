2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Motivo
58,4 cm (23 inç)
Full HD ekran
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Farklı kaynaklardan yüksek kaliteli TV sinyali alıp görüntüleyen, monitöre entegre dijital TV tuneri.
Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
waterquenn
08/05/2012
Türkiye
kaliteli göruntu
Monitör kaliteli hertürlü gereksinimi karşılıyor,yani hem tv.hem monitor renkleri net ve yerinde veriyor.gecikmesi yok.en büyük eksisi HDMI girişi tek pc bağlı su an decoderi baglayamiyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 231TE4LB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 231TE4LB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır