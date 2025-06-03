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    KOBİ'ler için optimize edildi. Başarı için tasarlandı.


       Philips Monitörleri olarak KOBİ'lerin özel ihtiyaçlarını yakından tanıyoruz. Gelişmiş ekran çözümlerimiz verimliliği artırmak, iş akışlarını sadeleştirmek ve büyüyen işletmenizi desteklemek üzere tasarlanmıştır. İster veri ağırlıklı uygulamalarla çalışın, ister birden fazla görevi yönetiyor ya da çalışma alanınızı optimize ediyor olun, monitörlerimiz performans, inovasyon ve kullanım kolaylığının mükemmel bir birleşimini sunuyor.

    Niye KOBİ'ler için Philips Monitörleri?

    Sorunsuz Bağlanabilirlik

     

    USB-C yuvası sayesinde daha az kablo, daha düzenli bir çalışma masası



    Akıllı ve Güvenli

     

    Kolay kimlik doğrulama için entegre edili açılır web kameraları

    Konfor ve Sağlık

     

    Ergonomik standlar ve göz yorgunluğunu azaltan teknolojiler

    Kolaylıkla çoklu görevler yürütün

     

    Ultra Geniş & Kavisli ekranlarla iş akışlarında verimlilik

    Avantajları nedir?

    Patış öncesi
    danışmanlık

    Pre sales consulting icon

    Proje
    kaydetmeimkânları

    SMB Promotional Pricing icon

    Networking
    etkinlikleri

    Partner Portal access icon

    Müşterilerimiz için
    demo cihazları

    Project Registration icon

    Önce verimlilik. Daima üretkenlik.

    Philips Curved and Ultrawide monitors

    Çoklu görevler ve gelişmiş konfor

    Kavisli ve Ultra Geniş Ekranlar

     
    Sürekli kaydırma veya sekmeden sekmeye geçiş yapmaksızın çoklu görev yapmak ve büyük elektronik tablolarla çalışmak için idealdir. Doğal kavis göz yorgunluğunu azaltarak konforu artırır ve boyun ağrılarını önlemeye yardımcı olur.

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    PhilipsUSB C Docking Solutions

    Her şey için tek kablo

    USB-C Bağlantı
    İstasyonu

     
    Çalışma alanınızı, güç, veri ve video sinyallerini ileten tek kablolu çözümle sadeleştirerek dağınıklığı azaltın ve verimliliği artırın.
     

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    Philips Built in webcam

    Güvenli Uzaktan İşbirliği

    Entegre Web
    Kamerası

     
    Açılır web kamerası, gürültü engelleyici mikrofonları ve entegre hoparlörleriyle sorunsuz ve güvenli uzaktan iş birliği sağlar.
     

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    Tüm Philips Monitörlerini Karşılaştırın

    Büyüyen İşletmeler İçin Yüksek Performans

       

    Her Philips monitörü, KOBİ’ler düşünülerek tasarlanmış olup, güçlü teknik özellikler ve yenilikçi işlevler sunar:

    499P9H Philips Monitor infoscreen image

    499P9H
    Çoklu Görevlerde Verimlilik

    Şu alanlar için mükemmeldir: Büyük veri tabloları, elektronik tablolar, finans ve analiz

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    346P1CRH philips monitor infoscreen image

    346P1CRH
    İş Gününüzü
    Kolaylaştırın

    Şu alanlar için mükemmeldir: Multitasking yapan profesyoneller, içerik oluşturanlar ve iş insanları

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    242B1H philips monitor infoscreen image

    242B1H
    Etkili ve Profesyonel

    Şu alanlar için mükemmeldir: Ofis ortamları, görüntülü aramalar ve güvenli giriş işlemleri

    Ürünü görüntüle

    Ekstra Özellikler. Daha güçlü işletmeler.

    Philips Smart Mnagement

    Optimize iş akışları için

    Smart Management
    Portal

     
    Philips SmartControl (bağımsız monitör kontrol yazılımı) tabanlı bu platform, SmartControl ayarlarının uzaktan yapılmasını sağlayarak birden fazla Philips monitörün aynı anda yönetilmesini mümkün kılar.

    Philips Eco Friendly Features

    Sürdürülebilir Performans İçin

    Çevre Dostu Özellikler

     
    Philips monitörleri yalnızca görüntü teknolojisiyle sınırlı değildir: PowerSensor gibi çevre dostu özelliklerle enerji maliyetlerini azaltırken sürdürülebilirliği destekler.

    Philips Effortless Daisy Chain

    Çalışma Alanınızı Sadeleştirmek İçin

    Zahmetsiz Zincirleme Bağlantı

     
    Tek bir bağlantıyla kurulumunuzu kolaylıkla genişletin, kablo karmaşasını azaltın, daha temiz ve verimli bir çalışma masası düzeni oluşturun.

    Peki, hangi monitör olacak?

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    24B2U3301

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    24e1n1200a philips monitor infoscreen image

    24E1N1200A

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    27e1n1200a philips monitor infoscreen image

    27E1N1200A

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    49B2U5900CH philips monitor infoscreen image

    49B2U5900CH

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    346b1c philips monitor infoscreen image

    346B1C

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    32b1n3800 Philips Monitor infoscreen image

    32B1N3800

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    272s1ae philips monitor infoscreen image

    272S1AE

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    275S9JML

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    276b1 philips monitor infoscreen image

    276B1

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    275s1ae philips monitor infoscreen image

    275S1AE

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    273v7qjab philips monitor infoscreen image

    273V7QJAB

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    242s9jml philips monitor infoscreen image

    242S9JML

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    243s1 philips monitor infoscreen image

    243S1

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    242s1ae philips monitor infoscreen image

    242S1AE

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    243V7QJABF Philips Monitor infoscreen image

    243V7QJABF

    Ürünü görüntüle
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        Philips Monitörleri kullanım örnekleri

        Daha fazlası için

        Size En Uygun Çözümü Bulun

         
         
        Philips Monitörlerinin KOBİ sistemlerinizi nasıl dönüştürebileceğini keşfedin. Yetkili Distribütörler aracılığıyla verimliliğinizi artırın, iş akışlarınızı sadeleştirin ve işletmenize güç katın.

        Authorised Distributors Exertis

         

        Authorised Distributors Midwich

        Philips support is here, contact

        Satış Ekibimizle Görüşün

         
        Mustafa.gumus@tpv-tech.com
        +90 532 483 4161

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