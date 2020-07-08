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MonitorUSB-C bağlantı istasyonlu LCD monitör

276B1/00

3.4
| (5) İncelemeler

1 ödül

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Bu Philips monitör, 90 W güç akışı ve basit bir dizüstü bilgisayar bağlantı çözümü sunar. Tek bir USB-C kablosuyla aynı anda QHD görüntülerin keyfini çıkarın, dizüstü bilgisayarınızı şarj edin ve Ethernet'e bağlanın. Göz yorgunluğunu azaltan, TUV sertifikalı göz konforu özelliğine sahiptir.
Tüm avantajları görüntüleyin

USB-C bağlantı istasyonu ile

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  • B Line

  • 68,6 cm (27 inç)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C, doğrudan monitörden dizüstü bilgisayarı şarj etmeye olanak tanır

USB-C, doğrudan monitörden dizüstü bilgisayarı şarj etmeye olanak tanır

Bu Philips ekran, güç akışı sağlayan dahili USB type-C bağlantı istasyonuna sahiptir. Akıllı ve esnek güç yönetimi sayesinde uyumlu* dizüstü bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. İnce ve çevrilebilir USB-C konektörü tek kabloyla kolay bağlantı olanağı sunar. Klavye, fare veya RJ-45 Ethernet kablosu dahil tüm çevre birimlerinizi monitörün bağlantı istasyonuna bağlayarak hayatınızı kolaylaştırın. Yüksek çözünürlüklü videolar izleyip yüksek hızda veri aktarırken aynı anda dizüstü bilgisayarınızı şarj edin.

Quad HD 2560 x 1440 piksele sahip CrystalClear görüntüler

Quad HD 2560 x 1440 piksele sahip CrystalClear görüntüler

Bu Philips ekranlar, CrystalClear, Quad HD 2560 x 1440 veya 2560 x 1080 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısının yanı sıra USB-C, Displayport, HDMI gibi yüksek bant genişliğine sahip kaynakları destekleme özelliğine sahip olan bu yeni ekranlar, görüntülerinizin ve grafiklerinizin hayata geçmesini sağlayacak. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyan ve 3D grafik uygulamaları kullanan bir profesyonel veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finans sihirbazı olmanızdan bağımsız olarak, Philips ekranlar size CrystalClear görüntüler sunar.

TUV Göz Rahatlığı sertifikalı özellikleriyle göz yorgunluğunu azaltır

TUV Göz Rahatlığı sertifikalı özellikleriyle göz yorgunluğunu azaltır

TUV Rheinland Göz Rahatlığı standartlarına sahip Philips ekranlar, uzun süreli bilgisayar kullanımının neden olduğu göz yorgunluğunu azaltır. Philips ekranlar ideal görüntü deneyimi için TUV Göz Rahatlığı sertifikası ile titreşimsiz görüntü, düşük mavi ışık, geniş izleme açısı ve ergonomik stand tasarımı sunarken rahatsız edici yansımaları ve farklı açılardan bakıldığında görüntü kalitesinin düşmesini engeller. Gözlerinizin sağlığını koruyun ve üretkenliğinizi artırın.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image AWARD-7185186

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.4

5 üzerinden

5

İncelemeler

2

08/07/2020

Türkiye

Türkiye

USB-C Docking harika bir özellik

Laptopumda USB-c PD port vardı ve buna uygun birmonitör almak istedim. Çünkü bu özellik sayesinde bir çok kablodan kurtuluyorsunuz. En temelde laptpunuza adaptor bağlamanıza gerek kalmıyor. Monitörünüze gelen elektriği bu kablo üzerinden laptopa aktarmış oluyorsunuz. Tabiki görüntü de aktarılıyor. Aynı zamanda hoparlörleri (HDMI gibi) yine monitör üzerinde olan built-in olanları kullanabiliyorsunuz. Hatta monitörün arkasında RJ-45 var. Yani network kablosu girişi. Bu girişe modeminzden bir network kablosu girerseniz wireless kullanmadan internet erişimizi de laptopa aktarmış oluyorsunuz. Monitör üzerindeki USB 3.0 girişlerinin hepsi laptop ile senkron çalışıyor yani bu USB'lere taktığınız cihazlar laptopa takılmış oluyor vs. Yani aslında monitör bir kablo ile tüm docking işlemlerini sunmuş oluyor. Laptopu lid-closed, yani ekranı kapalı olsa da görüntüyü kapatma moduna aldığınızda windows üzerinde laptopu sadece açma tuşuna basmak için kullanıyor sonrasında görüntüyü sadece monitörden kontrol ediyorsunuz. En ideal masaüstü çalışma düzeni oluyor. Bunların dışında monitör 34 inch bir alan ve kavisli ki bu kullanım alanı özellikle yazılımcı ya da video editörler için çok ideal denebilir.

Avantajlar

USC-C Docking

Dezavantajlar

Bazen network bağlantısı çalışmıyor. Unstable.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 346B1C USB-C'li Kavisli UltraWide LCD Monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 346B1C USB-C'li Kavisli UltraWide LCD Monitör için yapılmıştır

03/05/2021

Türkiye

Türkiye

GAYET İYİ

çok şık, az yer kaplıyor ve güçlü, dolby atmos özelliği de olsa iyi olurdu

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme B1 Nano sinema hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme B1 Nano sinema hoparlörü için yapılmıştır

06/02/2021

Türkiye

Türkiye

kaliteli ürün

Işık sensörü çalışmıyor gibi, lütfen bunu güncelleme ile düzeltin. Özelliğin anlamı kalmıyor, çünkü sensörü kapatıp kendim ayarlamak zorunda kalıyorum.

Bu değerlendirme 243B1 USB-C'li LCD monitör için yapılmıştır

Bu değerlendirme 243B1 USB-C'li LCD monitör için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Maksimum çözünürlük, USB-C, DP veya HDMI girişlerinin hepsinde çalışır.

  2. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  3. NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

  4. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

  5. USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt modunu desteklemesi gerekir

  6. Ekran paylaşma veya Internet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses akışı gibi işlemler ağ performansınızı etkileyebilir. Genel ses ve görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genişliği ve performansı belirler.

  7. USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.

  8. Ethernet bağlantınız yavaşladıysa lütfen OSD menüsüne girin ve 1 G'ye kadar LAN hızını destekleyen USB 3.0 veya üzeri bir sürüm seçin.

  9. EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

  10. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.