Philips Lumea'nızı talimatlarımıza göre kullanırsanız hiçbir ciddi yan etki görmezsiniz. Ancak aşağıda listelenmiş bazı cilt reaksiyonlarını yaşayabilirsiniz.
Philips Lumea'yı kullanmanın yan etkisi var mıdır?
Philips Lumea'nın sık görülen yan etkileri
• Cildiniz küçük miktarda kızarıklık gösterebilir ve/veya iğnelenebilir, karıncalanabilir veya cildinizin ısısı artabilir. Bu reaksiyon kısa sürede kaybolur.
• Cildiniz kuruyabilir veya kaşınabilir. Etkilenen bölgeyi buz paketi veya ıslak bez ile soğutarak bu yan etkiyi geçirebilirsiniz. Kuruluk devam ederse kokusuz bir nemlendirici de sürebilirsiniz.
Not: Nadir görülen yan etkilerin tam listesi için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun. Daha fazla destek için lütfen bizimle iletişime geçin.