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    Profesyonel LED TV

    22HFL2819P/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güç tasarruflu LED teknolojisiyle Güç tasarruflu LED teknolojisiyle Güç tasarruflu LED teknolojisiyle
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      Profesyonel LED TV

      22HFL2819P/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

      Bu enerji tasarruflu Hospitality TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Profesyonel LED TV

      Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

      Bu enerji tasarruflu Hospitality TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

      Bu enerji tasarruflu Hospitality TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Profesyonel LED TV

      Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

      Bu enerji tasarruflu Hospitality TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

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        Profesyonel LED TV

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güç tasarruflu LED teknolojisiyle

        avantajlı, modern tasarım

        • 22 inç Stüdyo
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın

        Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın

        TV seti her açıldığında bir karşılama sayfası görüntülenir. Kurulum sırasında .png formatındaki basit ve karşılama görüntüsüyle karşılama sayfası kolayca markalı hale getirilebilir ve özelleştirilebilir.

        Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

        Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

        Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

        Multimedya oynatımı için USB

        Multimedya oynatımı için USB

        Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

        Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV

        LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve canlı renklerle düşük güç tüketimi ve güzel görüntülerin tadını çıkarabilirsiniz.

        Hapishaneler için idealdir

        Bu Otel TV'de iletişimi kontrol etmek için özel bir Hapishane Modu ayarı bulunmaktadır. Bu Gelişmiş Güvenlik Modu ile Teletekst, Elektronik Program Rehberi, Altyazılar ve USB portları gibi hapishane ortamında kullanılması istenmeyen belirli ayarlar devre dışı bırakılır.

        Gizli malzemeleri ortaya çıkaran şeffaf arka kapak

        Şeffaf arka kapak, TV setinin içindeki gizli malzemeleri ortaya çıkarır. Hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki kurulumlar için idealdir.

        Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi

        Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

        Konukların rahatsız olmaması için gelişmiş ses düzeyi kontrolü

        Gelişmiş ses düzeyi kontrolü sayesinde TV'nin açılıştaki ses düzeyini ayarlayabilir ve TV setinin izin verilen ses düzeyi aralığını önceden tanımlayabilirsiniz; böylece aşırı ses düzeyi ayarlarının ve yan odadaki konukların rahatsız olmasının önüne geçilmiş olur.

        Joystick kumanda kilidi ile izinsiz kullanımı önleyin

        Yönetici joystick kumanda kilidini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek TV'nin joystick ile izinsiz olarak kullanılmasını önleyebilir ve otel sahiplerini ek yüklerden kurtarabilir.

        Kurulum menüsü kilitleme

        Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden kurulum maliyetlerini önlemek için kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmışlardır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED Full HD
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          55  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          22  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Parlaklık
          250  cd/m²
          İzleme açısı
          170º (Y) / 160º (D)
          Kontrast oranı (tipik)
          1000:1
          Tepki süresi (tipik)
          5  ms
          Görüntü güçlendirme
          • Digital Crystal Clear
          • 100 Hz Perfect Motion Rate

        • Ses

          Ses çıkışı Gücü
          5 (2x2,5)  W
          Hoparlörler
          • 2,0
          • Alttan Çıkışlı
          Ses Özellikleri
          • Ekolayzır
          • Balance
          • AVL

        • Tasarım

          Ön Renk
          Siyah
          Özellikler
          Şeffaf arka kapak

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/C
          Analog TV
          • PAL
          • SECAM
          Kanal sayısı
          1000

        • Arka Bağlantı

          Anten
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.3
          Dijital Ses çıkışı
          Koaksiyel (SPDIF)
          Scart
          • CVBS
          • RGB
          • SVHS
          VGA girişi
          15 pimli D-sub

        • Yan Bağlantı

          Ortak Arayüz Yuvası
          CI+ 1.3
          AV girişi
          CVBS+Sol/Sağ (Cinch)
          Kulaklık çıkışı
          Mini Jak
          USB1
          USB 2.0

        • Özellikler

          Dijital hizmetler
          • 8d EPG
          • MHEG
          • Teletekst
          Kolay kullanım
          • Görüntü Tarzı
          • Ses Tarzı

        • Otel Özellikleri

          Otel modu
          • Joystick Kumanda Kilidi
          • Menü kilidi
          • Kurulum Menüsü Kilidi
          • Ses kısıtlaması
          Hapishane modu
          • yüksek güvenlik modu
          • TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
          Markanız
          Karşılama Logosu
          Kopyalama ve Bellenimi güncelleme
          USB üzerinden
          Zamanlayıcı
          • Kapanma Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Alarmı
          • Kanalda Uyandırma
          Kanallar
          • Birleştirilmiş Liste
          • Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
          Kontrol
          Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
          Hırsızlık Önleyici
          • Pil Hırsız Koruması
          • Kensington Kilidi

        • Sağlık özellikleri

          Kontrol
          Çoklu Uzaktan Kumanda
          Kullanılabilirlik
          Kulaklık çıkışı

        • Multimedya

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Video oynatma desteği
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • Formatlar: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          Altyazı formatları desteği
          • SRT
          • SSA SUB
          Müzik formatları desteği
          • MP3
          • AAC
          Resim formatları desteği
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü
          30 Hz'de 1920x1080p'ye kadar

        • Aksesuarlar

          Dahil
          • Uzaktan Kumanda 22AV1407A/12
          • 2x AAA Pil
          • Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
          • Masa Üstü Standı
          • Garanti Belgesi
          İsteğe bağlı
          Kurulum RC 22AV8573/00

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240V; 50-60 Hz
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          17  W
          Yıllık enerji tüketimi
          24  kW·s
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Ekonomik mod
          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 45 °C

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          516  mm
          Set Yüksekliği
          317  mm
          Set Derinliği
          35/43  mm
          Set genişliği (stand ile)
          516  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          352  mm
          Set derinliği (stand ile)
          134  mm
          Ürün ağırlığı
          2,8  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          3,0  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          • 75 x 75 mm
          • M4

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kontrol
        • Garanti belgesi
        • Masa üstü stand

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            • Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
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