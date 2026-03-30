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Üretimden kaldırıldı

BrillianceLCD monitör, LED arka aydınlatma

19S4LCB/00

Sürdürülebilir verimlilik
Philips ergonomik LED ekran %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur.
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enerji tasarruflu ergonomik LED ekran ile

Sürdürülebilir verimlilik

  • S Line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024

LED teknolojisi doğal renkler sağlar

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar

SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir monitör ayağıdır. Ayak, maksimum konfor sağlaması için yana yatabilir, eğilebilir ve çeşitli açılara döndürülebilir. Yüksekliği ayarlanabilir stant, ideal görüntüleme seviyesini garanti ederek yorgun geçen bir günün fiziksel gerginliğini azaltırken kablo düzenleme özelliğiyse kablolardan kaynaklanan dağınıklığı azaltarak çalışma alanını düzenli tutar.

Düşük çerçeve-masa yüksekliğiyle maksimum okuma konforu

Düşük çerçeve-masa yüksekliğiyle maksimum okuma konforu

Gelişmiş SmartErgoBase sayesinde Philips monitörü neredeyse masa seviyesine kadar alçaltarak rahat görüş açısı sağlanır. Düşük çerçeve-masa yüksekliği bilgisayarda çalışırken bifokal, trifokal veya progresif camlı gözlük kullananlar için çok uygundur. Ayrıca boyu farklı uzunluklardaki kullanıcıların uygun açıyı ve yüksekliği ayarlamasına imkan vererek yorgunluğu ve gerginliği azaltır.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. EPEAT Gold, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.