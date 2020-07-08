Laptopumda USB-c PD port vardı ve buna uygun birmonitör almak istedim. Çünkü bu özellik sayesinde bir çok kablodan kurtuluyorsunuz. En temelde laptpunuza adaptor bağlamanıza gerek kalmıyor. Monitörünüze gelen elektriği bu kablo üzerinden laptopa aktarmış oluyorsunuz. Tabiki görüntü de aktarılıyor. Aynı zamanda hoparlörleri (HDMI gibi) yine monitör üzerinde olan built-in olanları kullanabiliyorsunuz. Hatta monitörün arkasında RJ-45 var. Yani network kablosu girişi. Bu girişe modeminzden bir network kablosu girerseniz wireless kullanmadan internet erişimizi de laptopa aktarmış oluyorsunuz. Monitör üzerindeki USB 3.0 girişlerinin hepsi laptop ile senkron çalışıyor yani bu USB'lere taktığınız cihazlar laptopa takılmış oluyor vs. Yani aslında monitör bir kablo ile tüm docking işlemlerini sunmuş oluyor. Laptopu lid-closed, yani ekranı kapalı olsa da görüntüyü kapatma moduna aldığınızda windows üzerinde laptopu sadece açma tuşuna basmak için kullanıyor sonrasında görüntüyü sadece monitörden kontrol ediyorsunuz. En ideal masaüstü çalışma düzeni oluyor. Bunların dışında monitör 34 inch bir alan ve kavisli ki bu kullanım alanı özellikle yazılımcı ya da video editörler için çok ideal denebilir.