KOBİ'ler için optimize edildi. Başarı için tasarlandı.
Philips Monitörleri olarak KOBİ'lerin özel ihtiyaçlarını yakından tanıyoruz. Gelişmiş ekran çözümlerimiz verimliliği artırmak, iş akışlarını sadeleştirmek ve büyüyen işletmenizi desteklemek üzere tasarlanmıştır. İster veri ağırlıklı uygulamalarla çalışın, ister birden fazla görevi yönetiyor ya da çalışma alanınızı optimize ediyor olun, monitörlerimiz performans, inovasyon ve kullanım kolaylığının mükemmel bir birleşimini sunuyor.
Niye KOBİ'ler için Philips Monitörleri?
Sorunsuz Bağlanabilirlik
USB-C yuvası sayesinde daha az kablo, daha düzenli bir çalışma masası
Akıllı ve Güvenli
Kolay kimlik doğrulama için entegre edili açılır web kameraları
Konfor ve Sağlık
Ergonomik standlar ve göz yorgunluğunu azaltan teknolojiler
Kolaylıkla çoklu görevler yürütün
Ultra Geniş & Kavisli ekranlarla iş akışlarında verimlilik
Avantajları nedir?
Patış öncesi
danışmanlık
Proje
kaydetmeimkânları
Networking
etkinlikleri
Müşterilerimiz için
demo cihazları
Önce verimlilik. Daima üretkenlik.
Çoklu görevler ve gelişmiş konfor
Kavisli ve Ultra Geniş Ekranlar
Sürekli kaydırma veya sekmeden sekmeye geçiş yapmaksızın çoklu görev yapmak ve büyük elektronik tablolarla çalışmak için idealdir. Doğal kavis göz yorgunluğunu azaltarak konforu artırır ve boyun ağrılarını önlemeye yardımcı olur.
Philips SmartControl (bağımsız monitör kontrol yazılımı) tabanlı bu platform, SmartControl ayarlarının uzaktan yapılmasını sağlayarak birden fazla Philips monitörün aynı anda yönetilmesini mümkün kılar.
Sürdürülebilir Performans İçin
Çevre Dostu Özellikler
Philips monitörleri yalnızca görüntü teknolojisiyle sınırlı değildir: PowerSensor gibi çevre dostu özelliklerle enerji maliyetlerini azaltırken sürdürülebilirliği destekler.
Çalışma Alanınızı Sadeleştirmek İçin
Zahmetsiz Zincirleme Bağlantı
Tek bir bağlantıyla kurulumunuzu kolaylıkla genişletin, kablo karmaşasını azaltın, daha temiz ve verimli bir çalışma masası düzeni oluşturun.
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