Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Güç kablosu
- Eğilebilir masaüstü stand
- Garanti belgesi
Konuklarınızı etkileyin
İnce ve enerji tasarruflu LED TV ile en iyi görüntüleme deneyimi. Konuklarınızın özel içerik satın almalarını ve zahmetsiz kurulum için en yeni uzaktan teknolojiyi kullanmalarını sağlayın.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuklarınızı etkileyin
İnce ve enerji tasarruflu LED TV ile en iyi görüntüleme deneyimi. Konuklarınızın özel içerik satın almalarını ve zahmetsiz kurulum için en yeni uzaktan teknolojiyi kullanmalarını sağlayın.
Konuklarınızı etkileyin
İnce ve enerji tasarruflu LED TV ile en iyi görüntüleme deneyimi. Konuklarınızın özel içerik satın almalarını ve zahmetsiz kurulum için en yeni uzaktan teknolojiyi kullanmalarını sağlayın.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuklarınızı etkileyin
İnce ve enerji tasarruflu LED TV ile en iyi görüntüleme deneyimi. Konuklarınızın özel içerik satın almalarını ve zahmetsiz kurulum için en yeni uzaktan teknolojiyi kullanmalarını sağlayın.
Profesyonel LED TV
Toplam:
Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.
Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.
Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.
ThemeTV Lite konuklara, kendi dillerindeki kanalları, haberleri ve otel bilgilerini interaktif eğlence sistemine gerek olmadan rahatça bulmaları için konuk menüsünde gezinme şansı veren kolay anlaşılır bir kullanıcı arabirimi sunar.
Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı tanır. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltmanın başka bir yoludur.
Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.
SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.
SmartInfo, ziyaretçilerinize Hotel Info üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. Ziyaretçileriniz, düzenli olarak güncellenen ve ziyaretçilerinizin otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar olmasını sağlayan otel bilgi sayfalarına erişebilir.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Sağlık
Multimedya Uygulamaları
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Boyutlar
Aksesuarlar
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