• Cildiniz küçük miktarda kızarıklık gösterebilir ve/veya iğnelenebilir, karıncalanabilir veya cildinizin ısısı artabilir. Bu reaksiyon kısa sürede kaybolur.

• Cildiniz kuruyabilir veya kaşınabilir. Etkilenen bölgeyi buz paketi veya ıslak bez ile soğutarak bu yan etkiyi geçirebilirsiniz. Kuruluk devam ederse kokusuz bir nemlendirici de sürebilirsiniz.

Not: Nadir görülen yan etkilerin tam listesi için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun. Daha fazla destek için lütfen bizimle iletişime geçin.