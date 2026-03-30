ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Yüksek performanslı IPS ekran
  • Yüksek performanslı IPS ekran
  • Yüksek performanslı IPS ekran
  • Yüksek performanslı IPS ekran

Üretimden kaldırıldı

IPS LCD monitör, LED arka aydınlatma

227E4QHSD/00

Yüksek performanslı IPS ekran
Bu zarif ve ince tasarımlı IPS geniş ekranda muhteşem LED görüntülerin tadını çıkarın. HDMI ve SmartImage lite gibi özellikleriyle, mükemmel bir seçim!
Tüm avantajları görüntüleyin

canlı ve parlak görüntüler için

Yüksek performanslı IPS ekran

  • E Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD ekran

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır; böylece hemen hemen her açıdan, 90 derecelik Pivot modunda bile TV izleyebilirsiniz! Standart TN panellerden farklı olarak IPS ekranlar, size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

SmartImage Lite ile gelişmiş LCD görüntüleme deneyimi

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz eden, patentli ve öncü Philips teknolojilerinin olağanüstü bir birleşimidir. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage Lite kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini geliştirerek mükemmel bir ekran performansı sağlar; bunları tek bir düğmeye basılmasıyla, gerçek zamanlı olarak yapar.

Full HD eğlence için HDMI-ready

Full HD eğlence için HDMI-ready

HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları